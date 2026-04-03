Loka se tamaitai i le faamisa i totonu o le aiga a lana uo tama

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 27 o Fepuari, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma le tamaitai o Danna Feleti, o lo’o faatupu vevesi i totonu o le aiga a lana uo tama.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lenei faalavelave na ripotia atu i le ofisa a leoleo, i le 4:33 i le aoauli, e se tasi o le aiga. Ma na ta’ua e le na valaau atu i le ofisa a leoleo, ia le palauvale ma le ‘e’e leotele o Danna (le na molia) i se tama o le aiga.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, na muamua o latou talanoa i le na valaau atu i le ofisa a leoleo, ona amata fa’atalanoaina lea o isi o le aiga, sa iai i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Na fa’amautuina i su’esu’ega a leoleo, o le tamaitai o Danna (le na molia), e nonofo ma lana uo tama, i le fale o le aiga a lana uo tama. Ma na amata le faalavelave, i se tauga’upu, i le va o Danna (le na molia) ma lana uo tama, ae peitai, na fa’aauau ina a’afia uma atu ai ma tagata o le aiga.

Sa faamatalaina e le na valaau i leoleo, ia lona lagona o Danna (le na molia), o leotele ma ta’u le igoa a lona (le na valaau i leoleo) tama, i le tauga’upu. O le mea lea na fai atu ai le na valaau i leoleo, i lona tama, e sau e talanoa ia Danna (le na molia) ma lana uo tama, ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu.

Ae peitai, sa amata ona liliu atu le na molia, i le leotele mai i le tama o le aiga ma palauvale foi iai. E ui ina sa taumafai le tama o le aiga, e fa’afilemu l e mataupu, ae peitai, na fa’aauau ona ‘e’e iai le na molia, ma fai iai e leai sana feau.

Sa faapea loa ona oso atu le na valaau i leoleo ma taumafai e puipui lona tama, ma ia taumafai foi e fa’afilemu le mataupu, ae peitai, na atili ai ona tetele le vevesi.

Na o’o lava ina u’u mai e Danna (le na molia) ia se ipu (trophy) ma togi ai le na valaau i leoleo, ae na se’e i lona ulu. Ma na fa’ailoa atu foi e le na valaau i leoleo, ia le toe u’u mai e le na molia, o se sioki vai ma savali atu ia te (le na valaau i leoleo), e foliga mai o le a togi ai o ia.

I le faatalanoaga a leoleo ma le tama o le aiga, sa ia ta’ua ai le fa’ailoa atu o le misa a lona atalii ma le na molia, e lona afafine ma na alu atu e taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu. Ae peitai, sa fa’aali atu le le fiafia o Danna (le na molia).

Sa ta’ua foi e le tama o le aiga, ia le lafoina atu e le na molia, ia ni faamatalaga tau fa’amata’u. Na fa’amaonia foi e le tama o le aiga, ia le togiina e le na molia, o lona afafine, i le ipu (trophy).

Ua ta’ua foi i fa’amaumauga a le malo, ia le tupu so’o o faafitauli faapenei i le aiga, ona o le na molia. Ma ua manana’o le aiga, ina ia alu ‘ese ia le na molia, mai lo latou fale.

Sa aveina faapagota e leoleo ia Danna (le na molia) ma fa’ao’o atu o ia i le ofisa a leoleo. Ae peitai, sa musu le tamaitai e fai sana faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

O moliaga na faia faasaga ia Danna Feleti, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga)- Ose vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na loka le na moia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.