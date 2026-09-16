Iloiloga o le faatulafonoina o le tu’ufaatasia o Leoleo o le Falepuipui ma le Ofisa a Leoleo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O se tasi o mataupu sa fa’atula’i i le iloiloga o le paketi a le Ofisa o le Loia Sili, o le mataupu lea i le Faatonuga Fa’aleta’ita’i a le Kovana, mo le tu’ufa’atasia o le Ofisa o le Falepuipui ma le Ofisa mo le Puipuiga o le Saogalemu Lautele.

I lea iloiloga, na fa’apupula mai ai e le Afioga i le Fofoga Fetalai, ia Savali Talavou Ale, ia le a’afiaga o le tulafono, i le tu’ufa’atasia o nei ofisa e lua. O le mafuaaga lea na pasia ai e le Maota Fono, ia se I’ugafono e u’una’ia ai le Afioga i le Kovana, le susuga ia Pulaali’i Nikolao, Pula, ina ia taofia lea fuafuaga.

Sa faamalamalama atili e Savali e faapea, sa tilotilo ia le Fono i a’afiaga o le tala o le tupe, mo matagaluega uma e lua. Ma e le tatau ona le amana’ia ia le tulaga o le paketi, mo nei ofisa, i taimi e faia ai ia ituaiga faaiuga.

Sa faamanino auiliili e le Loia Sili, ia Gwen Tauiliili-Langkilde, ia le ‘a’ano moni o le fa’ai’uga ma le fa’atonuga a le afioga i le Kovana, e pei ona sa fa’amatu’u mai, i le masina o Mati.

I le faamaninoga a Tauiliili-Langkilde, o le faatonuga mai i le Kovana, o se tali lea i se faafitauli ua mana’omia vave sa vaifofo, i totonu o le Ofisa o le Falepuipui, talu ai le to’aititi o le aufaigaluega. I le taimi nei, e le o gafatia ia le aofaiga o leoleo o le falepuipui, e latou te puipuia m leoleoina ia le fuainumera o pagota o iai, ma o se tulaga e a’afia ai le saogalemu, e le gata o pagota ae faapea le aufaigaluega.

Sa saunoa le Loia Sili, o le suiga ua faia nei, e le o se fofo tumau, ae ua na’o mo sina taimi pu’upu’u. E ui ina sa ioeina e le Loia Sili, ia ni atugaluga o lo’o tula’i mai, ona o le le manino o se vaitaimi, e faamuta ai le fa’atonuga a le kovana, peitai, sa ia fa’amaonia le sailiga o se fuafuaga mautu.

O le a galulue faatasi ia le Ofisa o Leoleo ma le Ofisa a le Loia Sili, mo le tu’ufa’atasiga o se ripoti mo le Kovana, e aofia ai ni fautuaga i ni auala ma aso, e mafai ona fa’amautu ai le aso tonu, e faamuta ai le faatonuga fa’aletaitai a le Kovana, a’o faatumauina le usitaia o le tulafono.

Na molimau foi le tamaitai Loia Sili, le le’i tu’u mamaina o lenei faaiuga, mo le tu’ufa’atasia o matagaluega e lua. Ma na iai nisi na filifilia e le Kovana, e latou te iloiloina tulaga i le falepuipui, ma faavae ia se komiti e latou te mataituina faafitauli o lo’o tula’i mai.

Ae peitai, sa le mafai ona ausia mana’oga, e pei ona sa taumafai atu iai, faatasi ai ma se faalavelave na tula’i lata mai, lea na maua ai ni pagota i tua o le taavale a se tasi o leoleo o le falepuipui, na fa’amaonia ai le tele o le faaletonu i le falepuipui, ma faia ai loa le faaiuga, mo le tu’ufa’atasia o le ofisa o le falepuipui ma le ofisa a leoleo.

Na toe fa’amanatu atu e Savali, i le Loia Sili, o so’o se fa’atonuga mai i le Kovana, e tatau ona o gatasi ma tulaga o tulafono o iai nei ma o le tu’ufa’atasia o ofisa e lua, e le o se fofo maumaututu lea mo lenei faafitauli. O lo’o iai nisi auala, e mafai ona saili ma iloiloina, e le gata ina fofoina ai le faafitauli, ae tausia ai tulafono.

Na saunoa foi le Afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, sa tatau ona taulimaina faafitauli e pei ona sa saunoa ai le Loia Sili, i se auala e o gatasi ma tulafono. I sana fautuaga, e mafai ona fa’aulufa atu ia se paketi faaopoopo, e mafai ona saili ai nisi tagata faigaluega, e galulue i le ofisa o le falepuipui, e mafai ona fofoina ai le faafitauli, i le toalaiti o tagata faigaluega.

Ma sa fa’aleoina e le afioga i le Senatoa, ia seisi faafitauli ua tula’i mai, ona o lenei suiga, o le a’afiaga i le Ofisa a Leoleo, e faatino o latou tiute, ae o lo’o tau fa’asoasoa foi le latou aufaigaluega.

He pointed out the paradox: the decision intended to resolve the staffing emergency in Corrections inadvertently creates an emergency in the Department of Public Safety itself, which is already facing its own manpower shortages.