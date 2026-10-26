Molia se alii i le fa’ao’olima i se tamaloa ae e leai se mafua’aga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 18 o Setema, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ona o se fa’alavelave na tupu i le afioaga i Aoa, lea na molia ai le susuga ia Molesi Toala, i lona fa’ao’olima i seisi tagata.

O le moliaga ua faia faasaga ia Molesi, o le Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe na faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le uso o le alii na sauaina e Molesi (le na molia), sa na valaau i le ofisa a leoleo. Ina ua taunu’u leoleo i Aoa, na feiloai ai ma ni alii se to’alima, e aofia ai ma le na sauaina e Molesi (le na molia), faapea ma se tasi na molimauina le faalavelave na tupu.

Sa fa’ailoa atu e le na fa’ao’olima iai Molesi (le na molia), i leoleo, ua mana’o e ave faapagotaina ia le na molia, ona o lana gaioiga sa faia.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le na a’afia, sa faamatala ai e lenei alii, i leoleo, ia le fa’ato’a mae’a o sana galuega sa faia mo sana uo ave pasi, ma ia savali atu ai i le taoto i se fale Samoa, e fai sana malologa.

Ae na matua’i fa’ate’ia o ia, ina ua tau le ta a se tagata ia te ia, ma ia tepa atu i luga. Ua savali ese ia Molesi (le na molia) ma se lala la’au tele lava. Sa ta’ua e le na a’afia, ia lona le malamalama, i le mafua’aga na ta ai o ia e le na molia, ona e leai se la fe’ese’esea’iga po o se fa’afitauli, i lo la va.

Ina o faatalanoaina e leoleo, ia le na a’afia, sa ia faamaonia, ia lona taumafaina o se ‘ava malosi, i lena taeao, ae e le’i tupu le faalavelave. Ma sa ta’ua i totonu o ripoti a leoleo, ia le fa’asua’ava o le na a’afia, ma sa fa’afaigata ona fa’amanino ana faamatalaga, e uiga i le fa’alavelave na tupu.

Ae peitai, sa mafai ona ia (le na a’afia) tali i fesili a leoleo. A’o talatalanoa le na a’afia ma leoleo, sa ia fa’asino i le lala la’au na ta’atia i tafatafa o le auala, lea na fa’aaoga e le na molia, e ta ai o ia.

Na fesiligia e leoleo ia le na a’afia, pe manaomia ona siaki ona manu’a, ina ua tali ioe le na a’afia, sa faapea loa ona aveina atu o ia e leoleo, i le ofisa a leoleo i Fagatogo.

I le faamatalaga a le molimau, sa ia ta’ua ai lona va’aia o Molesi (le na molia), o savali atu i le faleo’o ma le lala la’au ma ta le papatua o le na a’afia, e aunoa ma se faamatalaga. Ona toe savali ‘ese lea o Molesi (le na molia), ma toe fo’i atu i lona fale.

Ina ua taunu’u leoleo ma le na manu’a, i le ofisa a leoleo, sa faapea ona togafitia lona papatua e le vaega a le EMS. Ina ua mae’a, sa toe momoli o ia, i Aoa, ma le fautuaga, ina ia taumamao ma le na molia, a’o fa’aauau su’esu’ega a leoleo.

Na taumafai leoleo e saili ia le na molia, peitai, sa fai sina umi o se taimi na tau saili ai o ia.