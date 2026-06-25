Loka se alii ina ua ia sasaina foliga a seisi alii i se u’amea

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa lokaina e leoleo ia Vevesi Pesamino, ma molia i le fa’ao’olima ma le save’uina o le filemu i nofoaga lautele, ona o se faalavelave na tupu ia Iuni 9, 2026, lea ua tu’ua’ia ai Vevesi, i lona taina o foliga o seisi alii, i se u’amea.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, o le 1:00 i le vaveao, sa agai atu ai leoleo, e faia sa latou su’esu’ega, i se faalavelave na tupu mai i Vaitogi, lea na fa’ata’otolia ai se alii i le falemai, ona o manu’a tuga, i ona foliga.

I totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le masani lelei o le na molia ma le na a’afia, i lenei faalavelave. Ma e masani ona alu atu ia Vevesi (le na molia), i le fale o le alii na ia fa’ao’olima iai, e su’e mea’ai, pe mana’omia foi se fesoasoani, ma e masani foi ia Vevesi, i tagata uma o le aiga.

O Vevesi (le na molia) ma le alii na manu’a i lenei faalavelave, e malaga mai i le nu’u e tasi, i Upolu.

I suesuega a leoleo, sa faamautu ai le taunu’u atu o le na molia, i le fale o le aiga a le na manu’a, i afiafi o le aso 8 o Iuni, e talosaga ni ana ulu, mo le aso fanau a lona atalii. Na o faatasi ia le na molia ma le na manu’a, e toli ‘ulu.

A’o savalivali nei alii ma talatalanoa, sa ta’ua e le na manu’a, ia le o’o o le la talanoaga i lau talo. Ae sa iai se talitonuga a le na manu’a, o lo’o taumafai ia Vevesi (le na molia), e faatonu o ia, e tusa ai ma lona fanua. Sa fa’ailoa atu e le na manu’a, ia Vevesi (le na molia), o lo’o ia iloa le mea e ‘oto mai ai lau luau. Ae sa fa’aauau pea le la talanoaga, se’ia o’o atu i le faaiuga o le auala.

Sa faapea foi ona fesiligia e Vevesi (le na molia), ia le na manu’a, e tusa ai ma se tagata, e masani ona alu atu i le latou fale. Ae na tali mai iai ia le na manu’a, e na te le iloa po o fea o iai, lea tagata.

Na faamatala e le na manu’a, ia le fa’ate’ia o ia, ina ua tau le u’amea, i le itu tauagavale o ona foliga, ae o le taimi lea, na sola ‘ese ai ia Vevesi (le na molia). E ui i le tuga o lona manu’a, sa taumafai pea, ia le na manu’a, e saili ia Vevesi (le na molia).

Sa faamaonia e se molimau, ia lona fesoasoani, i le sailiga o le na molia, ae peitai, sa le maua o ia.

O le toe fo’i atu o le na manu’a, i le fale, na valaau ai loa le EMS, ona ua amata ona fula le itu tauagavale o ona foliga ma le sau o le toto mai lona gutu.

E taunu’u atu leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o lo’o tau togafiti mai e le vaega a le EMS ia le na manu’a. Ae e ui i lona tigaina, sa mafai ona ia (le na manu’a), ona faamatala i leoleo, ia le tulaga na tupu, ae e le’i fa’atopetope atu o ia, i le falema’i.

Sa faamaonia e se molimau, ia le faamatalaga a le na manu’a, i leoleo. Sa ta’ua e le molimau, ia lona popole, ina ua amata ona leotele ia Vevesi (le na molia), i le la tauga’upu ma le na manu’a.

Ina ua alu atu le molimau i fafo, sa ia va’aia ia le u’uina e le na molia, o se u’amea, faapea ma le sola ‘ese o le na molia, ina ua mae’a ona ia ta ina ia le na manu’a, i le u’amea.

Sa aofia i faamaumauga na fa’ao’oina atu i le faamasinoga, ia se faamatalaga a se tamaitai, e tusa ai ma le faatupu vevesi o le na molia, ae e le ta’ua ai lona mana’o i ni ‘ulu.

Sa ta’ua foi i le faamatalaga a le tamaitai, ia lo la iai ma lona toalua, i totonu o le la potu, ina ua faailoa atu e le na manu’a, ia le iai o se tagata, o lo’o faatupu misa, i fafo. Ma savali atu ai le na manu’a, i fafo, e vaai po o ai.

O se taimi mulimuli ane, sa ta’ua e le tamaitai molimau, ia lona lagonaina o le faatonuga a le na manu’a, ia Vevesi (le na molia), e toe alu i le fale e malolo, ona e foliga mai o lo’o fa’asua’ava. Ae peitai, na musu le na molia.

Sa faapea foi ona fa’ailoa atu e le tamaitai (molimau), i leoleo, ia lona alu atu i fafo ma fai i le na molia, e soia le leotele, ona o ia (molimau) lea fa’ato’a te’a mai i tua mai i le falemai. Ae peitai, sa le ano mai ia le na molia, ma fa’aauau ona ‘e’e i fafo o le fale.

Sa ta’ua foi le lu’i e Vevesi (le na molia), o le na manu’a, e la te fufusu. Sa faamatala e le molimau (tamaitai), ia lona va’aia o le na molia, o pasi atu ma le eria o iai le faleta’ele, ae ona lagona loa ia le pa’o mai o le taualuga o le fale, e foliga mai o lo’o tau’ai e se tagata ia le fale. O lea, na ia vala’au ai loa i le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani.

O le 2:15 i le vaveao, sa maua ai e leoleo ia Vevesi (le na molia), i lona fale, i Vaitogi, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo, i Tafuna, mo le faatalanoaina.

Sa maitauina e leoleo ia le fa’asua’ava o le na molia, ae sa malamalama i fesili na fesiligia ai o ia e leoleo ma manino lana tali mai. A’o fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa tele ina ‘ata ma fai mai ni faamatalaga tausua.

Na fa’amaonia e le na molia, ia lona alu atu e su’e ‘ulu ma lu’au, i le fale a le na manu’a, mo le aso fanau a lona atalii. Ae na le fiafia, ona sa fa’aalia lona fa’aloalo ae peitai, sa ‘ese le tali mai a le na manu’a.

Sa faapea foi ona faamaonia e le na molia, ia le o’o o lona lima, i le na manu’a, i le taimi o le la tauga’upu. Ae peitai, sa ia te’ena lona fa’aaogaina o se a’upega e fa’ao’o ai ni manu’a.

Ma na ta’ua foi e le na molia, ia le lavea o lona tau’au tauagavale, i le la misa. Sa faapea ona o’o atu ia le vaega a le EMS i le ofisa a leoleo, mo le togafitiga o le tau’au a le na molia. Ae e pei ona ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, e le i manaomia ona ave o ia, i le falemai.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo, ia le na molia, sa ave sa’o loa o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O moliaga na faia faasaga ia Vevesi Pesamino, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.