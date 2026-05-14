Masalomia se tamaloa i le sauaina o sona atalii e 11 masina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 20 o Aperila, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e uiga i se faalavelave i luga i Aasu, na sauaina ai se tamaititi laititi.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia, i lenei faalavelave, aua le puipuiga o le atalii laititi na a’afia.]

E tusa ai ma ripoti na o’o atu i le faamasinoga, na taunu’u mai le valaau i le ofisa a leoleo, i le 9:45 i le po, ma sa ta’ua ai le masalomia o se tamaloa i le sauaina o lona atalii i totonu o le fale.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a leoleo e faapea, e maua mai le valaau i le fa’alavelave i Aasu, o lo’o agai atu leoleo i seisi faalavelave i Vaitogi. Ma ina ua mafai ona maua le avanoa e agai atu ai loa i Aasu, ae toe faatonuina leoleo, e faatopetope atu i se faalavelave i Amanave.

O le mae’a ona fofoina o le faafitauli i Amanave, na toe valaau atu ai leoleo i luga o le auala, i le ofisa, i le tulaga ua iai le mataupu i Aasu. O le tali na maua mai i le ofisa, o le tala mai i Aasu, o le ua moe le na molia, i totonu o le potu o iai le tamaititi.

Na faapea loa ona agai atu leoleo i Aasu.

E taunu’u atu leoleo i A’asu, o lo’o i fafo o le fale ia le tina na valaau i le ofisa a leoleo ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, le masalomia o le tamaloa, i le sauaina o se la tamaititi e 11 masina, ma o lo’o iai faatasi le na molia ma le tamaititi, i totonu o se potu, na loka mai i totonu.

O sina taimi mulimuli ane, na talanoa ai leoleo ma le tina o le pepe, lea sa ia faamaonia le lokaina e le na molia, o le potu, na a’o tagi le pepe. Sa fa’ailoa atu foi e le tina a le pepe, i leoleo, ae e le’i tupu le faalavelave i lea afiafi, sa alu ai i se faleoloa i luma o le latou fale, e faatau mai ia se vailaau ma le vai, mo le na molia.

Ae ina ua toe fo’i mai, sa ia va’aia foliga ita o lona to’alua (le na molia). Sa ta’ua e le tina ia lona alu atu ma amata ona sauni ia le mea’ai a le na molia. Ae sa fa’ateteleina le mataupu, ina ua ave e le na molia ia lona atalii, i totonu o l epotu, ma loka mai le potu, ae o lo’o moe le pepe.

E le’i umi, ae faalogoina e le tina ia le tagi leotele mai a le pepe, i totonu o le potu. Ma na tamo’e atu i le faitoto’a ma taumafai e tatala, ae sa musu le na molia, e tatala mai.

Ma na ta’ua foi e le tina ia lona lagonaina o se pa’o e pei o lo’o po se tasi, a’o tagi lana pepe mai totonu o le potu. Ma sa ia lagonaina le na molia, o ‘e’e i le pepe ma faatonu e tapuni lona gutu, atoa ma lona palauvale i le pepe.

Ina ua fiu le tina e taumafai e tatala le faitoto’a o le potu, sa ia valaau atu ai i se tagata o lona aiga mo se fesoasoani. O le tina lea sa valaauina leoleo.

Na ta’ua le taumafai uma o tina e to’alua, e tu’itu’i le faitoto’a o le potu moe, ma tauvala’au atu i le na molia e tatala mai le potu, ae na le tali mai le na molia, a’o fa’aauau pea ona tagi leotele mai le pepe, i totonu o le potu.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le agai sa’o atu o leoleo, i le potu moe ma amata ona tu’itu’i ma tauvala’au le igoa o le na molia. Ma na i’u ina tatala mai e le na molia, ia le faitoto’a ma ave faapagota ai loa o ia e leoleo.

Ae ua faatopetope atu le tina i totonu o le potu ma si’i mai lona alo, o lo’o moe.

Na su’esu’eina e leoleo ia le pepe mo ni manu’a ma sa va’aia e leoleo ia le mumu o le pito a lalo, o le papatua o le pepe.

Sa taumafai leoleo e fa’afeso’ota’i le ofisa a le Social Services, e tusa ai ma lenei mataupu, ae peitai, sa le’i maua seisi i lena taimi.

I seisi faatalanoaga ma leoleo, sa toe ta’ua ai e le tina a le pepe, ia lona lagonaina o le tagi a lana pepe, a’o i totonu o le potu ma le na molia. Atoa ai ma se pa’o e foliga mai, o lo’o po se tagata, a’o ‘e’e ma palauvale ia le na molia, i le pepe, i totonu o le potu, a’o lokaina.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i Nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.