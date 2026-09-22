Maua e leoleo ia le ‘au gaoi ona o faamatalaga i luga o upega tafa’ilagi

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I le aso 10 o Setema, 2026, na o’o atu ai se tina, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia ni alii se to’alua, na gaoia ni pa’u u’amea mo taavale, mai lona fanua. I su’esu’ega a leoleo sa faia i lea mataupu, na fesoasoani ai le toatele o le atunu’u, aua le puipuiga o fanua ma tuaoi. Na o’o lava foi i luga o ‘Api o Foliga’, sa faia ai ni faamatalaga a tagata, e tusa ai ma ni tagata, ua fai ma latou le masani lea, o le o i luga o fanua o tagata, ma gaoi mai ai ni meatotino.

O i la’ua e to’alua, na molia, i lenei faalavelave, na aofia ai Schcymindaran Naidu ma Tuimailagi Suaava.

O la moliaga na aofia ai le Gaoi ma le Solivale o Fanua

I le faamatalaga a le tina lea na o’o atu i le ofisa a leoleo, o le taeao lava lena, pe a ma le 10:00, sa ia va’aia ai le afe atu o se taavale i le latou fanua. I totonu o le taavale, na iai ni alii se to’alua. Na ta’ua e le tina, o luma o le latou fanau, o lo’o ta’atitia ai ni pa’u taavale u’amea.

Na ia va’aia ia le la’uina e nei alii e to’alua, o pa’u u’amea taavale. Ma na ia (tina) tamo’e atu ma tauvala’au atu i nei alii, e tu’u i lalo latou pa’u taavale u’amea, ae na feosofi nei alii i totonu o le taavale ma faatopetope ‘ese atu.

Sa fa’amautu e leoleo, le gaoia fa’afa o ni pa’u taavale u’amea, ua gaoia mai lo latou fanua.

O le taumate a le tina, i tau aofa’i o le pa’u u’amea e tasi, e le atoa se $50. Ae e le o le tupe, ae sa teuina e lona toalua ia pa’u u’amea, mo ni ana galuega.

O le fanua a lenei tina, e pei ona ta’ua i totonu o le ripoti a leoleo, e siomia i se pa la’au. Ma ona o le vavave o gaioiga a le ‘au gaoi faapea o le fai sina maomao i tua o le fale a le tina, sa faafaigata ai ona ia iloa foliga o le ‘au gaoi.

Ae sa mafai ona faamatala e le tina, i leoleo, ia le lanu o le taavale, o le ituaiga taavale ma le numera o le laisene.

Sa toe maua nisi faamatalaga faaopoopo, i luga o le ‘Api o Foliga’, ina ua tu’uina iai e le alo tamaitai a le tina, ia le faalavelave na tupu.

Na mafai ona fa’ailoa mai e nisi o tagata o le atunu’u, ia le a’afia foi o i latou, i osofa’iga a tagata sa o atu foi i le taavale lava lea e tasi.

Na tu’u ifo i luga e nisi, ia ata vitio o le taavale lea sa ta’ua e le tina, ma tagata o lo’o masalomia i nisi foi o meatotino na gaoia.

O le taeao o le aso 11 o Setema, na va’aia ai e leoleo, ia se taavale ma le laisene lea e tasi, i luga o le alatele, o lo’o agai atu i Futiga. Sa faapea ona fa’atu e leoleo le taavale ma ave loa i le loka, i le fanua e tu’u ai taavale, a le ofisa a leoleo, i Tafuna, a’o fa’aauau a latou su’esu’ega.

Ina ua taunu’u ia le taavale i le ofisa a leoleo, na feiloai ai leoleo ma Tuimailagi Sua’ava (le na molia), lea sa saofa’i i le nofoa pasese, o le taavale.

E foliga mai, sa maua foi le ata o Tuimailagi (le na molia), i ata vitio ia o lo’o taulimaina e leoleo, ona o seisi foi faalavelave, na a’afia ai foi le taavale lava e tasi.

Ina ua faatalanoa e leoleo ia Tuimailagi (le na molia), sa ia fa’ailoa i leoleo, o Schcymindaran Naidu po o Kisegi, lea sa fa’aosoina le la aveina o pa’u taavale u’amea. Sa faamatala e le na molia, na o la tietie atu i Leone ma Kisegi (le na molia), ma pasi ai se fale e faafesaga’i ma le falea’oga tulaga muamua a Leone. Ma o Kisegi (le na molia), sa faapea atu, e la te o e ave ia ni pa’u taavale u’amea, se fa.

E le gata i lea, sa fa’ailoa atu e Kisegi (le na molia), ia te ia (Tuimailagi), o lo’o i atunu’u i fafo ia le aga, e ana le fanua ma o lapisi mea ia. Sa faamaonia e Tuimailagi ia lona fesoasoani, i le aveina o pa’u taavale u’amea, ma momoli i se fale i Mapusaga, lea e latou te nonofo ai ma le auuso lea o Naidu.

O iina i Mapusaga, sa tu’u ai pa’u taavale u’amea, e tusa ai ma le faamatalaga a Tuimailagi (le na molia), e faatalitali ai le taimi e faatau atu ai.

Na ia fa’ailoa atu foi i leoleo, sa o la masani ma Kisegi (le na molia), talu mai lava o la laity ma ua masani, i auala, e fa’aaoga ai e Kisegi (le na molia), ia ona lima, e tautala ai.

Ma na fa’amaonia foi e Tuimailagi (le na molia), ia lo latou gaoia faatasi ma Kisegi (le na molia) ma ona uso, ia nisi meatotino, ae e ‘ese’ese lava taavale sa o latou fa’aaogaina. Ae o le tele lava o taimi na fai ai a latou osofa’iga, o Kisegi (le na molia) sa ta’ita’ia.

Sa faamatala foi e Tuimailagi (le na molia) o nei meatotino e latou te gaoia, e masani ona o latou faatauina atu i se faleoloa, lea e tu lata i le malae ta polo, po o leisi faleoloa, lea e tu i luga o le sami i Nu’uuli tai – pasi le pamu kesi.

O se taimi mulimuli ane, na fa’atalanoa ai e leoleo ia Kisegi (le na molia), ma o ia lea o lo’o ta’ua, sa faafoeina le taavale, ina ua faatu e leoleo. E pei ona ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, o Kisegi (le na molia), e gu gu, ma e na te fa’aaogaina ona lima e tautala ai.

Peitai, sa ta’ua i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, a’o faatalanoaina e leoleo, sa foliga mai e na te lagona ma malamalama, i a latou talanoaga ma leoleo.

Ma na fa’aaogaina e leoleo, ia se auala po o ni fesili, e faafaigofie ai ona tali mai le na molia. Ina ua fesiligia e leoleo ia le na molia, pe na malamalama, i ona aia tatau fa’aletulafono, e pei ona sa fa’amatala atu e leoleo, na lue mai lona ulu, i le ioe.

Sa fesiligia e leoleo ia le na molia, pe sa a’afia i le gaoia o pa’u taavale u’amea e fa, mai i se fanua i Leone, ia Setema 10. Na lulu le ulu o le na molia, e fa’ailoa mai ai, e leai.

Sa toe fesiligia o ia, pe sa iai sona iloa, o pa’u taavale u’amea, na gaoia mai i se fanua i Leone. Sa lue le ulu a le na molia, ioe.

O moliaga sa faia faasaga ia Kisegi ma Tuimailagi, na aofia ai:

Faitauga 1: Solivale o Fanua – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E ta’i $5,000 na faatulaga, e mafai ona toe tatalaina ai i la’ua, a’o faagasolo o la faamasinoga.