Molia ni alii gaoi na osofa’ia fa’afia se fale i le po e tasi a’o faia malologa a le aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 7 o Aukuso, 2026, na valaau atu ai se tagata mai i le afioaga o Fagatogo, i le ofisa a leoleo, e ripotia ia le gaoia o lona fale.

O se taimi mulimuli ane, na molia ai Baoa Aiono ma Filipo Neueli, i le Gaoi ma le Faomea, ona o lea faalavelave.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa faamautuina i su’esu’ega a leoleo, ia le osofia fa’atolu, e le ‘au gaoi, ia le fale o le aiga, i lea lava po, a’o tofafa ia le aiga.

Sa taumafai ia le tama ole aiga, e faamatala i leoleo, ia le faalavelave na tupu, i totonu o le latou fale fogafale lua, pa’epa’e, lea o lo’o i tua tonu lava o le fale faamasino, mo Faamasinoga Maualuluga.

E pei ona ta’ua e le tama o le aiga, sa pu’eina e le latou masini pu’eata, ia ni alii se to’alua, o osofa’ia lo latou fale.

Ina ua ulufale atu leoleo, i totonu o le fale a le aiga na a’afia, sa va’aia ia le paepae solo o meatotino i totonu o le fale. I se tasi o potu, lea e latalata i le faitoto’a pito i luma, sa va’aia e leoleo, ia le ta’atitia solo o ‘hangers’, ae na fa’ailoa iai e le tama o le aiga, le gaoia o ofu sa tautau ai.

I totonu o le potu malolo, sa foliga mai na su’e solo e se tagata, ia pepa ma fa’ava’a na ta’atitia solo, i luga o se laulau faigaluega, le fola o le fale ma isi itu o le potu.

Sa ta’ua foi e le tama o le aiga, ia le gaoia o ni ato fa’afafa se lua. O le tasi o ato, sa iai ni pepa taua mo lana pisinisi, teugatupe, laisene avetaavale, tusi folau, ma se vaegatupe, e le o mautinoa le aofaiga.

O le tusi folau lona lua, o iai faamaumauga mo lana fanau e to’afa, e aofia ai pepa femalagaiga, Visa ma faamaumauga mo le kamupani.

O isi meatotino na gaoia, sa aofia ai se masini fa’aleotele (JBL speaker), e $499 lona tau, o ni iPad mini 5, e $199 lona tau ma seisi masini, e $279 lona tau. O ni lavalava ma se’evae, taumateina lo latou tau, i le va o le $100 ma le $200.

Sa faaleagaina ai foi ma se MacBook, pe a ma le $2,099 lona tau.

Ina ua su’esu’eina e leoleo, ia masini pu’e ata mai i le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave, faapea le Faamasinoga Maualuga, sa fa’amaonia ai le osofa’ia fa’atolu, o le fale, e ni tagata se to’alua.

O le 2:33 i le vaveao, ia le osofa’iga muamua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa mafai ona fa’amaonia e leoleo, ia Filipo Neueli, mai i ata vitio, o savali atu i fasitepu, e agai i le fogafale lona lua, o le fale.

E faapena foi i ata vitio mai i le masini pu’e ata a le fale faamasino, ia le va’aia o se alii, i le 2:32 i le vaveao, o fai sona ofutino lima ‘u’umi ma sona ofuvae pu’upu’u, o savali atu, agai i le fale sa tupu ai le faalavelave.

Sa va’aia le taumafai o le alii, e tatala le faitoto’a pito i luma, ae sa le mafai. Ona ia savali lea i autafa o le fale ma tatala se fa’amalama, ma oso ai i totonu o le fale.

I ata vitio sa pu’eina i totonu o le fale, sa molimauina ai le iai o Filipo (le na molia), i totonu o le fale ma sa ta’ua e leoleo, o ofu na la’eiina e le tagata, e tutusa ma ofu sa la’eiina e le tagata sa maua lona ata i totonu o ata vitio, le alii o Filipo (le na molia).

Sa molimauina foi, e ala i ata vitio, ia le agai atu o le tagata, i totonu o le potu moe ma e foliga mai sa ia taumafai e vaai po o iai seisi i totonu o le potu, ona amata lea ona faia ana sailiga ma ave ai le ‘JBL Speaker’.

Sa toe va’aia, ia lona toe fo’i atu i totonu o le potu ma se ato fa’afafa o i lona tau’au, ma nisi ato ma le ‘speaker’.

O le 3:42 i le vaveao, o le aso na tupu ai le faalavelave, sa toe va’aia ai ni tagata se to’alua, o toe savali atu i luma o le fale na tupu ai le faalavelave. O le tasi, sa fai sona ofuvae puupuu, ae o leisi, sa fai sona ofuvae umi.

