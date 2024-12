Fefe se tamaititi 12 tausaga e toe fo’i i lona aiga ona o le uo tama a lona tina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 9 o Oketopa, na ripotia atu ai e se alii i le ofisa o leoleo I Fagatogo, le masalomia o le sauaina o lona uso laitiiti, e 12 tausaga, e le up tama a lona tina.

[Ua le lomia e le Lali ia suafa o I latou ua molia mamafa aafia I lenei faalavelave, aua le puipuiga o fanau itu.]

E tusa ai ma faamaumauga a le malo, o le aoauli o le aso 9 o Oketopa, na faafesootai ai e se alii ia le Ofisa Leoleo I Fagatogo, ma ripotia iai le faamata’u o le uo a lona tina, I sona uso laititi e 12 tausaga, i lo latou fale.

Sa faamatalaina e le uso matua i leoleo, na iai o ia i le fale a Lona Aunty ae alu atu lona uso laititi, o lo’o tagi atu.

Na faamatala atu e lona uso laititi, ua fefe e toe fo’i I le latou fale ma ua fefe pe a alu lona uso matua, aua o le a faateteleina pe a nofo le ua molia, I le fale.

Sa ta’ua e le alii 12 tausaga, na ia faatauina se apa inu .50 sene ma ave I lona tina, ae le fiafia ai le ua molia, ma fai atu, e leai se tupe e totogi ai le pili uila, ona tago lea togi se ipu mata’eta’e ma ta’e ai.

Ona saunoa mai lea o le ua molia, “Ou ke alu aku a gaiga kape oe” (sei tulou).

Na faamatala foi e le alii 12 tausaga le tuliloaina o ia e le ua molia, ma na ia fai i le tina matua o le alii 12 tausaga, e lelei ae tutui le ulu o le alii 12 tausaga, I se tolo pa.

Sa sola ese le alii 12 tausaga ma tau saili ia lona uso matua, lea na logoina le ofisa a leoleo.

Na ta’ua e le alii 12 tausaga I leoleo, le Molina o mea uma e lona tina matua.

A’o faatalanoa e leoleo ia le alii 12 tausaga, na molimauina e leoleo ona foliga fefe ma sa tagi a’o faia ana faamatalaga.

E fetaui ona mae’a faatalanoaga a le alii 12 tausaga ma lona uso matua, ae vaaia le agai atu o se tamaloa mai i le fale o le aiga.

Na faamaonia e le uso matua, i leoleo, o le uo tama lea a lo la tina.

Na aveese mai e leoleo ia le ua molia, ae faatalanoaina ia le tina matua.

Ma sa faamatalaina e leoleo tina matua lona lagonaina mai I tua o le fale, ia le nuti o se ipu mata’eta’e mai totonu o le fale.

Ae ona vaaia le savali atu o le alii 12 tausaga, ma ona foliga fefe ma o la nofonofo I tua o le fale.

Ma ai na iloa mai e le ua molia ia le nofonofo o le alii 12 tausaga ma le tina matua, lea sa ia lafo mai ai le faamatalaga I leoleo tolo pa.

Na aveina loa e leoleo ia le ua molia, I le ofisa a leoleo mo le faatalanoaina.

Ma sa ia ta’ua I leoleo e faapea, e le’i iai se latou tupe mo le latou uila ma na ia tau sailia seisi e aitalafu mai ai se $20 ae ona vaaia lana up teine (tina o le tali 12 tausaga) ma se apa inu.

Sa ta’ua e le ua molia, lona fesiligia o lana uo teine, po o fea na aumai ai lana apa inu, ae tali le tina, na aumai mai lana tama 12 tausaga.

Ma sa ia fesiligia lana up Teine pe iai se tupe a lana tamaititi 12 tausaga, ae tali le tina, e na te le iloa.

Sa fa’aauau le faamatalaga a leoleo ua molia e faapea, na ia vaaia se taifau i totonu o le fale, ma ia togiina i se ipu pepa sa ia faaaoga e ta ai lefulefu o lana sikaleti.

Ae ona faalogo atu ua ato mai e le alii 12 tausaga ia le faitotoa I luma ma o iina na ia (le ua molia) valaau atu iai, po o fia faalili ma faafefe le alii 12 tausaga, I le po ina o ona foliga.

O le po lea na lokaina ai le ia molia ma tuuaia i moliaga na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi I nofoaga faitele- o se vaega ‘C’ o solitulafono mama, e mafai ai ona nofosala i le falepuipui i le o’o atu i aso e sefululima, po o se sala tupe e i le Va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faao’olima i lona tulaga e tolu - o se vaega ‘C’ i solitulafono mama (sauaga i totonu o aiga), po o se sala tupe i le va o le $150 i le $300. Po o faasalaga uma e lua.