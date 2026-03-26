Fautuaina e le Senate ia le taofia le tumau ia le polokalama faapitoa mo tagata faigaluega mai fafo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Mai i sui filifilia e to’afitu a le Afioga i le Kovana ia Pulaalii Nikolao Pula, mo le Komiti Faafoe a le Ofisa o Femalagaiga, e na’o le to’alima, na auai atu i le iloiloga ma le Komiti o Faamasinoga a le Senate, i le aso Gafua.

I lea iloiloga sa faapea ona soalaupuleina ai e sui faitulafono ma sui filifilia, ia se popolega e tusa ai ma mataupu tau i femalagaiga, faapea ai ma tiute a le komiti faafoe, i le mataituina o tagata faigaluega o lo’o la’uina mai i fafo.

O sui filifilia a le Kovana sa mafai ona auai i le iloiloga, na aofia ai susuga ia Tuiteleleapaga Filoialii Ioane Laumatia, Faalaga Su’e, Sina Ameperosa Samuelu, Taufete’e Tanielu Taufete’e, ma Tago Tafaevalu Aumoeualogo. Na fa’aleoina i totonu o le maota, ia le te’ena e le Afioga Satele Aliitai Lili’o ia le filifiliga o ia, ma le sui lona fitu, o Anthony A’etonu, o lo’o i atunu’u i fafo.

Na tatalaina e le Taitaifono o le Komiti, le Afioga i le Senatoa Leatualevao Asifoa, ia le iloiloga, e ala i le faaleoina o le tele o se poopolega, i le agai i luga o fuainumera o tagata faigaluega mai i atunu’u i fafo, ua fa’aulufale mai i totonu o le teritori, aemaise lava tagata faigaluega mai i atunu’u Asia.

Sa ia u’una’ia ia sui filifilia o le komiti faafoe, i so latou malamalama e tusa ai ma le toatele o tagata fai mai i totonu o le atunu’u ma so latou manatu, i tulafono e ao i le latou komiti faafoe ona fa’atuina, e mafai ona fofoina ai lenei faafitauli.

I le saunoa mai a Tuiteleleapaga, sa ia fa’amaonia ai le atugalu a le afioga i le Senatoa ma faamamafaina le manaomia ona toe iloiloina o tulafono tau femalagaiga o iai nei. Ma sa ia ta’ua foi le tatau ona iloiloina e le komiti faafoe ia risosi o iai, e mafai ona fa’aaogaina ma saili se auala sili ona aoga, e mafai ona o latou fa’aaoga e taofiofi ai le agai i luga o tagata mai atunu’u i fafo.

Sa faapea ona fesiligia, e le Afioga i le Senatoa Togiola T. A. Tulafono, ia a’afiaga o sui ta’ito’atasi ma lea tulaga, o le aumaia (sponsor) o tagata mai fafo.

Na ta’ua e Tuiteleleapaga, ia lona ‘sponsor’ o ni aiga mai i Samoa, ae e leai nit agata mai Asia. Ae sa iai ni tagata Asia sa ia aumaia mai fafo, e faigaluega i sana pisinisi na iai.

Sa molimau le tamaitai o Sina Ameperosa Samuelu, le leai o seisi o ia ‘sponsor’ i le taimi nei. Ae na iai sona tausoga mai Samoa na ia aumaia, ae ua toe fo’i o ia i Samoa.

Sa ta’ua e Tago, le leai o seisi ua ia aumaia. Ae na ta’ua e Taufete’e, e to’alua ni tagata Saina sa ia aumaia, ua lata i le 30 tausaga ma ua le toe ta’u’eseina i latou mai lona aiga.

Na saunoa Togiola i se tasi o popolega o feagai ma le Senate, o le polokalama mo vaega faapitoa (Special Provision), lea ua fa’ataga mai ai le to’atele o tagata faigaluega mai i atunu’u i fafo – aemaise lava i latou e leai ni agava’a faapitoa. I le finau a le afioga i le Senatoa, ua avea lea polokalama ma tulaga, ua ave’esea ai galuega mai i tagata o le atunu’u.

O lea mataupu sa iloiloina i se iloiloga i le masina ua mavae, e le Komiti a le Senate, mo le Faagaioiga o le Malo, lea e i lalo o le ta’ita’iga a le afioga Togiola.

O nisi o molimau na auai ai i lea iloiloga, na aofia ai le Loia Sili ia Gwen Tauiliili-Langkilde, lea sa ia fautuaina le taofia mo se taimi le tumau, ia lenei polokalama, ae toe iloiloina e le malo ia vaega e ao ona ave iai lana faamuamua.

Ma na fa’amamafaina foi e Tauiliili-Langkilde, ia le manaomia ona fa’avae ia ni fa’atulagaga maumaututu, mo kamupani o lo’o mananao e la’u mai ni a latou tagata faigaluega mai i atunu’u i fafo, e faamautu ai, le tu’uina o lea avanoa, i na’o pisinisi e aoga mo le alualu i luma, faapea ma le tamaoaiga o le atunu’u.

Na toe fa’atula’i e le afioga Togiola ia popolega na folasia i le iloiloga i le masina ua mavae, ma ia tapaina se finagalo a sui filifilia mo le komiti faafoe o le ofisa o femalagaiga, e tusa ai ma le taofia o le polokalama mo le 12 maina, e pei o le fautuaga a le Loia Sili.

Sa saunoa foi le afioga i le Senatoa e faapea, o le faamoemoega o le manatu a le loia sili, ina ia mafai ona tu’uina atu ai se taimi i le malo, e latou te toe iloiloina ia tulaga e ao ona ave iai le faamuamua i tulaga o femalagaiga, ma ia fofoina ai lenei mataupu, i le toatele o tagata faigaluega mai i atunu’u i fafo, ua aumai i totonu o le teritori.

Sa fa’aleoina e Taufete’e lona lagolagoina o le saunoaga a le afioga Togiola ma ia saunoa e faapea, e tatau i le komiti faafoe ona faia se fuafuaga e fa’aitiitia ai le fa’aulufaleina mai o tagata mai fafo, i totonu o Amerika Samoa ma fa’amautuina le le tu’u’esea o tagata faigaluega a le atunuu. Ma ia fa’ailoa mai i afioga Senatoai a le lagolago malosi e le komiti faafoe ia lenei manatu, mo le taofia o lenei polokalama, mo sina taimi pu’upu’u, a’o fofoina lenei faafitauli.

Na aofia foi i le iloiloga, ia nisi o faafitauli i totonu o le komiti faafoe, e pei ona sa faamanatu mai e le Afioga i le Senatoa Magalei Logovii, i sui filifilia, ia se fa’asea mai i le komiti fa’afoe ua mavae atu, i le le maua o a latou totogi faaopoopo (stipend). Ma sa ta’ua foi e Magalei, le fautuaina e le komiti faafoe ua mavae atu, ia le si’itia o pone (bonds) ma isi tulaga, i le ofisa o femalagaiga, ae fa’aaoga se vaega o lea tupe, e totogi ai sui o le komiti faafoe.

Na ta’ua e le Senate le le’i faia o se faaiuga i lea fautuaga.

I le fa’ai’uga o le iloiloga i le aso Gafua sa faapea ona fa’alauiloa mai ai e taitai o le Senate ia le faia o se faaiuga e tusa ai ma sui filifilia e to’alima, ae se’i tu’u atu se taimi i sui faitulafono, mo sa latou faaiuga.