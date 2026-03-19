Mae’a finauga fa’aiu i le faamasinoga i le tagi a Lafaele e faasaga i le ASGERF

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na amataina ai le faamsinoga, i le tagi a le susuga ia Keniseli Lafaele, e faasaga i le Ofisa o Teugatupe o Ritaea mo tagata faigaluega a le malo (ASGERF), ma o le aso Gafua na se’i mavae atu, na fa’aleoina ai finauga fa’ai’u a itu e lua.

O le aso 12 o Novema, 2025, sa fa’aulu ai e Lafaele ia sana tagi, e faasaga i le ASGERF, ina ua fa’atula’iese o ia mai i le Komiti Faafoe, ae e le’i ausia le aso e fa’amae’aina ai lona konakarate.

O le tagi a Lafaele, o lo’o faasaga i le Malo o Amerika Samoa, le ASGERF ma sui o le Komiti Faafoe, e aofia ai Tuaolo Manaia Fruean, Loa Tauapa‘i Laupola, Tony Togia‘i, ma Toloa‘i Ho Ching.

E lua ni vaega o l tagi, e aofia ai le fa’ate’aina o ia i se auala le faatulafonoina ma le faatinoina o lenei tulaga, e ui ina e leai se malosiaga ia i latou, e faia ai lea faaiuga.

O le susuga i le alii loia ia Charles Alailima, sa tula’i mo Lafaele ma i lana finauga mulimuli, sa ia ta’ua ai e faapea, o lenei tagi, o se taumafaiga ina ia faamanino itu a la, e gata ai malosiaga o sui o le ASGERF, i lalo o le tulafono.

Sa finau Alailima e faapea, e tusa ai ma le tulafono na faavae ai le Teugatupe mo le Ritaea – o lo’o manino mai ai tuaoi, e mafai ona gaioi ai ia le komiti fa’afoe.

Ma sa ia folasia foi i luma o le fa’amasinoga, ia mataupu autu o le tagi, e aofia ai le fia fa’amautu pe sa i sui o le Komiti Faafoe a le ASGERF, ia le pule fa’aletulafono, e fa’atula’i’ese, fa’amalolo pe le toe auai, se tasi o sui pasia a le komiti faafoe, pe afai e le’i fa’atula’i ‘ese e le Kovana, e tusa ai ma le tulafono (ASCA 7.1410(b).

Sa ta’ua foi e Ala’ilima i luma o le faamasinoga, i le aso Gafua, na filifilia Lafaele e le Kovana, ma pasia e le Fono, e avea ma se tasi o sui o le Komiti Faafoe.

Ma ina ua avea o ia ma se tasi o sui o le Komiti Faafoe, sa ia va’aia le tele o faafitauli i le fa’atinoga o tiute a le Komiti Faafoe, e ma’oti i tulaga tau tupe faapea ma faaiuga faia mo tagata faigaluega fou.

Sa fa’aleoina e Lafaele ia ona atugaluga e tusa ai ma ia faafitauli, a’o le’i fa’atula’i ‘esea o ia – e pei foi ona sa fa’asoa mai e nisi, ma sa ia taumafai fa’afia e fa’atula’i i totonu o se fonotaga, ina ia mafai ona soalaupuleina. Ma sa ta’ua e Alailima e faapea, o mataupu nei ua alagatatau ma onomea, ona fa’atula’i e se tasi ua avea ma sui o le komiti faafoe.

Ae peitai, sa avea le fa’atula’i e Lafaele o nei mataupu, ma tulaga na tula’i mai ai se fe’ese’esea’iga i totonu o le Komiti ma ina ua le maua se tali lelei i totonu o le komiti, sa faapea lea ona liliu Lafaele, ma fa’asoa ona mataupu i le mamalu lautele.

Sa fa’amamafa e Ala’ilima i lana finauga e afapea, o mataupu e talanoaina i totou o fonotaga ale ASGERF, e mafai ona tatalaina i so’o se tagata e fia taga’i iai.

Na fa’atatau ia le folasaga a Ala’ilima, i Tusi i le Faatonu a Lafaele, lea sa lomia e le Samoa News, e fa’atatau i nisi o fa’afitauli sa ia taumafai e tu’u atu i luma o le komiti faafoe, ina ia soalaupuleina.

Sa finauina e Alailima ia le manino mai i molimau, ia le le fiafia o le ta’ita’ifono a le komiti faafoe, ina ua ta’ua i tusi sa lomia, ia le fa’atino e le komiti faafoe o latou tiute, i se auala e le o gatasi ma le tulafono.