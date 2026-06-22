Loka se alii 29 tausaga i le faamisa i totonu o lona aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso muamua o Iuni, 2026, na o’o atu ai se valaau, mo se fesoasoani, i le Ofisa a Leoleo i Leone, mai i se tama o se aiga, ona o sona atalii, e 29 tausaga, o lo’o save’uina le filemu, i totonu o le latou aiga.

O le alii o Anthony Noa, sa lokaina ma molia, i lenei faalavelave.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa o’o atu leoleo i le fale o le aiga o le na molia, i Asili ma sa fa’ailoa iai e le tama o le aiga, ia lona taumafai e fa’afilemu lona atalii, ae peitai, sa le manuia ana taumafaiga.

Sa ta’ua e le tama na valaau i leoleo, ia le ‘e’e ma le palauvale leotele, o le na molia, i totonu o le fale.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou lagonaina ia se tagata o ‘e’e leotele mai i totonu o le fale ma o le taimi atoa lava na talanoa ai leoleo ma le tama o le na molia, i fafo o le fale, sa fa’aauau ona lagonaina le leotele o le ‘e’e a le na molia, mai totonu o le fale.

Ina ua agai atu leoleo ma le tama a le na molia, i totonu o le fale, sa taumafai leoleo, e faafilemu ia le na molia. Ae peitai, sa le fia fa’alogo ia le na molia, i faatonuga a leoleo.

Ina ua taumafai leoleo e lokaina mai le na molia, sa ia taumafai e toso ‘ese ona lima, ma i le taimi na fetosoa’i ai leoleo ma le na molia, sa faapea ona lafoina e le na molia, ia ni faamatalaga taufa’amata’u, i lona tama.

I le faaiuga, ina ua mafai ona lokaina e leoleo ia Anthony (le na molia), sa ta’ita’i ‘ese atu loa o ia, ma tu’uina i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu ai loa i le ofisa a leoleo i Leone, mo le faia o se su’esu’ega.

I le faatalanoaga a leoleo ma le tama o le na molia, sa ta’ua ai e le tama o le aiga e faapea, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e le ua molia, ia lea tulaga. Sa faamatala e le tama, ia nisi o faafitauli sa tula’i mai i taimi tuanai, ma e tupu lava, pe a ia faatonuina lona atalii (le na molia), e faia ni galuega mo le latou aiga.

Sa ta’ua foi e le tama a le na molia, o isi a latou tauga’upu ma le na molia, e masani ona palauvale atu ai lona atalii ma faia ni faamatalaga le manaia. E le gata i lea, o lona fa’aalia o ona uiga le fa’aaloalo, i isi o le aiga.

Sa faaalia foi e le tama, i leoleo, ia le iai o sona lagona le saogalemu, ona o amioga fa’aalia a lona atalii (le na molia) ma sona popolega, e i’u a la tauga’upu i se tulaga pagatia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua ai, le alu atu o le na molia, i le potu moe a lona tama, i le taimi sa o la pisa, ma o le mafua’aga lea o le iai o se popolega, i le saogalemu, o le tama lea sa valaau i leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo ma Anthony (le na molia), i le ofisa a leoleo, sa fautuaina o ia, e tusa ai ma ona aia tatau. Ma na filifili le na molia, e le faia sana faamatalaga e tusa ai ma ona tu’ua’iga, po o le tali foi o ni fesili a leoleo.

O lo’o ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, ia le nofo malamalama o leoleo e tusa ai ma nisi faalavelave ua tuanai, sa a’afia ai le na molia ma ua maua se ripoti e fa’ailoa ai le iai o se tala faasolopito o lenei alii, i lona tete’e i leoleo, i taimi e taumafai ai leoleo e ave faapagota.

Sa molia Anthony Noa, i moliaga na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti, Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma lona tete’e i leoleo, a’o latou taumafai, e ave faapagota o ia.

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i leoleo a’o taumafai e ave faapagota – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.