Iloiloga mulimuli o meafale mo le Maota Fono fou a’o loma lona umusaga i le vaiaso fou

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E to’alua ni sui mai i se kamupani o meafale, mai Hawaii, na malaga mai i Amerika Samoa, mo le faia o se iloiloga mulimuli, i meafale, o totoga o le fale ma sapalai, mo le Maota Fono fou i Fagatogo, a’o sauni atu le malo mo le tatalaina ma le fa’apa’iaga o le maota fono fou i le aso Faraile o le vaiaso fou.

Sa fa’aalu ni aso a le sui Peresetene o le SystemCenter, ia Tess Camanse-DeCorte, ma Anna Marie Agarpao, lea e mataituina poloketi a le kamupani i totonu o Asia/Paserika, i ni fonotaga ma taitai o le Maota Fono, ma le aufaigaluega, atoa ai ma se maimoaga i totonu o le fale fou.

Na fa’aalia e sui o le kamupani a le SystemCenter, ia lo latou fiafia, e le gata i le fausaga o le fale, ae faapea foi o le tulaga o tu ai le fale, i totonu o le taulaga i Fagatogo.

Sa o latou fa’aleoina ia le agaga fiafia, pe a fa’amae’aina ia se poloketi, ma fa’aaogaina mo le autu moni na fausia ai. Ma sa o latou nofo malamalama, na leai lava ni ofisa a sui faitulafono ma le aufaigaluega, talu ona talepeina ia le fale tuai, i le tausaga e 2017.

Faatasi ai ma a latou totogi, e $45,000 e maua e Senatoa ma Faipule, mo alauni fa’ale,tausaga, mo a latou ofisa. Ae e $60,000 i le tausaga, mo le Peresetene o le Senate ma le Fofoga Fetalai.

O nei alauni, e mo le faatinoina o latou tiute i le avea ai o i latou ma sui faitulafono. Ae e tusa ai ma le tulafono, e leai se ripoti e manaomia, e fa’amaumau ai le auala e fa’aaoga ai e sui faitulafono, ia nei tupe ma e na’o le pau le taimi e totogi ai lafoga o lenei tupe, pe afai ae malie iai sui faitulafono.

Na fa’aleoina foi e sui o le kamupani mai Hawaii, ia lo latou agaga fa’afetai, i le susuga ia Fa’alua Fruean-Tua, lea o lo’o fa’auluulu iai le ofisa o le aufaigaluega a le Senate faapea ma lana aufaigaluega, mo le talia lelei o i latou ma le fesoasoani, i le taimi atoa na iai i totonu o le teritori.

E ui ina o le ulua’i taimi lenei ua asia ai e taitai o le SystemCenter, ia Amerika Samoa, peitai, e le o se uluai taimi lenei o le kamupani i totonu o le teritori. Ua loa le auaunaga a lenei kamupani meafale, mai Honolulu, i totonu o le malo ma nisi o kamupani.

O le kamupani foi lea sa faatauina mai ai meafale mo le ofisa autu a le ASPA, i le 2018, ae le gata i lea, o kapeneta o lo’o fa’aaogaina e le Faamasinoga Maualuga, i Fagatogo faapea le falemai a le LBJ, i Faga’alu.

O le susuga ia Mark Lively, lea sa tusia le ata o le Maota Fono fou, sa amata mai ai le feso’ota’iga a taitai o le Maota Fono ma le SystemCenter, e sapalai mai ai meafale ma isi meatotino ua fa’aaogaina nei i totonu o le maota fono fou.

Ia Iuni 2024, sa faapea ona asiasi atu ai nisi o sui faitulafono a Amerika Samoa, i Honolulu, e feiloai ma le pulega a le SystemCenter ma tagataga’i i a latou oloa. O le susuga ia James McGuire, lea o lo’o avea ma sui faapitoa i le Peresetene o le Senate, faapea ma le susuga ia Sam Meleisea, na avea ma sui o le Maota Fono, i lea asiasiga.