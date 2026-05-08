Loka se alii ina ua fa’ai’u se pati a se aiga i le misa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le po o Aperila 19, 2026, na agai atu ai leoleo i se aiga i le afioaga o Futiga, ma i’u ina ave faapagota ai se alii e suafa ia Suameli A’asa, ona o le faapisa i se pati a se aiga, sa fai ai ma se inuga ‘ava malosi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le te’a laititi o le 12 i le po, na agai atu ai leoleo mai i le ofisa a leoleo i Leone, e tali se vala’au mai i se tamaitai, e tusa ai ma se alii o le latou aiga, o lo’o faatupu vevesi i fafo o le latou fale.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia ia nisi o le aiga, o lo’o i fafo o le fale, o lo’o taumafai e fa’afilemu le na molia, ma na ta’ua e leoleo le foliga mai e fa’asua’ava le na molia. Na mafai ona ave’esea e leoleo ia le na molia, mai i le mea na iai le aiga, i se taumafaiga e faafilemu le mataupu.

O se taimi mulimuli ane, na talatalanoa ai leoleo ma nisi o tamaitai o le aiga sa iai i lea afiafi, ma sa o latou faamatalaina i leoleo, le faia o se faatasiga a le latou aiga, i lea afiafi e faamanatu ai le aso fanau a se tasi o ‘aunty’ e le’i leva ona maliu. Ma sa fiafia lava le latou pati, se’ia o’o i le leva o le po, ae amata loa ona tulai mai se fe’ese’esea’iga i le va o nisi o le aiga.

Sa faamatala e se molimau, i leoleo, ia le amata o le pisa ina ua ‘e’e atu se tasi o tagata matua o le aiga, i nisi o tausoga. Ae na taumafai le molia e faafilemu le mataupu, ae peitai, ina ua oso atu seisi tamaitai o le aiga, na faapea ona atili pisa ai le mataupu.

Ma e pei ona ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, na vave lava ona faateteleina ia le pisa i le va o le na molia ma nisi o tausoga tamaitai. Ma sa taumafai nisi o le aiga e tuli ‘ese le na molia mai i le fanua, ae musu le na molia.

Sa ta’ua foi e leoleo ia le taumafai o le na molia, e alu i totonu o le fale, e aumai ona lavalava, ae o lo’o fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale, i se tasi o ona tei tamaitai, a’o iai leoleo. Ma o le mafua’aga lea na ave faapagota ai lea alii, e leoleo, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Leone.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia fa’amaonia ia le tupu o le pisa, ona ua malosi le a’afiaga o ‘ava malolosi. Ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, le sologa lelei o tulaga uma o le afiafi, ae peitai, ina ua amata ona onana tagata, sa faapea ona le mafai ona toe taofiofia ia faamatalaga felafoa’i.

Sa ta’ua foi e le na molia ia le latou fe’ese’esea’i i mataupu tau lotu ma tiute fa’aleaiga, o ni mataupu sa le tatau ona o latou talanoa faalautele ai. Ma sa fa’amaonia e le na molia, i leoleo, ia lona le fiafia ma lona lafoina o ni upu palauvale i tagata o lona aiga.

Sa molia ia Suameli A’asa, i le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga), o se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ai ona toe tatalaina i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.