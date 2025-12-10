Leai se manuia tau tamaoaiga e maua mai e le CNMI ma Amerika Samoa mai i le eliina/maina o sami loloto

CNMI - PASEFIKA

I sana folasaga i le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, Tesema 3, 2025, sa faaleoina ai e le susuga ia Clement “CJ” Bermudez Jr., i luma o le toatele o tagata CNMI, ia le leai o se manuia tau tamaoaiga, e maua e lo latou motu, mai i le eliina/maina o sami loloto a le feterale.

O Bermudez, o se alii e galue i ofisa e gafa ma le atina’eina o tamaoaiga o le latou motu. Ma sa ia ta’ua foi e faapea, o le CNMI, Guam ma Amerika Samoa, e tulaga ‘ese mai i isi motu tutoatasi o le Pasefika, e pei o le atu Kuki, lea e mafai ona faia a latou lava laisene ma maua faamanuiaga tau tamaoaiga, mai i le eliina/maina, o a latou sami loloto.

Ma e mafua lea tulaga, ona o le CNMI, Guam ma Amerika Samoa, e le otomeki ona maua e latou tupe maua i nei poloketi, ona o lo’o iai i latou i le pule’aga a le Iunaite Setete – o teritori a le Iunaite Setete – ae o lenei poloketi, o lo’o fa’atinoina i totonu o ogasami patino a le malo feterale (EEZ).

Sa fa’ailoa atu e Bermudez i tagata CNMI, o lenei fuafuaga mo le eliina/maina o ogasami loloto, o lo’o i totonu o le 200 maila EEZ a le atu Mariana – o lo’o aofia ai le CNMI ma Guam. Ma o tupe ma alagamanuia uma e maua mai i lenei poloketi, e pulea e le malo feterale. Ma e le otomeki ona fa’asoa tupe maua i le va o le malo feterale ma le CNMI, mai i lenei poloketi.

Ma sa saunoa foi Bermudez, o so’o se penefiti e maua mai, e mana’omia ai se gaioiga mai i le Konekeresi (i Amerika) – ma e le o se tulaga mautu lea tulaga.

E tolu itula na soalaupuleina ai e tagata o le CNMI ma ona ta’ita’i, ia lenei mataupu, ma sa o latou fa’afofoga ai i ni saienisi, vaega su’esu’e, o faiaoga, sui faitulafono, o i latou o lo’o finau i le puipuiga o ogasami.

I le folasaga a le tamaitai o Kalani Reyes , o ia o lo’o fa’auluulu iai le ofisa e puipuia ia ‘amu ma le a’au, sa ia toe faamanatu atu ai i tagata o le CNMI, le amataina o su’esu’ega i ogasami, i talaatu o le sone puipuia a le Iunaite Setete (US EEZ), lea ua umia ai e malo o Saina, Lusia, ma Iapani ia laisene mai i le ISA (International Seabed Authority).

Ae peitai, ona e le’i sainia e le Iunaite Setete ia le maliliega a Malo ‘Aufa’atasi, o lo’o fa’atulafonoina ai le sami, o le mea lea, e le o aofia ai le malo tele i feutagaiga a le ISA, e ui i le latalata mai o ogasami ua o’o mai iai le pule a atunu’u i fafo, i ogasami a le CNMI.

Sa faatepa e Reyes ia le ‘aufono i le tulaga ua o’o iai Amerika Samoa, lea e ui ina to’atele nisi o tagata o le atunu’u ua fa’aalia fa’alautele lo latou tete’e i nei faiga, e aofia ai ma ni finauga tusia e 76,000, peitai, o lo’o ua fa’aauau pea ona agai i luma ia le malo feterale ma ana fuafuaga, mo le eliina/maina, o ogasami tulata ia Amerika Samoa.

Ma na saunoa ai foi Reyes, afai ae fa’amautuina ia lisi mo lenei galuega, o le o’o atu i le 30 tausaga o eliina/maina ia ogasami loloto o Amerika Samoa.

I lana folasaga, sa fa’apea ona lu’itauina ai e Patricia Coleman, o le NMC ia tagata o le atunu’u ina ia fa’aulu atu ni a latou tusitusiga e fa’aali ai lo latou le ‘auai i lenei fuafuaga. O le aso Faraile o le vaiaso nei, Tesema 12, 2025, e fa’agata ai ona talia ia tusitusiga.

Ma sa tu’uina atu ai foi e Coleman ia se lu’i i tagata o le CNMI, ina ia taumafai e fa’asili atu le fuainumera o a latou tusi fa’atu’I’ese, i le 76,000 sa mafai ona ausia e Amerika Samoa. Aua e pei ona sa ia ta’ua, afai e latou te le fa’asilia lea fuainumera, e tusa ai ma o latou manatu e faatatau i lenei mataupu, o le a tele sa afaina i tulaga o la latou aganu’u, o taumafa faapea ma lo latou tamaoaiga.