Leai se fautasi Amerika Samoa e auai i le Tu’uga Fautasi a le Tuto’atasi a Samoa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua fa’amaonia mai e fautasi uma a Amerika Samoa, o le a latou le auai atu i le Tu’uga Fautasi i le faamanatuina o le Tuto’atasi a Samoa, i le masina fou, ona o le tele o tuatuano’a fa’aleaiga, e pei o fa’au’uga, faapea ma nisi fuafuaga le ma’alofia.

E pei ona sa fa’asoa mai le kapeteni a le Manulele Tausala Lowrider II, le tofa ia Taufete’e Tanielu Taufete’e, o le faaiuga mo le le auai o le latou Sa, na faia i le fono a le nu’u i le lua vaiaso ua mavae. O nisi o mafua’aga na aofia ai le galuega e le’i mae’a mo le latou fale va’a i Utulei, ma o lo’o faamoemoe le afioaga e fa’aaoga se vaega o le tupe na maua mai i le tu’uga va’a, e faamae’a ai lea poloketi.

E $56,000 le tupe aofa’i na maua e le afioaga o Nu’uuli, mai a latou Sa e tolu sa tauva i lenei tausaga. O tulaga a latou Sa i le tauvaga o lenei tausaga, o le tulaga muamua, tulaga valu ma le tulaga 13. Ua mae’a ona tufatufaina lea tupe, i faafeagaiga o le nu’u, o le ‘auva’a ma le tupe o totoe, o le a fa’amae’a ai le latou galuega mo le fale va’a ma nisi fuafuaga.

Na ta’ua foi e Taufete’e, e ui ina o ofoina mai e le malo o Samoa, ia le fesoasoani mo le aveina atu o va’a ma auva’a, ae peitai, e tele se tupe manaomia, e fafaga ma tausi ai le ‘aumalaga i Samoa, atoa ai ma meaalofa e pei ona masani ai tu ma aganu’u fa’aSamoa.

Ae na faamamafa e Taufete’e ia le agaga fa’afetai o le afio’aga mo le vala’aulia mai i le malo Tutoatasi, ma o lo o soalaupuleina e le nu’u, ia se auala e mafai ona fa’aali ai le latou agaga fa’afetai.

I se fa’ailoa mai a le alii Kapeteni o le Sa mai i Alao, lea na tulaga lua, le Afioga Satele Aliitai Lili’o, ua tasi le afioaga, o le a le ‘auai foi le latou Sa, ona o le to’atele o le ‘auva’a, o le a le avanoa, ona o nisi ua tapenapena mo fa’au’uga a fanau ma nisi o aiga. O nisi o le ‘auva’a, o le a toe taliu atu i aiga i atunu’u i fafo ma o lo’o faamoemoe foi le afioga Satele, e faimalaga i le masina fou.

O se saunoaga mai i le Tofa Ta’aga Saite Moliga mai i le Motu Sa, mo le latou Sa lea sa tu tolu, i le tu’uga o lenei tausaga, na ia fa’aalia ai le ave o le latou fa’amuamua i le fausia o se latou Sa fou faapea le latou fale va’a.

Na faapea foi ona fa’ailoa mai e le Afioga Gaoteote Palaie Tofau, ia le le auai atu o le Sa o le Fuao, lea na tulaga fa i le tu’uga o lenei tausaga, ona ua le o gatasi le futia ma le umele. Sa ia fa’aalia le tele o se sailiga tupe e manaomia ona fai mo le malaga, ae na taula’i sailiga tupe a le latou afioaga mo se latou Sa fou.

I se manatu fa’aalia a Gaoteote, e mafai e le malo o Amerika Samoa ona fesoasoani i se Sa e mafai ona avea ma sui o Amerika Samoa, aemaise lava i tulaga fa’aleaganu’u. Ma na iai foi se manatu ia te ia, e ofoina atu le latou Sa tuai e tauva ai le nu’u a lona tina, o Leulumoega.

Ma na fa’ailoa mai foi e le susuga ia Papatua Faima Tua, le kapeteni o le Sa a Fagasa, le Fealofani Samoa III, le te’ena e le latou nu’u o le vala’aulia ona o lo’o feagai nei le nu’u ma tapuaiga i le si’iga gasegase o le latou faifeau EFKAS, le susuga Rev. Fepuari Logoleo, i atunu’u i fafo.

Ma o lo’o tapenapena foi le nu’u mo toe sauniga o le Afioga i le Senatoa Alo Dr. Paul Stevenson, lea sa avea ma kapeteni o le Sa a le nu’u i tausaga ua mavae, faapea ai ma le tauvaga lea na manumalo ai, i le faamanatuga o le 100 tausaga a Amerika Samoa.

Na taumafai le sui o le Samoa News, e saili se manatu o le Taitaifono o le Komiti o Fa’agatama i le Tai o le Sisiga Fu’a, le Afioga Faiivae Alex Godinet, pe ono iai seisi fautasi o le mafai ona faimalaga e avea ma sui o Amerika Samoa, ae peitai, e le’i maua mai se faamatalaga mai i le taitaifono.