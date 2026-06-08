Loka se alii na gaoia mea’ai mai i le fale ‘ai a se a’oga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 18 o Me, 2026, na faafeso’ota’i ai e le pulea’oga a le a’oga maualuga a Faasao Marist, ia le Ofisa a Leoleo i Leone, ina ua gaoia e se tagata, ia mea’ai mai i le fale ‘ai a le aoga maualuga.

I le mae’a o su’esu’ega a leoleo, na ave faapagota ai le alii o Patrick Tupa’i, ma molia ai o ia, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Gaoi – O se vaega ‘I’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $20,000 ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua ma fale – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu – – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina e na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, o se tasi o le ‘au kuka, na usupo atu i le taeao, sa iloa ai le osofa’ia o le fale ‘ai a e aoga, ina ua maua atu le potu e teu ai oloa o le fale’ai, ua talepe e se tagata ia le loka.

Ae ina ua o’o atu i totonu o le potu teu oloa, ia le kuka, sa ia molimauina le paepae solo o mea’ai. Sa va’aia foi le saei ese o se pupuni o le faamalama i tafatafa o le tanoa fufulu ipu. Ma sa matala foi le faitoto’a pito i tua, o le fale’ai.

Sa faapea ona logoina e le tamaitai kuka ia taitai o le aoga ma ina ua taunu’u le pulea’oga, sa faapea ona logoina loa ia leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo, i le aoga, sa amataina loa a latou su’esu’ega ma faamautu ai le oso atu o le gaoi, i le faamalama, ma amata ai lana sauniga, o le tau siliga o mea’ai ma nisi mea aoga.

I se ripoti mai i le ‘au kuka, e tusa ai ma oloa na ave’esea, na aofia ai ia pusa sosisi e tolu, o se pusa ‘fries’, o ni pusa puligi sukalaki, o se taga alaisa 25 pauna, o se uaea eletise, o se naifi falaoa ma isi naifi e tolu.

Sa le gata i le faapopoleina o taitai o le aoga ona o mea’ai ua gaoia, ae faapea foi le avea o lea faafitauli ma tulaga, na fa’afaigata ai ona vave tapena taumafataga mo le fanau, i lea taeao. Ona sa le gata i le gaoia o mea’ai, ae o vaega o le fale’ai sa faaleagaina, na manaomia ona toe faaleleia, ae e le’i toe amata ona fa’aaoga le umukuka.

Na fa’amautuina i su’esu’ega a leoleo, ia le ofi atu o le gaoi, i totonu o le fanua, ona o le pa a le aoga, i le itu i sasa’e, ua fa’alegaina.

Ae na mafai ona matamata leoleo i ata vitio mai i masini pu’e ata a le a’oga, lea na va’aia ai se alii, e leai sona ofu tino, o ona gaoia ia le potu teu oloa a le fale’ai a le aoga.

E pe a ma le sefulu aso, o galulue leoleo, e tau saili le tagata sa na ia osofa’ia le fale’ai a le aoga. Ae o le aso 28 o Me, a’o leoleoina e nisi o sui malu ia se vaega tulata i le aoga, sa maua ai se faamatalaga, na i’u ai lava ina maua ai ma le na molia

O se molimau, sa ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona mauaina o se taga sosisi (patties) mai ia Patrick (le na molia), i le fa’ato’a mae’a ona tupu le faalavelave i le oga. Ma sa ta’ua foi e le molimau, ia lona faalogoina o se faamatalaga mai i seisi tagata, na ta’ua ai le faamatalaina e le na molia, o lona gaoia o mea’ai mai i le fale’ai a le aoga.

O iina na agai atu ai loa leoleo, e tau saili ia le alii o Patrick (le na molia), i se fale na ta’’ua na nofo ai, i Malaeloa. Ae peitai, e taunu’u atu leoleo, e le o iai le na molia, i le fale, ae e le’i umi ona iai leoleo i le fale i Malaeloa, ae taunuu atu loa ia le na molia.

Sa faapea ona aveina ia le na molia, i le ofisa a leoleo i Leone, mo le faatalanoaina.

Ma sa faapea ona ioe ia le na molia, i leoleo, o ia sa gaoia le fale’ai a le aoga, i le vaveao o Me 16, ona sa mana’o i se mea’ai.

Sa faamatala e Patrick (le na molia), ia lona talepeina o se vaega o le ‘uaea’, o le faamalama, i le pito i tua o le fale ‘ai ma oso ai i totonu ma amata ona tau saili se mea’ai.

Na faamatala foi e le na molia, ia lona lalagaina o ni ato launiu, e fesoasoani, i le la’uina o lana uta sa gaoia mai i le fale’ai. O nisi o mea’ai, sa ia tufatufaina atu i isi tagata, ae o isi oloa, e pei o le tagata sosisi, sa ia faatauina atu i se tagata.