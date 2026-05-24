Faate’ia le faomea i masini pu’eata

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 29 o Aperila, 2026, na valaau atu ai se tamatai i I le ofisa a leoleo, e ripotia le osofa’ia e se faomea o le faleoloa a le W&K i Nu’uuli.

O le susuga ia Junior Maluia, na molia i lenei faalavelave.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na agai atu leoleo e faia su’esu’ega e tusa ai ma le ripoti, i le osofa’ia o le W & K, i Nu’uuli, ae e taunu’u atu leoleo, ua leva ona sola ‘ese ia le na molia.

Sa ta’ua foi i faamaumauga a le faamasinoga, e faapea, a’o siaki e le pule o le faleoloa ia ana masini pu’eata, ae na te le’i tu’ua le faleoloa, sa ia maitauina ai se tasi o ana masini pu’eata, i totonu o le fanua, ua pe. Ina ua nofo malamalama le pule o le faleoloa, o lo’o iai se tagata i totonu o le fale, sa ia fa’afeso’ota’ia loa se tasi o ana tagata faigaluega ma talosaga le fesoasoani a leoleo.

Na aveina ia leoleo i totonu o le ofisa o le faleoloa ma o latou matamata i ata vitio sa pu’eina, e tau saili po o ai lea na taumafai e osofa’i le faleoloa. Ma na va’aia ai le na molia, o savali atu i totonu o le fale teu oloa, pe a ma le 5:30 i le afiafi.

Sa maua foi le ata o Junior (le na molia), o taumafai e si’i mai i fafo ia se ili lea e pipi’i i fa’alo o fale. Ona ia tago lea tu’u i tafatafa o le faitoto’a ma ia toe fo’i totonu o le fale teu oloa, ae maua atu ai ona foliga e le masini pu’e ata.

Ae peitai, ina ua iloa atu e Junior (le na molia) ia le masini pu’e ata, na vave lava ona ia taumafai e pupuni ona foliga i lona ofu, ma ulufafo loa mai i le fale teu oloa. O se taimi mulimuli ane, na ia toe fo’i atu ai i totonu, ae ua kava uma ona foliga, ma ona savali sa’o lava i le itu o lo’o ai le masini pu’e ata, ma e le’i umi, ae pe mai loa le masini pu’eata.

Sa maua e leoleo i a latou su’esu’ega, ia le uaea o le masini pu’eata, sa tipi.

Na maua e seisi masini pu’e ata, i leisi itu o le fale teu oloa, ia Junior (le na molia), o savali mai fafo ma ni atigi pusa se lua, ma tu’u i tua o se koneteina sa tu latalata i le fale teu oloa. Na toe maua e leoleo ia atigi pusa nei e lua, o taatitia lava i tua o le koneteina, o lo’o iai ni fa’ata.

Sa fa’aalia e leoleo , le leai o ni oloa na gaoia mai i le faleoloa, ona sa sola ‘ese le na molia, ae tia’i ia oloa sa ia la’uina mai i fafo.

Ae peitai, sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le vaneina o le faitoto’a i le fale teuoloa, faapea ma le faaleagaina o uaea o le masini pu’eata. O nei mea na fa’aleagaina, sa taumateina, e pe a ma le $400 lona tau.

Ona sa iai foi ni fa’alavelave na tutupu i taimi tuanai, sa a’afia ai le na molia, o le mea lea na agai atu loa leoleo i le taimi lea, i se fale e latalata atu i le faleoloa, e saili ai le alii.

Sa tu’uina mai e se tagata o le aiga, ia le faatagana i leoleo, e saili ai lo latou. Ma na maua atu o ia e leoleo i totonu o lona potu. Ina ua savali mai le alii i fafo, na faapea loa ona ave faapagota o ia e leoleo, ma momoli atu i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

I le faatalanoaga o Junior (le na molia), na ia fa’amaonia ai lona ulufale atu i totonu o le fale teu oloa, e ala i lona fa’aaogaina o se apefa’i. Ma na ia fa’ailoa atu foi i leoleo, ia lona iloa o le itu o iai le fale teu oloa, ona sa alu muamua e kamuta se paipa i totonu o le fanua.

Sa ia (le na molia) fa’amaonia foi lona aveina muamua o le ili ma tu’u i tafatafa o le faitoto’a, ae peitai, o lona toe fo’i atu i totonu o le fale teuoloa, ae ona iloa atu ai le masini pu’eata. O le mafu’aga lea na ia toe savali ai i fafo ma ufiufi ona foliga, i lona mitiafu, ona toe fo’i atu ai lea i totonu o le fale teuoloa ma faaleaga ia le masini pu’eata.

Na fa’amaonia e le na molia, ia lona si’iina mai o ni atigipusa se lua, o iai ni fa’ata ae fa’ate’ia o ia, i le ‘e’e a se tagata. O le mea lea na ia tia’iina ai ia atigipusa i tua o le koneteina, ae sola’ese.

O moliaga na faila faasaga ia Junior Maluia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Taumafai e Gaoi – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua ma fale – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o meatotino, i l ona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i soliutulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.