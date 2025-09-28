Faia ni suiga fou i Faatonu o le vaega o Ta’aloga, a le Ofisa o A’oga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua filifilia e le Ofisa o A’oga a le malo o Amerika Samoa, ia le susuga ia Tulaga Kevin Magalei, e avea ma Faatonusili fou o le ofisa o lo’o mata’ituina taaloga a fanau aoga, e pei o se fa’aaliga mai i le Faatonu o A’oga, le susuga ia Maefau Dr. Mary Taufete’e.

Ua sui tulaga ai nei Tulaga i le susuga ia Suaese Pooch Taase, lea sa avea ma Faatonu o le ofisa e mataituina ta’aloga a fanau aoga. O Suaese sa avea ma faiaoga o ta’aloga i le Aoga Maualuga a Fagaitua, ae e le’i se’e mai o ia i lona tofiga fa’aleta’ita’i o Taaloga, i le ofisa autu o a’oga. O se suiga ua manatu le to’atele, ua ‘demote’ ai ia Suaese.

O le suiga i tiute a Suaese, sa faapea ona fa’aluaina e le Faufautua o A’oa’oga, i le Ofisa o A’oga, le susuga ia Folausaua Fa’afetai Teofilo, i sana tusi i le aso 22 o Setema, 2025.

Ma sa ta’ua i faaupuga o lea tusi, le amataina i le aso Lulu na se’i mavae atu, Setema 24, 2025, ona ripoti ia Suaese i le Aoga Maualuga a Leone, ma ia feiloai ma le alii Puleaoga, le susuga ia Dr. Patrick Danielson, i taimi faigaluega, i le va o le 7:30 i le taeao ma le 4:00 i le aoauli. Ma sa ta’ua ai foi i le tusi a Folausaua, o le tiute fou a Suaese, e pei ona pasia mai e le Faatonu o A’oga, o le avea ma Faiaoga o Ta’aloga ma le Soifua Maloloina.

Sa u’una’ia foi ia Suaese ina ia fa’afeso’ota’i lona supavaisa fou, po o le Faatonu o A’oga, pe a iai ni fesili po o se tulaga e fia malamalama ai. Ma sa aofia foi i totonu o le tusi, ia se agaga fa’afetai mai i le Ofisa o A’oga ma Ta’ita’i, aua galuega fai a le susuga ia Suaese, sa faatinoina i totonu o le Ofisa o Ta’aloga atoa ai ma sona faamanuiaga, mo lona tofiga fou.

O le aso na soso’o ai, sa faalauiloa fa’alauaitele ai e le Faatonu o A’oga ia le tofia o Tulaga Kevin Magalei, e avea ma Taitai fou o le ofisa o ta’aloga a le Ofisa o A’oga.

O tiute a Tulaga, e pei ona ta’ua i lea fa’aaliga, e aofia ai lona mataituina o polokalama uma mo fanau aoga o le teritori, tulimata’i ia le atina’eina o fanau aoga o lo’o i totonu o polokalama tau ta’aloga a a’oga, faapea ma le fa’afaileleina o se aganu’u tulaga sili ona lelei. Ma sa fa’afeiloai aloaia ai le susuga ia Tulaga, i lona tofiga fou.

Sa ta’ua foi le agava’a o Tulaga e na te ta’ita’ia o polokalama tau ta’aloga mo alo ma fanau aoga, ma ua iai le fa’atuatuaga i taitai o le Ofisa o A’oga, o le a mafai ona ia si’itia polokalama a le Ofisa o Aoga ma sailia avanoa lelei mo fanau aoga o lo’o auai i polokalama tau ta’aloga, e tuputupu a’e ai, e le gata i totonu o malae ta’alo, ae o fafo foi.

Na fa’aalia e le Faatonu o A’oga le tele o se agava’a o taulimaina e Tulaga, aemaise ai lona tu’uto i ta’aloga ma a’oa’oga o alo ma fanau a le atunu’u. O ia foi o se tagata ua lauiloa i lona atina’eina o le galulue fa’atasi o fanau a’oga i totonu o ‘au ‘ese’ese, faapea ma le loto pulea ma le tuputupu a’e faaletagata lava ia, a alo ma fanau a’oga ta’a’alo.

Ae sa molimauna ia nisi o fa’amatalaga ua tu’uina i luga o Upega Tafa’ilagi, e nisi o le atunu’u, sa fa’aleoina ai lo latou le fiafia i le suiga o le galuega a Suaese. O nisi sa faapea ona ta’ua le agava’a uma o Suaese ma Tulaga, i le tofiga fa’aleta’ita’i i le ofisa o ta’aloga a a’oga.