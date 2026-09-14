Le mautonu le aiga ina ua folafola e se tamaitai ia le fasiotia o tagata o le aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 27 o Aukuso, 2026, sa vala’au atu ai ia se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ia ni lafoga taufa’amata’u ia te ia, na aofia ai le fa’ao’oina o ni manu’a i tagata uma o lona aiga.

E tusa ai ma le ripoti a le faamasinoga, sa ta’ua e le tamaitai na valaau atu i le ofisa a leoleo, ia le folafolaina e le na molia, o Violet Kipling, ia le tipiina o lona ua (se’i tulou), ma fa’ao’o ni manu’a, i nisi o lona aiga.

Ina ua taunu’u leoleo i le fale o le aiga, na tupu ai le faalavelave, i lea afiafi, ua fa’atumulia le fale,i tagata o le aiga. Na iai ma le tamaitai lea na valaau i le ofisa a leoleo.

Ma i le talanoaga a leoleo ma le aiga, sa fa’ailoa atu ai ia le lafoina atu e le na molia, o ni faamatalaga tau fa’amata’u, i tagata uma o le aiga. O se tulaga ua le mautonu ai le aiga.

Na mae’a ona agai atu lea o leoleo, i le fogafale lona lua o le fale, e saili ia le na molia.

E maua atu o ia, o nofonofo i se fa’apaologa, i fafo. Na fa’ailoa atu iai e leoleo, ia le mafua’aga na o atu ma o latou taumafai e ta’ita’i mai le na molia, i le taavale a leoleo.

Peitai, sa amata ona tete’e le tamaitai (le na molia). Ae na i’u lava ina ia toe usita’ia faatonuga a leoleo, ma mafai ona ave’ese atu ai o ia, mai i le fale, ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu i le ofisa a leoleo, i Tafuna, mo le fa’atalanoaina.

E tusa ai ma faamatalaga na tu’uina atu i leoleo, sa amata lenei mataupu, ina ua alu atu le tamaitai lea na valaau i le ofisa a leoleo, i fafo, i le faapaologa o le fale, e ula sana sikaleti. Ae alu atu ia Violet (le na molia) ma faatonu le tamaitai sa ula lana sikaleti, e alu ‘ese ma le fale.

Na fa’ailoa mai iai e le tamaitai na ula lana sikaleti, ia Violet (le na molia), e le alu, ona o lona fale foi lea. Na amata ai le la tauga’upu.

I lea tauga’upu, sa fa’alala ai e Violet (le na molia), ia se naifi, i le tamaitai na valaau i leoleo ma fa’afefe o ia, i le oti. Atoa ai ma nisi faamatalaga, e fa’ao’o ai le oti, i tagata o le aiga.

O nei fa’aupuga, sa le mautonu ai le tamaitai na valaau i leoleo ma ia valaau i seisi ona uso ma fa’ailoa iai le tulaga ua tupu. Ina ua taunu’u le uso lona tolu, sa oso atu le na molia ma una’i o ia. Ma amata ai loa le fusuaga a le uso lona tolu, lea fa’ato’a taunu’u atu, ma le na molia.

Sa feosofi atu nisi o le aiga ma taumafai e vaovao le misa.

Na fa’ailoa atu foi i leoleo, ia le le mautonu o le aiga, i faamatalaga a le na molia, ona e le o se taimi muamua lea ua ia fa’aalia ai uiga faapenei pe lafo ni faamatalaga taufa’amata’u, faapea.

E pei ona faamatala e tagata o le aiga, sa na’o upu na lafo i taimi ua tuanai, ae o lea fa’aato’a molimauina ia le fa’ao’olima, i le va o le au uso.

Ina ua aveina atu ia Violet (le na molia), i le ofisa a leoleo, sa ia tapa i sana loia ma fa’ailoa atu i leoleo, e na te le fia faia se faamatalaga pe tali ni fesili a leoleo.

Sa fa’aali atu foi, e le na molia, i leoleo, ina ia ni manu’a i vaega o lona tino, na mafua, i le la fusuaga ma lona uso. Sa ofoina atu e leoleo iai, ia le auaunaga a le vaega a le EMS, peitai, sa tete’e ia le na molia.

I le ripoti a leoleo, ua ta’ua ai le fa’aleoina e tagata o le aiga, o lo’o nonofo i le fale na tupu ai le faalavelave, ia ni o latou lagona, e faapea, ua o latou le saogalemu i le nonofo faatasi ma le na molia, ona o ana faamatalaga taufa’amata’u sa masani na lafo, ae o lea ua amata ona tino mai.

O lea sa talosagaina ai e le aiga, ia le ave’esea o le na molia mai i le fale, pe a toe tatala i tua.

Na fa’ailoa atu foi e le tama o le aiga, i leoleo, ia le

O moliaga na faia faasaga ia Violet Kipling, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega “I”, i vaega o solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu - O se vaega “I”, i vaega o solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.