Na tutu nei alii i luma o le fale na tupu ai le faalavelave, ona o la toe savali lea i le itu o se faleoloa, i leisi itu o le fale na tupu ai le faalavelave. O sina taimi puupuu ane, na va’aia ai le alii lea na fai lona ofuvae u’umi, o toe fo’i atu i le fale na tupu ai le faalavelave, ma tu i le pito i lalo o le fasitepu.

Ona ia toe tilotilo mai lea, i leisi alii, lea o lo’o tu atu i tafatafa o le faleoloa, ma faasino agai i luga o le fogafale lona lua, o le fale sa tupu ai le faalavelave.

I le 3:43 i le vaveao, sa pu’eina ai e le masini pu’e ata, ia le ata o le alii ofuvae vae u’umi, ua i luga o le fogafale lua, ma o lo’o savali atu i se fa’amalama, ma oso i totonu o le fale.

I le 3:48 i le vaveao, sa maua ai se ata o se alii, o fealua’i i totonu o le potu malolo ma na manino mai i le masini pu’e ata, ia foliga, o le alii, lea na mafai e leoleo, ona fa’amaonia, o Baoa Aiono (le na molia).

O lo’o ta’ua foi i faamaumauga a le faamasinoga, ia le faamaonia e leoleo, ia le a’afia foi o Baoa (le na molia), i nisi foi osofa’iga o fale, i totonu o Fagatogo.

I le 3:42 i lea lava vaveao, sa pu’eina mai ai e le masini pu’eata, a le faamasinoga maualuga, ia ni alii se to’alua, o savavali atu i le faleoloa, lea e i leisi itu o le fale na tupu ai le faalavelave.

Ma e tusa ai ma ripoti a leoleo, sa tutusa ia le ata na pu’eina mai e le masini pu’eata a le fale faamasino, ma ata sa pu’eina e masini pu’eata, i totonu o le fale na tupu ai le faalavelave, faapea faamatalaga sa tu’uina atu mulimuli, e Baoa (le na molia).

I se taumafaiga, ina ia saili ia tagata na osofa’ia le latou fale, sa tu’uina ai i luga o ‘upega tafa’ilagi, e le tina o le aiga, ia ata vitio sa pu’eina i le taimi na osofa’ia ai le latou fale ma na avea lea ma mafua’aga, na o’o atu ai se tamaitai, i le ofisa a leoleo.

O lenei tamaitai, sa osofa’i foi lo latou fale, i se taimi ua tuanai. Ma ina ua ia matamata i le ata vitio na tu’uina e le tina, i luga o le ‘upega tafa’ilagi, sa fa’amautu ai e le tamaitai molimau, o Baoa ma Filipo, lea na pu’eina i ata vitio.

O le aso 8 o Aukuso, na maua ai e leoleo ia Filipo, i Fagatogo ma o latou agai atu ai loa i le ofisa a leoleo mo le faia o se latou faatalanoaga.

O iina na fa’amaonia ai e Filipo, ia lona osofa’ia fa’alua o le fale a le aiga, e pei ona ta’ua i luga. Ma o le tasi o a latou osofa’iga, sa tu ai i fafo ia Baoa, e va’ai pe alu atu se tagata.

Na faamatala e Baoa, ia le fa’ailoa atu e Filipo ia te ia, ina ua la o ma le uso laititi o Filipo, i le latou fale, ia lona (Filipo) fa’ato’a fo’i mai mai i lana osofa’iga, ae la e matala le faamalama e tasi, i le pito i luga.

Ma o ia (Baoa) na alu i luga o fasitepu, ae o Filipo sa tu i tafatafa o le faleoloa, lea e fesaga’i ma le fale na osofa’ia.

Sa faamatala e Baoa (le na molia), e faapea, ina ua ia o’o i totonu o le fale, sa ia alu atu ma ave’ese lona mitiafu na fai, ae fa’amaulu se mitiafu mumu na i luga o le moega, ona ia toe fa’amaulu lea o lona mitiafu lima u’umi.

Sa faamaonia e Baoa ia lona ulufale i totonu o se potu, e pei o se ofisa ma ia va’aia se ‘ato fa’afafa i luga o le foloa, sa ia pikiina ma toe agai atu i le fa’amalama. Ae ona va’aia ia se pea seevae (Crocs), ma ia pikiina foi, ma ia toe oso ai i fafo mai i le faamalama.

Ae sa ia iloa atu, ua leai ia Filipo (le na molia) i tafatafa o le faleoloa. Ae savali atu i tafatafa o le faleoloa, sa ia faalogoina o miti mai le tagata, ma ia iloa atu Filipo (le na molia) ma seisi alii, e suafa ia Faisea, o saofafa’i mai i tafatafa o fasitepu ale fale mata’aga, i luga o le malae.

Sa ta’ua e Baoa ia lona tu’uina atu o le ato fa’afafa ia Filipo ma amata ona la’u i fafo e Filipo o mea sa i totonu o le ato. Ae na fautua atu foi ia Filipo ia Baoa ma Faisea, e uiga i masini pu’e ata.

