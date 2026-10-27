Iloiloina e le Senate ia le mafua’aga ua tuai ai ona maua lafoga a tagata

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso ananafi na fa’ato’a maua ai e nisi o le atunu’u ia a latou siaki mai a latou lafoga, ua leva ona faila.

O lenei mataupu sa faapea ona iloiloina e le Senate, i le vaiaso ua mavae, ma na mafai ona auai atu ai le pulega o le Ofisa o Lafoga, aua se faamanino, i le mafua’aga ua tuai ai ona fa’amae’a ona tufatufaina siaki o lafoga a tagata.

O le Afioga i le sui taitaifono a le komiti o le Senate, ia Magalei Logovii, na fa’afoeina ia le iloiloga, ina ua le mafai ona auai ia le Taitaifono, le Afioga i le Senatoa ia Togiola T.A. Tulafono.

Sa faaleoina e le afioga Magalei, i le amataga o le iloiloga, ia le tele o fa’asea mai tagata o le atunu’u, o lo’o fa’aauau pea ona o’o atu i le Fono, ona o le umi o le fa’atalitali mo a latou lafoga. O nisi, ua silia ma le tausaga o faatalitali, ma e iai nisi foi nisi o sui faitulafono, o lo’o fa’atalitali foi a latou lafoga, mai i le tausaga ua tuanai.

I le tali mai a le susuga I le sui pule a le Ofisa o Lafoga, ia Tima Mauga, na ia fa’amaonia ai le saunoaga a le afioga i le sui taitaifono, i fa’asea a le aunu’u, ae sa molimau Mauga, o lo’o galulue punoua’i lo latou ofisa, ina ia mafai ona fofoina ia le faafitauli.

Sa ta’ua e Mauga, i lana molimau, mai ia Oketopa 21, 2026, e 3,595 lafoga, e le’i o’o iai le fa’agasologa. Ma o le mafua’aga, e pei ona molimau Mauga, ona o le suiga i le polokalama fou lea ua fa’aaoga nei e le latou ofisa, e ta’ua o le RAIS.

Sa molimau foi Mauga, o lo’o galulue le latou aufaigaluega, ina ia tu’uina i totonu o le polokalama fou, ia fa’amaumauga o tagata totogi lafoga, o se galuega sa masani ona fa’atino e komipiuta, ae o lea ua fa’ataunu’u e tagata.

O le mafua’aga lea o le tuai ai ona faagasolo ia le totogiina o lafoga.

Sa faamanino e Mauga, o lenei suiga fou ua avea ma avega mamafa, i le latou aufaigaluega to’alaiti, ona o le taimi nei, e le o iai i totonu o le polokalama, ia fa’amaumauga tau lafoga a tagata, mai tausaga ua tuanai.

Ma sa ia fa’amautuina foi, e ui i popolega a tagata, e faapea, ua leiloloa a latou fa’amaumauga, e le sa’o lea tulaga. O faamaumauga uma, o lo’o i totonu o le polokalama tuai, ae o le latou galuega o lo’o tau fai, o le si’i mai o faamaumauga mai i le polokalama tuai, ma tu’u i totonu o le polokalama fou.

Ma se’i vagana ua mae’a ona faia lea galuega, e leai seisi auala e mafai ona faatino ai le galuega a le latou aufaigaluega, se’ia vagana e galue le tagata faigaluega, i le tu’uina i totonu, ma o se tulaga, e alu ai le tele o le taimi. Aemaise ai, o le to’alaiti o le aufaigaluega.

Sa molimau foi Mauga, o le latou ofisa lea ua i totonu o le Tedi, ma afai ae manaomia ona galulue le latou aufaigaluega, i tua atu o taimi fa’atulagaina, e manaomia ona saili se faatagaga mai i le pule o le Tedi.

Sa te’ena e Mauga, ia faamatalaga e faapea, ua mafua ona tuai ona maua siaki o lafoga, ona ua leai se tupe a le malo.

Na ia fa’ailoa atu i afioga i Senatoa, o le mafua’aga ona o masini ma ana polokalama, ae le o le leai o se tupe.

E tusa ai ma le molimau a Mauga, ua maua mai i le IRS ia se tupe fa’aopoopo e $2.5 miliona, e fa’atupeina ai siaki ia o le a tufatufaina (lea na maua ananafi).

Ma sa ta’ua foi e Mauga, le silia ma le $43 miliona, lafoga, ua mae’a ona tufatufaina ia Oketopa 21.

I lena aofaiga, e pe a ma le $38.2 miliona, o tupe mai i le IRS, tauala mai i federal tax credits ma polokalama toe fa’aola, ae e pe a ma le $4.7 miliona sa faatupeina e le malo o Amerika Samoa.

Sa tau le mautonu ia le tali a le susuga ia Tolofua Uaea, ina ua fesiligia e le afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo M. Fruean, po o ai na aumaia le polokalama fou (RAIS), e fa’aaoga e le ofisa lafoga.

Na i’u ina ta’ua e Tolofua, ia le suafa o le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula lea o lo’o galulue ma i latou, o lo’o fa’agaioia le polokalama fou.

Sa fesiligia foi e sui faitulafono pe iai se so’otaga, i suiga fou i le failaina o lafoga ma le pa’u o le fuainumera o tagata faila lafoga.

Na molimau Mauga, o nei suiga ua faia, ina ia fesoasoani i tagata o le atunu’u o lo’o faila a latou lafoga, ina ia fa’ateteleina ai tax credits mai i le malo feterale, tauala mai i le IRS, ina ia tele sa latou tupe maua mai i le IRS.

Sa ta’ua e Mauga, o le polokalama mo lafoga mo fanau, o se faataitaiga o penefiti ua maua, ona o nei suiga.

E tusa ai ma le molimau a Mauga, pe a ma le $11 miliona na maua mai i lafoga a fanau, ua mae’a ona tufatufaina i le tausaga lafoga ua tuanai. I lenei tausaga, ua silia ma le $22 miliona, ua mae’a ona maua e tagata totogi lafoga, i lea polokalama.

Ma sa ia faamamafaina ia le sau o lea tupe mai i tupe toe fa’aola a le feterale, ae le o ni tupe maua lotoifale.