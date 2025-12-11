Faatauina atu e se ‘au gaoi ia logo o le malumalu Katoliko – Satauro Paia - Leone

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 22 o Setema, 2025, sa logoina ai le Ofisa a Leoleo i Leone, e tusa ai ma le gaoia o logo a le malumalu Katoliko, i Leone ma amataina ai su’esu’ega a leoleo, ma i’u ina molia ai ni alii se to’alua e suafa ia Tarrant Hunkin ma England Ene.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, o lenei fa’alavelave, sa ripotia e se tamaloa i le Ofisa a Leoleo ma ia fa’ailoa i leoleo, o nei logo ua atoa le 100 tausaga talu tautau i luga o le malumalu Katoliko, ae sa gaoia mai i le falea’oga tuai a Fa’asao ma Malisi.

Sa faamatala atili e le tamaloa na valaau i leoleo, sa ave’esea ia logo mai i le falesa (Koluse Paia), ina ia toe fa’aleleia, ma sa teuina i le falea’oga tuai, lea e faafesaga’i ma le maota o le faifeau Katoliko.

Sa tu’uina atu lenei mataupu i le vaega su’esu’e faapitoa a leoleo (CID), i le aso muamua o Oketopa, 2025 ma o lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le iai o ni pisinisi se tolu, i totonu o Amerika Samoa, e latou te aoina ia lapisi tetele, e pei o apa, atigi taavale, ma tulaga faapena, ma lauina i fafo.

O leisi la pisinisi lea e i Iliili (i tafatafa o le malae ta polo), sa asia e leoleo. Ma o latou feiloai ai ma se tasi o pule o le kamupani, le tina ia Kyung Ok Kim ma se alii e faigaluega i le kamupani, o Tran Hanh Diem. Sa fa’aali atu e leoleo ia i la’ua ia ata o logo o lo’o sailia, ae sa o la fa’ailoa i leoleo, e leai seisi ua alu atu ma ia logo.

E tusa ai ma le faatalanoaga a leoleo ma Kim ma Tran, e masani ona fua e Tran ia le mamafa o lapisi tetele nei e ave atu e tagata, ona tu’uina lea e Kim ma lona to’alua i totonu o ni koneteina, e la’u i fafo.

O le taimi na asia ai e leoleo ia lea kamupani, e pei ona ta’ua i fa’amaumauga a le malo, e leai ni koneteina tetele sa va’aia i le fanua, sa na’o tama’i koneteina, lea o lo’o la’u iai ia lapisi tetele e tapenapena ai, e la’u i fafo.

O le aso lava lea e tasi, Oketopa 1, 2025, na o ai leoleo i le kamupani i Iliili, sa faapea foi ona o latou talatalanoa ai ma se matai mai Leone ma sa faamatalaina e le matai, le atoa o le lua vaiaso talu ona leiloloa ia logo o le falesa, ae na fa’ato’a atoa le vaiaso, talu ona fa’ailoa atu ia te ia.

Ma sa ia fa’atonuina ai loa le ‘aumaga a le nu’u, e amata le sailiga o logo o le falesa, ae peitai, e le’i fa’amanuiaina le latou sailiga.

Ae peitai, a’o feagai le nu’u ma le sailiga o lopago o le falesa, sa masani ona ta’ua le igoa o Tarrant Hunkin, lea sa nofo i le fale o lona ‘uncle’, o lo o i atunu’u i fafo. O le fale lea, o lo’o i tua tonu lava o le malae a le Malisi tuai, ae o lo’o va i se pa ma’a ma uaea.

O se taimi mulimuli ane, na maua ai e se talavou, ua masae ia le pa uaea, ae o se masae e mafai ona ofi ai ia logo o le falesa. Sa ta’ua foi e le matai, o Hunkin, o se tagata ua iloga i lona tagofia o vaega o fualaau faasaina.

Sa faatalanoaina e leoleo, i se taimi mulimuli ane, ia Hunkin (le na molia), ae peitai, sa ta’ua e le alii ia lona le iloa o se tulaga e uiga i logo ia ua su’e, ae na fa’ato’a faalogo o talanoa ai alii o le nu’u. Sa ia ta’ua foi lona va’aia o le masae o pa uaea o lo’o si’o ai le fanua a lona uncle ma o lo’o ia iloa o lo’o tu’ua’ia o ia e le nu’u, ae e na te le’i gaoia ia logo o le falesa.

O le aso 8 o Oketopa, na toe fo’i ai leoleo i le kamupani i Iliili ma o latou feiloai ai ma le pule o le kamupani, lea na fa’ato’a fo’i mai Kolea. Ma sa ia ta’ua e faapea, e na te le manatua, ia le o’o atu o ni logo i lana kamupani ma sa ia faamanino e faapea, afai na avatu ia nei logo, e le’i fa’aleagaina, e mafai lava ona o latou maitauina, ae afai ua ta’ei, e latou te le iloa, o ni logo o se falesa.