O iina i le fale mata’aga, sa nofonofo ai le to’atolu lea ma auaua’i mai i fafo o ato, ia le la uta na ave’esea mai i le fale o le aiga, lea na aofia ai se telefoni feavea’i, o se tupe, o pepa faamaumau, tusi folau ma ‘flash drives’.

Sa tu’uina foi e Filipo (le na molia), ia Faisea se tinoitupe e $10, ma faatonu, e aua ne’i ona faamatalaina ia le mea na tupu, i seisi.

Sa fa’ailoa atu foi e Baoa, i leoleo, na tu’u e Filipo ia le tupe, se’evae uliuli (Crocs), telefoni feavea’i ma ‘flash drives’, ae o ia (Baoa) na alu ma le ato fa’afafa na iai ia pepa ma tusi folau.

O le 6:00 i le taeao, o le aso na tupu ai le faalavelave, na toe fo’i ai ia Baoa, i le fale lava e tasi, ma ia toe ulufale i totonu, i le auala lava e tasi.

Ma o lana malaga lea, sa ia aoina ai ni ofu a tamaiti, sa ta’atitia i lalo o le fola o le potu. Sa ta’ua foi e le na molia, ia lona va’aia o se komepiuta feavea’i, ma ia iloa atu ai lona ata. O le mea lea na ia fa’aleagaina ai le laptop ma se’i le palaka o le masini pu’e ata.

E le gata i lea, sa ave’esea e Baoa (le na molia), ia lona mitiafu na fai, ae sui i se mitiafu lanu uliuli na i uga o le moega. Ona ave’ese lea o ona se’evae na se’e atu, ma toe oso mai i fafo o le faamalama.

Ona agai lea o le na molia, i le fale o sona tausoga tamaitai, i Fagatogo, ma tu’u iai ia le ‘ato fa’afafa sa iai i totonu ia ofu, mo le tama teine a lona tausoga. Sa faapea ona agai atu leoleo, i le fale a le tausoga a le na molia, ma maua mai ai le ‘ato fa’afafa.

Ma na ia faasino foi i leoleo, ia se fale tu’ufua, sa ia (le na molia), nanaina ai leisi ‘ato fa’afafa. Peitai, sa le maua e leoleo ia le ‘ato fa’afafa lea.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma Filipo (le na molia), sa ia te’ena tu’ua’iga, o lona alu i totonu o le fale na osofa’ia. Ae sa ia fai atu i leoleo, na o la fetaui ma Baoa po o Winky (lona igoa tauvala’au), o saofai i tafatafa o se pa, ma sana JBL speaker ma se iPad.

Ina ua fesiligia o ia e leoleo, po o fea sa ia maua mai ai le speaker ma le iPad, sa tali ia Filipo (le na molia), na ia ave’esea mai ia Baoa (le na molia).

Sa molimau foi Filipo, sa ia faatauina atu ia le speaker i se tagata, ae o le iPad, o lo’o i lona fale. Na fa’aauau pea ona te’ena e Filipo, ia tu’ua’iga, i lona alu i totonu o le fale o le aiga na a’afia i le faalavelave. E o’o lava i meatotino lea na faamatala e Baoa (le na molia), sa ia ave’esea mai i le ‘ato fa’afafa. Na tete’e ai foi ia le na molia.

Peitai, o se taimi mulimuli ane, na ia fa’amaonia ai lona aveina o se tinoitupe ma tufatufa i le va o ia, Faisea ma Aiono.

Ae o le aso 8 o Aukuso, lea na o’o atu ai se tamaitai i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma lenei mataupu. Ma na ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona toe fa’afo’ia o se ato fa’afafa e tasi, na iai pepa faamaumau, ae o le a alu e toe su’e lona fale, po o iai nisi meatotino.

O le aoauli o lea aso, na toe fo’i atu ai le tama o le aiga, e ana le fale na osofa’i, i le ofisa a leoleo ma aveina atu nisi o ata vitio, ma faailoa atu i leoleo, na alu atu se tamaitai ma se ato na iai nisi o ana meatotino.

Sa faaleoina e le tamaloa ia lona agaga fa’afetai, ua toe maua nisi o pepa taua. Ae o lo’o iai lava nisi faamaumauga taua, e pei o ni tusi folau e fa, o pepa Numera Saogalemu, o pepa aso fanau e lima, o nisi faamaumauga taua, o pepa siaki (cheques), flsh drives ma se komipiuta taua.

I le aso 9 o Aukuso, na toe fo’i atu ai ia le tamaloa e ana le fale sa osofa’i, i le ofisa a leoleo i Fagatogo, ina ua toe maua e leoleo, nisi o ana meatotino.

O moliaga na faia faasaga ia Filipo Neueli, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le sili atu ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘I’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

O moliaga na faia faasaga ia Baoa Aiono, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga muamua – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 10 tausaga.

Faitauga 2: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Gaoi – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o mea totino, i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina uma ia Baoa ma Filipo, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo a la faamasinoga.