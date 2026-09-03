Fia malamalama auiliili ia le Fono i tupe a le malo ua inivesi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le iloiloga a le Komiti a le Senate o le Faagaioiga o le Malo, i le aso Lua, Setema 1, 2026, sa alia’e ai se vaegatupe e $10 miliona (pe sili atu foi), o tupe a le malo, ua ta’ua le inivesi i atunu’u i fea, ae e leai seisi faamatalaga auiliili o iloa ai.

Ma e lua ni igoa sa faapea ona ta’ua, o lo’o ogatotonu i lenei faaiuga mo le aveina o tupe a le malo, e inivesi, o le afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula ma le susuga ia Brett Butler, ae i le ogatotonu, o iai le sui Tausitupe.

Sa na’o le sui Tausitupe a le malo, le faletua ia Carri-Lee Magalei-Tulafono, na molimau i le iloiloga, ma i le amataga o le iloiloga, sa faapea ona fa’amalosi’au atu ai ia le afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa Tuaolo M. Fruean, ina ia faamaoni i lana molimau.

Sa tatalaina e le afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, le taitaifono o le komiti, ia le iloiloga, e ala i le faaleoina o le autu o le iloiloga. Sa saunoa Togiola, sa fa’ao’oina atu e le malo, i le Fono, ia pili mo se tupe fa’aopoopo, e toe fa’apolokama ai vaegatupe, e totogi ai manaoga lotoifale. O nisi o nei vaegatupe, e mai i polokalama feterale, e pei ona ta’ua e Togiola – aemaise lava le Medicaid – ma sa fesiligia e Togiola, le fa’atulafonoina o ia tulaga.

Sa saunoa foi le afioga i le Taitaifono, o se tasi o fesili o lo’o fia fesiligia ai e le komiti ia le malo, pe aisea ua o latou a’apa mai ai i nei tupe, ae ua iai tupe, o lo’o ta’ua, sa inivesi e mafai ona fa’aaoga, e toe totogi ai nei tulaga, aemaise ai le aitalafu a le Teugatupe o le Ritaea – e aunoa ma le toe faia o ni aitalafou fou.

Sa ta’ua foi e le afioga i le Senatoa, ia le fia malamalama o le Fono, i le tupe a le malo lea ua inivesi. Pe $10 miliona, po o seisi $10 miliona faaopoopo, e atoa ai le $20 miliona. O fea o lo’o inivesi ai. O ai sa faatagaina ona faia o lenei inivesi. Ma po o iai se tulafono, e faatagaina ai lea tagata, ona inivesi lea tupe.

Sa saunoa Togiola, e foliga mai o lo’o sau le tupe mai i le malo feterale, ma ia fesiligia po o fea o teu ai, ma po o anafea foi. Peitai, i le molimau a Magalei-Tulafono, i se taimi mulimuli ane, sa faamanino mai ai, o le tupe, o initeresi sa maua mai i tupe feterale a le ARPA, ma na teuina i se teugatupe, i lalo o le igoa o le malo o Amerika Samoa.

Na amataina ia le molimau a le sui Tausitupe, i lona faapea mai, e na te le o nofo malamalama i faaupuga o le pili mo se tupe fa’aopoopo, ona sa le iai o ia, i le tu’ufaatasiga o lea pili, e ui ina sa ia fa’ailoa mai, ina ua fesiligia o ia e Togiola, sa avea o ia ma sui Tausitupe, i le taimi na tu’ufaatasia ai le pili.

Sa fesiligia foi e Togiola ia le tofiga o Brett Butler, i totonu o le Ofisa o Tupe.

Sa molimau Magalei-Tulafono, o ia sa filifilia e Brett Butler, e avea ma sui Tausitupe, a'o iloiloina Butler, e avea ma Tausitupe, e ui ina sa ia le mana’o i le tofiga, ae sa na’o mo sina taimi pu’upu’u, se’ia pasia ia Butler.

Ina ua avea o ia ma sui Tausitupe, sa faapea ona se’e mai Butler, mai i le Ofisa o le Kovana, i le Ofisa o Tupe, i lalo o le tofiga ‘Executive Treasury Specialist’. Ona sa le pasia e le Maota o Sui, ia Butler, sa faapea ona tumau ai le tofiga o le sui Tausitupe, ia Magalei-Tulafono. Ae o lo’o totogi o ia, i le totogi a le Tausitupe.

Sa faamanino foi e Magalei-Tulafono, sa iai se initeresi e $11 mai i le ARPA, sa teuina i le faletupe a Siona, i Salt Lake, Utah, ia Mati 2026.

I se imeli mai i le kovana, sa ia faatonuina ai Magalei-Tulafono, e ave le $10 miliona – mai i le $11 miliona – ma tu’u i totonu o se faalapotopotoga inivesi, e ta’ua o le McKinley Beech Tree, e inivesi ai mo galuega a le Ofisa o Uafu ma Malaevaalele. Peitai sa ta’ua e Magalei-Tulafono, e na te le iloa tonu ia se tulaga, i ia poloketi.