Sa faamatalaina foi e le pule o le kamupani, o a latou koneteina ia e la’uina i fafo i Kolea, e le ma’oti tele ni faamatalaga e uiga i lapisi tetele o lo’o la’uina i fafo ma e latou te le tu’uina foi ni lisiti i tagata o lo’o latou fa’atauina mai ai nei lapisi tetele, pe fa’amaumauina foi igoa o tagata e latou te feutaga’i.

Na fa’aali atu e leoleo i le pule o le kamupani ia le ata o Hunkin (le na molia) ma sa fa’amaonia e le pule o le kamupani, ia le masani ona alu atu o Hunkin (le na molia) ma ave atu ni lapisi tetele, e faatau atu. Sa manatua foi e le to’alua o le pule ia le alu atu o Hunkin (le na molia), i nisi taimi ma la’uina atu ni lapisi tetele e faatau atu i le latou kamupani.

O Oketopa 10, 2025, na faatalanoa ai e leoleo ia se alii e suafa ia Sio (o le atalii o le faifeau Katoliko i Leone), ia lona mauaina o logo o le falesa ma nisi mea i le nofoaga na tupu ai le faalavelave.

Ma sa ta’ua e Sio, e tolu logo o le falesa, o le logo lapo’a ua faaigoaina o Luisa, ae o logo laity, ua faaigoa o Veronica ma Teresia (fanau a Luisa). Na ta’ua foi e Sio, na ave’esea ia logo nei mai i le falesa, mo le toe faaleleia, ia Tesema 21, 2023, ma aveina atu i le fale a’oga tuai a Malisi, ae o le taimi lea, ua tou fau ai se falesa fou.

Ae o Setema 12, 2025, sa ta’ua e Sio, na fa’ailoa atu ai e nisi o tagata o le lotu ia te ia, ua leai leisi logo ma ina ua o latou o’o atu e su’esu’e le mataupu, na o latou maua ai ia se aga’ese, kolopa ma se mea faigaluega (wrench) o ta’atitia i tafatafa o logo o lo’o totoe.

Sa ia aoina nei meafaigaluega ma aveina i le fale o le faifeau.

O Setema 13, sa fai ai se aso ta’alo a le autalavou a le lotu, i le fanua tuai a Malisi ma o iina na ta’u atu ai e se tasi o le autalavou ia Sio, le mauaina o le logo lea sa gaoia, o lo’o fa’apulou i se apa fale, i tafatafa o le pa uaea, lea e i tua o le fale.

Na ta’ua e Sio le latou o atu ma siaki ma va’aia ai, e pei sa ‘o’otiina faalapotopoto e seisi ia le pa uaea, e tutusa ma le tele o le logo ma na ia va’aia foi ni laupapa o ta’atitia i tafatafa o le pa uaea, e foliga mai, sa taumafai se tasi, e fa’ataavale le logo i leisi itu o le pa.

Na tago loa Sio i le ava’e ia le apa fale ma pupuni ai le masae o le pa uaea ma fa’aaoga ia laupapa e taofi ai i luga ia le apa fale, ina ia ‘aua nei toe oso atu ai seisi. Ae o latou sa’esa’eina ma tagata o le aulotu ia le logo lea na maua, i le nofoaga sa tu’u muamua ai.

O Aukuso 14, sa fa’ailoa atu ai e Sio ma nisi o le aulotu i matai ma le faifeau, le latou mauaina o le logo ma fa’aali iai ata o meafaigaluega sa maua ma sa faatonuina i latou e matai, ina ia vaavaai le nofoaga.

O le aso 15, sa toe siaki ai e i latou nei, ia isi logo e lua ma maua atu, o lo’o iai pea i le falea’oga tuai a Malisi.

Ae o Setema 16, sa alu atu ai le tausoga a Sio, o Travis, e siaki ia logo ma ripotia mai ai le toe gaoia o seisi logo. Ae sa ta’ua e Sio, ina ua ta’u atu e Travis lea tulaga, e le’i alu tele iai lona mafaufau, ona sa ia faapea, ai ua ave e le matai i se nofoaga e teu faalelei ai.

O le aso na soso’o ai, na alu ai le faifeau e siaki ia le falea’oga tuai a Malisi, ma va’aia ai le leai o leisi logo. Na ia fesiligia ia Sio pe sa ave e le matai ia le logo, ae tali Sio “Atonu”. Ona faatonu lea e le faifeau ia Sio e alu e fesili i le matai, pe mafai ona alu atu i le aso e soso’o ai, e faamautu ai.

