Faanoanoa le CPO i le le fa’ailoa atu o le inivesi $10 miliona a le malo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaiaso ua mavae, na fa’aleoina ai e le pule o le Ofisa o Faatauga a le Malo (CPO), ia Frederick Ledoux, i luma o le Komiti o Tiute Fai a le Malo, ia le leai o sana vaega, i feutagaiga, iloiloga, ma le pasiaina o le maliliega, lea sa inivesi ai le $10.1 miliona, o tupe o le ARPA.

I lana molimau, i le iloiloga, i le faaiuga sa faia a le malo, e inivesi ai lenei vaegatupe i kamupani i atunu’u i fafo, sa faapea ona tula’i mai ai nisi o fesili fa’aopoopo, i le mulimulita’iina o tulafono tau fa’atauga a le malo, ae e le’i faatinoina lenei tulaga.

Na saunoa le Afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, le Taitaifono o le Komiti, o lo’o malamalama sui faitulafono, o konakarate ma maliliega a le malo, e masani ona iloiloina e le CPO po o le Loia Sili, ina ia faamautuina o lo’o mulimulita’i i tulafono, ma puipuia aia tatau a le malo.

Ma na saunoa foi Togiola, o lo’o finagalo le komiti ina ia faamautuina, pe sa uia e le maliliega mo le faia o le inivesi, ia ala uma na tatau ai, ae e le’i fa’amatu’u atu ia le $10.1 miliona.

Sa fa’aalia e le afioga i le Taitaifono, le sainia o le maliliega, e Brett Butler, le Faufautua Sinia a le Kovana, ae le o le Kovana po o le Loia Sili.

Ma na ia fesiligia, po o iai ia Brett ia le pule faaletulafono, e faia ai faaiuga mo konakarate, e avea ma sui o le malo. E le gata i lea, sa ia fa’aleoina ia lona atugalu i le le amanaiaina o tulafono sa faatulagaina, e puipuia ai tupe mo le mamalu lautele.

Sa molimau ia Ledoux, o le taimi muamua na ia fa’alogo ai e uiga i le maliliega, o ni ripoti lautele ae e le’i tapaina sona manatu, e se tasi.

Na molimau le CPO, o auala masani lava mo so’o se konakarate po o se maliliega, e ui atu i lona ofisa mo le iloiloina. A mae’a ona fa’ao’o atu lea i le Ofisa a le Loia Sili, ma a mae’a ona sainia e le Loia Sili, ona toe fa’afo’i atu lea i le CPO, mo lana faaiuga mulimuli.

Ae peitai, sa ta’ua e Ledoux, e le’i tupu lena tulaga, i le tupe lea. Ma i lana molimau, sa ia ta’ua le leai o se fonotaga e faatatau i lenei inivesi, sa vala’aulia ai o ia ma e leai ni fonotaga o ona nofo malamalama ai, sa auai ai nisi o lona ofisa.

Ina ua fesiligia Ledoux pe sa iloiloina e le Loia Sili ia le maliliega, sa ia faapea mai, e le mafai ona ia tali lea fesili.

Ae sa ia faamanino e faapea, e leai se la feso’ota’iga ma le Loia Sili, e tusa ai ma lenei mataupu, ma e na’o le pau tulaga o lo’o ia malamalama ai, sa maua mai i ripoti ua salalau.

Na molimau foi Ledoux, e tusa ai ma se faamatalaga a Butler, i luga o le televise ma le leitio, e tusa ai ma se la feso’ota’iga ma le Loia Sili, ae e le’i pasia e le Loia Sili ia le maliliega. Peitai, sa molimau Ledoux, e na te le iloa se tulaga, e tusa ai ma lea talanoaga.

Sa taula’i foi ia le iloiloga, po o umia e Butler, ia le pule e saini ai konakarate a le malo.

Na molimau Ledoux, talu ona avea o ia ma CPO, sa ia fa’aauau pea ona fa’ailoa atu i sui o le kapeneta ma faatonu o matagaluega, e tusa lava pe latou te auai, i ni feutagaiga, ae i tulafono tau faatauga a le malo, e manaomia pea ona faaui atu i auala o le tulafono, ma se’i vagana ua pasia mai e le CPO ma le Loia Sili, e na te le aloa’ia.

Ma sa ta’ua foi e Ledoux, e leai se faatonuga fa’alekovana ua faia, e tu’uina ai le pule ia Butler, e na te alo’ese ai mai i le tulafono o faatauga a le malo.

Sa fa’aleoina e Ledoux, ia lona agaga faanoanoa, ona o tulaga i lenei maliliega ma i sona talitonuga, ua agava’a o ia mo le faatuatuaga a le faigamalo, ma na iai sona manatu, o le a aofia ai ma ia, i ni feutagaiga e faatatau i fa’atauga e fa’aaoga ai tupe tetele faapenei.

Na molimau foi Ledoux, e tusa pe afai ae na faia se fa’atonuga a le kovana e tu’uina ai le pule ia Butler, e na te sainia ia konakarate a le malo, e na te fa’aalia lona tete’e, aua e to’ilalo ai tulafono tau faatauga, ua mae’a ona pasia, e puipuia ai puna’oa a le malo.

I fesili a le Afioga i le Senatoa Utu Sila Poasa, sa ia fia malamalama ai pe masani ona pasia e le Ofisa o Faatauga a le malo, ia konakarate mo poloketi i le malaevaalele ma uafu. Na tali Ledoux, ioe.

Ona saunoa lea o Utu, e tusa ai ma le aofia i totonu o le maliliega mo lenei inivesi, ia se poloketi, e atina’eina ai le malaevaalele ma le uafu, ma o le mea lea, sa tatau ona tapaina ia se manatu po o se ioega mai i le ofisa o faatauga a le malo.