Ae o lo’o tumau pea le $1 miliona i totonu o le Faletupe a Siona.

Na fesiligia e Togiola ia tulaga auiliili o lenei kamupani, ua inivesi ai le $10 miliona, sa tali Magalei-Tulafono, e na te le iloa. Ae sa fa’aaogaina upega tafa’ilagi, e ave’ese atu ai le tupe, ma sa na’o Butler, le kovana ma ia, na fa’atagaina le faia o lea tulaga.

Na saunoa foi le sui Tausitupe, e na te le iloa, se tulaga, po o iai se maliliega faaiu ma lea kamupani, ae o lo’o ia te ia, ia pepa faamaumau ma sa ia tu’uina atu le kopi o ia faamaumauga, i sui o le komiti a le Senate.

Sa toe fesiligia e Tuaolo, ia le sui Tausitupe, pe sa ia fa’afeso’ota’iina ia le Loia Sili, ae e na te le’i ioe, i le ave’eseina atu o le tupe. Sa tali muamua Magalei-Tulafono, e leai, ona sa fai atu Butler, ia te ia, o le a gafa o ia (Butler) ma tulaga uma, o lenei faaiuga. Peitai, i se taimi mulimuli ane, a’o la talanoa ma lona toalua, sa faatonu ai o ia, e aumai se tusi e faamautu ai lea tulaga. O iina na ia maua mai ai se tusi mai i le Kovana, e faamautu ai le faatonuina o ia, i le tulaga e faia i le tupe.

Ae fa’ato’a ia talanoa i le Loia Sili, e tusa ai ma lenei mataupu, i se vaitaimi lata mai.

Sa fesiligia e Tuaolo, ia tupe maua mai i lenei inivesi. Tali Magalei-Tulafono, e o’o mai i le aso o le iloiloga, e leai se tupe ua toe maua mai.

Sa faamanino e le peresetene o le Senate, ua mae’a ona talanoa atu ia le kovana, ia te ia ma le afioga i le Fofoga Fetalai, e tusa ai ma le totogia o le aitalafu i le Teugatupe ale Ritaea, i se taimi lata mai. Ae o lea ua fa’aaoga le tupe, e inivesi ai i atunu’u i fafo.

Ona fa’agata ai lea iina o fesili a le afioga i le Peresetene, ona sa ia ta’ua e faapea, ua amata ona sau lona maalili, i mea ua ia faalogo iai.

Sa fesiligia e le afioga i le Senatoa ia Utu Sila Poasa,ia le sui Tausitupe, e tusa ai ma tulaga o le tupe sa inivesi, sa tali Magalei-Tulafono, sa tatau ona toe fa’afo’i mai i le 30 aso, na soso’o ai - 0 Aperila 30 po o Me 1. E $10 miliona na inivesi, e $10 miliona sa tatau ona toe fo’i mai, ma se $10 miliona fa’aopoopo.

Na fa’ate’ia le afioga i le Senatoa, i le tali a le sui Tausitupe. Sa ia toe fesili pe sa iai se tusitusiga o le maliliega, ma le kamupani inivesi. Na saunoa mai Magalei-Tulafono, na ia tapaina ia pepa mai ia Butler, ae o lo’o i atunu’u i fafo. Ae e o’o mai ia Aukuso, e na te le o vaai i se tupe fo’i mai.

Sa fesiligia e le afioga i le Senatoa ia Magalei Logovii, ia le sui Tausitupe, pe sa a’afia le kovana, i le faatonuga, e tatala le $10 miliona ia Brett. Sa tali Magalei-Tulafono, na o’o atu se imeli ia te ia, e faatonu ai o ia, e saini le wire transfer.

I lea tusi (sa faitauina leotele e Magalei-Tulafono, i luma o Senatoa), na tu’uina atu ai e le kovana, ia le faatagana ia Magalei-Tulafono, e saini pepa o lo’o manaomia, e inivesi ai le $10 miliona, mo galuega a le malaevaalele.

Sa tapunia e le afioga i le taitaifono, ia le iloiloga, e ala i lona fa’ailoa atu ia Magalei-Tulafono, e leai se nu’u po o a’ai, e igoa ia Leawood, i totonu o le setete o Kansas.

Na faaleoina e Togiola, ia lona agaga fa’afetai i le sui Tausitupe mo lana molimau.

E le o mautinoa i le taimi nei, po o fea o le a agai iai lenei suesuega. Peitai, i tala feavea’I, e foliga mai o le a valaauina ia le pule o le ofisa o le ARPA faapea ma Butler, i luma o le komiti a le Senate, mo nisi a latou su’esu’ega.