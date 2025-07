Loka se pulenu’u ona o se fusuaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 5 o Iuni, 2025 na agai atu ai leoleo, i se vala’au na o’o atu i le ofisa a leoleo, e uiga i se fusuaga i le va o alii mai afioaga o Masausi ma Sailele.

O le i’uga o lea faalavelave, na loka ai le pulenu’u, le susuga ia Peter Tuitea ma molia i ni moliaga e ono.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 5 o Iuni, na o’o atu ai se vala’au i le ofisa a leoleo, i le Falelima i Sasae, mai i se tamaitai, e uiga i se misa.

Sa fa’amaonia i su’esu’ega na faia e leoleo, le faapaina o se fana i lea faalavelave.

Ina ua taunuu leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa va’aia ni alii pe a ma le to’alima pe to’aono, o savavali atu i se fale. Na fa’amaonia mulimuli, o nei alii e mai i le afioaga o Sailele.

Na faafetauia e leoleo nei alii ma fa’atalanoa alii e to’alua e ana le fale lea sa pa’o leotele mai ai se musika ma o iina foin a tupu ai le misa.

Sa ta’ua e nei alii le alu atu o le pulenu’u, i lona loto toatamai, ona o le leotele o le musika, ae ua faia malologa a aiga o le nu’u.

Na faia loa se tau’upu a Pete Tuitea (le na molia) ma se tasi o alii e ana le fale, ma o’o ai lava ina pa’i lima i la’ua. Mulimuli ane, na alu ‘ese ia Pete ae na toe fo’i ane ma nisi alii e to’atolu, o le nu’u ma amata loa se fusuaga.

A’o faia suesuega a leoleo, sa va’aia ni alii mai i Masausi o agai atu i Sailele ma sa lagonaina le tau’ai ina e alii mai Sailele ia se fale faatali pasi, ma faapena ona tali fuaitau ia alii mai Masausi.

While interviewing both parties, men from the village were seen walking back down to the village of Masausi heading towards Sailele.

Sa le gata i le tau’aiga ma’a, ae na faapea ona palauvavale ma fe’ei ia itu e lua.

Ina ua agai atu leoleo e saili le pulenu’u, na lagonaina le pa leotele mai o se fana, mai i le afioaga o Masausi ma ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga sa faapa mai ai le fana, na va’aia ia alii mai Sailele, o tamomoe atu i luga o le alatele agai i lo latou nu’u, ma tauvala’au mai ua faapa e se alii ia se fana, ae o le taimi lea o lo’o tamomo’e alii mai Masausi, agai i leisi itu.

Sa maua atu e leoleo ia se alii pe a ma le 6’ 2”, 300 pauna, o lo’o ta’oto ma, ua lavatoto o ia.

Na vala’au loa e leoleo ia le vaega a le EMS mo se fesoasoani, ma o latou agai atu e saili le na molia. A’o savali atu leoleo i Masausi, sa savali mai iai le na molia, ma ia faamatalaina lana itu, o le mea sa tupu.

E tusa ai ma le faamatalaga a le na molia, o lea afiafi, sa ia valau atu ai i se tasi o alii i le fale na tupu ai le faalavelave, e tusa ai ma le leotele o lana musika, ae peitai, na palauvale atu lea alii.

O lea na ia alu ai loa i le fale o lea alii ma fa’atonuina o ia, e tu’utu’u i lalo lana musika, ona ua faia malologa a aiga.

Ae peitai, ita le alii ma palauvale atu i le na molia, ae na atili ona ita le na molia, ina ua feosofi atu le alii lea sa faatonuina e ki i lalo lana musika ma seisi o lona aiga, i le na molia.

O lea na alu ai loa Pete (le na molia) ma aumai ni alii mai lona nu’u.

Ina ua fesiligia e leoleo ia Pete (le na molia) pe na te iloa se mea e uiga i se fana, sa tali le na molia, na ia faapaina le fana, e fa’afefe ai ia alii mai Sailele, ae sa le’i iai sona manatu e fa’amanu’a ai se tasi.

Ina ua fesiligia e leoleo ia Pete (le na molia) po o fea le fana, sa ia tali, o lo’o i lona fale ma o le a alu e aumai. Sa fa’amaonia mulimuli ane, le le’i laiseneina o le fana.

Na faapea ona avefaapagotaina ia le na molia, faatasi ai ma le la’au malosi, ma aveina atu i le ofisa a leoleo, mulimuli ane, sa tuuina atu loa o ia i le to’ese i Tafuna.

[E le’i toe ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, ia nisi faamatalaga e uiga i le aii na aafia i lenei mataupu.]

O moliaga na faia faasaga ia Pete Tuitea, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele, o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, o le Fa’aaoga fa’asolitulafono o se a’upega ma le umia o se a’upega e aunoa ma se laisene.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le fa’ao’olima, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

O moliaga i le faapaina o se fana ma le umia o se fana e aunoa ma se laisene, o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i tausaga, po o se sala tupe e ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $2,500 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.