O le aso 18, sa fesiligia ai e Sio ia le matai pe na ave e nisi o le ‘aumaga ia le logo, ae sa tali le faifeau, e leai. O iina na iloa ai e Sio, sa toe fo’i atu le ‘au gaoi ma ave leisi logo.

O le afiafi o lea aso, sa o ai Sio ma Travi e siaki le pu o le pa uaea lea na o latou maua, ae peitai, e o atu Sio ma Travis, o la lava e mautu ia le apa ma laupapa sa o latou fa’aaogaina e puipuni ai le pa uaea.

Ia Oketopa 26, 2025 na o’o atu ai se faamatalaga i leoleo, e tusa ai ma se faamatalaga a se tagata, sa ia fa’amaonia ai lona auai i le gaoia o logo ma seisi tagata. Mulimuli ane, na ta’ua ai le igoa o England Ene (lea na molia faatasi ma Hunkin).

O le aso na soso’o ai, sa agai atu ai leoleo i le fale a Ene ma na faasino ifo iai e le tina o le na molia, ia le fale o lo’o moe ai le alii, i leisi itu o le malae ma sa aveina e leoleo ia Ene i le ofisa a leoleo mo le faatalanoaina.

Sa ta’ua e Ene, a’o faia se la galuega e tapenaina ai le fanua a le Uncle a Hunkin (le na molia), sa ia va’aia ai se taavale mumu o paka i le fale a le ‘uncle’ a Hunkin. Ma na valaau atu Hunkin e alu atu, e latou te o e aumai se latou mea’ai. Sa ta’ua e Ene, ia lona va’aia o se meal anu meamata i tua o le taavale.

Na tu le latou taavale i se faleoloa i Iliili ma na faatonu e Hunkin, ia Ene, e alu e aumai se latou mea’ai ae se’i o e fai sina a la feau, ona toe fo’i mai lea piki o ia.

Sa tusia foi e Ene ia le ata o le mea lea sa ia va’aia i tua o le taavale ma ina ua fa’aali atu ia Ene ia le ata o le logo, sa ia ta’ua e tali foliga faapena le pito i luga, o le mea na ia va’ai ai i totonu o le taavale.

O se taimi mulimuli ane, o lea lava aso, sa toe suia ai le faamatalaga a Ene (le na molia) ma ia fa’amaonia lo la gaoia ma Hunkin (le na molia) ia logo o le falesa. Ma e ‘ese’ese aso na o la gaoia ai logo ma sa ia faailoa atu foi i leoleo, na o la aveina ia logo uma e lua, i le kamupani lea e i Iliili.

Sa ta’ua e Ene, o le logo muamua na o la mauaina ai se vaegatupe e $140.00. E $40 na tu’u ia Hunkin, ae $80 mo ia, ina ua mae’a se la faatauga sikaleti.

O le logo lona lua, e $190 na o la mauaina, ae e na’o le $50 na ia maua mai ia Hunkin.

Sa le’i manatua e Ene ia aso tonu na o la gaoia ai ia logo mai i le falea’oga ma faatauina atu i le kamupani i Iliili.

O le mae’a o le fa’atalanoaga lea a Ene, sa ia toe fo’i ai i lona aiga.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo ia Hunkin, na ta’ua ai e Hunkin, e na’o le pau tagata sa a’afia i lenei faalavelave, sa na’o ia ma Ene. Na o la aveina le logo muamua i le kamupani i Iliili ma maua mai ai le $140. Na alu Ene i se faleoloa lata ane, ma faatau mai ni la pepa sikaleti, ma tu’u atu ia te ia le $40.00.

Sa ta’ua foi e Hunkin, ia lona aveina o le logo lona lua, i le kamupani lava lea e tasi, ma ona mauaina mai ai se tupe e $190 ma ia tu’uina ia Ene le $50. Ma o nei mea uma, sa tutupu i le amataga o Oketopa, ma o le taimi mulimuli na vaai ai ia Ene, o le taimi na faatau ai le logo lona lua.

O moliaga na faia faasaga ia Hunkin ma Ene, na aofia ai le Gaoi, Faomea, ma le Faaleagaina o ni meatotini, i lona tulaga e tolu - O ni vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e i le va o le $7,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

E le gata i lea, na molia foi i la’ua i le Solivale o fanua a isi e aunoa ma se faatagana – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e o’o atu i le $500; po o faasalaga uma e lua.

E ta’i $20,000 ia vaegatupe sa faatonuina e le faamasinoga, e mafai ona totogi e tatalaina ai i la’ua i tua mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo o la faamasinoga.