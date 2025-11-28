Molia le aveta’avale a le Minisita o Tiute a Samoa, i fualaau faasaina

Apia - SAMOA

Ua molia nei le susuga ia Taylor Victor Crichton, ona o se uta sa ave atu mai i Amerika Samoa, mo Samoa, lea na maua ai i totonu o se pusa moa, ia se vaega o fualaau faasaina, e 1.4 kilokalama.

O nei fualaau faasaina, sa mauaina ina ua taunu’u le uta i Samoa, i le aso Toonai. Ma sa mafai ona fa’amaonia ma molia ai le susuga ia Crichton.

Ina ua fesiligia ia le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, e fa’amaonia le na molia, sa fa’aalia e Afamasa, i lona malamalama’aga, o le na molia, e faigaluega i se vaega o le latou ofisa.

O le susuga ia Taylor Victor Crichton, lea ua molia, o le aveta’avale a le Minisita o Tiute, le susuga ia Masinalupe Makesi Pisi.

E tusa ai ma se ripoti a le Samoa Observer, o Crichton lea sa ia pikiina ia fualaau faasaina. Sa mafai ona fa’amaonia mai e le ofisa o tiute i le amataga o le vaiaso, I le Observer, ia le faigaluega o Crichton, o se avetaavale mo le alii minisita.

Ae e le’i mafai ona fa’amaonia mai e le ofisa o tiute, pe sa o’o atu le na molia, e faigaluega, i le amataga o le vaiaso.

O le lona tolu ai lea o se uta tele o fualaau faasaina (Aisa) ua mafai ona pu’eina e le Ofisa o Tiute a Samoa. I le masina o Ianuari, sa pu’eina ai e le Ofisa o Tiute a Samoa, ia se vaega o fualaau faasaina, e 4 kilokalama lona mamafa, sa avatu faanana i lole o le ‘Lifesaver’. Ia Setema, e lua kilokalama le mamafa o Aisa sa maua, o nana i totonu o se taga alaisa. O nei mataupu, ua i luma o le faamasinoga.

Ua molia nei Crichton i lona umia faasolitulafono faapea ma le aveina atu i totonu o Samoa, o vaega o fualaau faasaina (Aisa).

TALA’AGA

I ni nai masina ua tuanai, sa faasinosino lima mai ai le malo o Samoa, ia Amerika Samoa, ma fai mai, o le nofoaga autu lea o lo’o agai atu ai fualaau faasaina, lea o lo’o aveina atu fa’anana, i totonu o le atunu’u.

O se tulaga sa faapea ona fa’aleoina ai e sui faitulafono, ia lo latou le fiafia, ma o latou tapaina ai ni faamaoniga ma se fa’ato’esega.

E tusa ai ma fa’amaumauga o lenei tausaga, ua lua ai nei ni uta ua mafai ona taofia e le vaega o tiute i Samoa, mai i Amerika Samoa, sa maua ai vaega o fualaau faasaina (Aisa). O leisi uta, lea sa taunu’u ia Mati 2025, i le malae vaalele i Faleolo, i se pasese sa faimalaga atu mai Amerika Samoa.

Ia Oketopa 2025, e tusa ai ma le Pacific News Service, sa fa’aleoina ai e le susuga ia Auapaau Logoitino Filipo, lea sa avea ma Komesina o Leoleo, ia se popolega ua feagai ma leoleo faapea le atunuu, ona o le saoasaoa o le agai i luga, o fuainumera o tagata, ua a’afia i fualaau faasaina aemaise le Aisa.