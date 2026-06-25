Misa se aiga ma le aumaga ona ua mana’o le aiga e ave’ese le logo o le sa mai le latou fanua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 11 o Iuni, 2026, na tula’i ai i luma o le Faamasinoga Faaleitumalo, ia le susuga ia Samuelu Pulou, e 45 tausaga le matua, e tali i ona moliaga, i lona folafolaina i le fanaina o se fafine, i le misa sa tulai mai, o se aiga ma le aumaga, i le ave’esea o le logo mo le sa a le nu’u, lea na tu i le fanua a le aiga o Aulava.

E tusa ai ma ripoti sa faooina atu i le faamasinoga, na o’o atu lenei mataupu, i le va o nisi o le aiga Sa Aulava ma le aumaga, i le Ofisa a Leoleo i Fagaitua, i le aso 7 o Oketopa, 2025.

Sa agai atu leoleo, i Laulii mo le su’esu’eina o lenei faafitauli, ma feiloai ai ma le Sa’o o le Aiga, lea sa ia faamanino i leoleo, ia le mana’o o se tasi o le aiga, e ave’ese ia le logo mo le sa a le nu’u, mai i fanua a le aiga, ona ua le toe mananao le aiga, e faatu le logo i le latou fanua.

A’o alo atu leoleo i a latou su’esu’ega, sa alu atu se tasi o tina ma fa’ailoa atu i leoleo, o ia lea sa a’afia i le mataupu, on aua folafola atu e se tasi o le ‘aumaga, ia le fanaina o ia. Sa faapea ona ta’ita’i ‘ese atu e leoleo, ia le tina, mai i le nofoaga sa potopoto ai le to’atele o tagata, ma fa’atalanoaina o ia.

Ma na ta’ua e le tina sa a’afia, ia le faateteleina o le mataupu, ona ua o latou fiu e talosaga ia le ave’esea o le logo mai lo latou fanua. Sa mafai foi ona tu’uina atu i leoleo, ia ni ata vitio, o le faalavelave.

E ui ina e le i mafai ona fa’amaonia e leoleo, pe sa iai se fana, i le taimi na tupu ai le faalavelave, ae sa maua lelei i luga o le ata vitio, ia faamatalaga na faia e le na molia, ia lona fanaina o le tina na a’afia.

Sa faapea foi ona va’aia e leoleo, ia se ata vitio, o iai se taavale lanu uliuli, na alu atu ma paka i autafa o le alatele, i le itu o le sami. E le’i umi ona taunu’u le taavale, ae faalogoina loa e leoleo (i totonu o le ata vitio), ia le pa o se mea e pei o se fana, mai i le itu o le auala, e lata i le sami.

Sa faamatala foi e se tasi o le aiga Sa Aulava, i leoleo, ia lona va’aia o le taimi na taunu’u atu ai, ia le na molia, ma lona lagonaina o le pa pa o se mea, pei o se fana, mai i le itu o le matafaga.

Na fa’aauau lana faamatalaga e faapea, o le toatele o le aumaga, na o atu ma paipa, pate pesipolo ma la’au. Ma sa ia molimauina ia le fa’amata’uina e le na molia, ia le fanaina o le na a’afia.

O le autu o lenei fe’ese’esea’iga, ona o le fanua o lo’o tautau ai le logo o le sa a le nu’u, ma pe sa iai se faatagana a le ‘aumaga, e tu ai le logo i le fanua lea e fai mai le aiga Sa Aulava, e pulea e latou.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, sa faamaonia e le na molia, ia lona lafoina o ni faamatalaga, e aofia ai se fana, i le taimi o le latou misa. Ma sa ia lafoina se faamatalaga e faapea, “Po o le fa’apapa fana o lo’o manana’o ai?”

O moliaga sa faia faasaga ia Samuelu Pulou, o lo’o aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i masina e ono, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tupe faatulagaina, mo le toe tatalaina i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.