Faamanino atili gaioiga a le vaega fai masini poka

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O se vaitaimi ua te’a atu, na ripotia ai e le tatou nusipepa, ia se ripoti e faatatau i ni alii se to’afitu na molia i le latou fa’afoeina o se potu ta’alo sa iai ni masini poka. Ma o lea mataupu na o’o atu i luma o le Faamasinoga Fa’aleitumalo ia Setema 4, 2025 ma sa alia’e ai nisi fa’amatalaga e tusa ai ma lenei mataupu, na aofia ai ma tagata sa pulea le potu ta’alo na iai masini poka, ma i latou o lo’o tusia suafa i luga o le laisene faipisinisi.

O lenei mataupu sa amata mai ia Aperila 26, 2025 ina ua taulimaina e le Matagaluega mo le Puipuiga o le Lotoifale (DHS), ia se ata vitio na pu’eina e se tagata, na fa’aalia ai se potu o iai ni masini poka, i Nu’uuli. I le aso 28 o Aperila, sa fa’ao’oina atu ai lea ata vitio, i le Ofisa a Leoleo.

Sa faapea foi ona aofia ai ma le Ofisa o Fefaatauaiga i lenei mataupu, ina ua valaau atu se tagata i le Faatonusili ma faila sana fa’asea e tusa ai ma lenei potu o masini poka, i Nu’uuli.

E to’aono ni alii sa faapea ona lokaina i lenei mataupu, ma na molia i latou i moliaga o masini poka, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na ‘ese’ese aofa’iga o vaegatupe sa faatulagaina e le faamasinoga, mo nei alii, e mafai ona tatalaina ai i latou mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo a latou faamasinoga.

Mo Te Qin Huang ma Tavili Tuitupou, e ta’i $1,000; mo Cajetan Makuisa, Christopher Vaega, Floyd Amotai ma Levi Leasiolagi, sa ta’i $500.

Sa iai se alii lona fitu na ave faapagota faatasi ma i latou nei, i le osofaiga a leoleo, e suafa ia Fogavi Ese. E $200 sa tu’uina iai e le faamasinoga, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua. O lo’o finau Fogavi, e le o se tagata faigaluega i le potu masini poka, ae sa iai ona sa alu atu e taalo. O leisi to’aono, e galulue uma i le potu masini poka.

O lo’o iai foi ni isi e to’alima, sa iai o latou suafa i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, ae e le’i molia i latou. O i latou ia, na aofia ai Ta’avili Jr. Tuitupou, o le igoa lea o lo’o i luga o le laisene faipisinisi mo le potu masini poka. O Sinapati Tuufaanatu, o se leoleo po, ae sa le’i faigaluega i le afiafi na osofa’ia ai e leoleo ia le fale na iai le potu masini poka. O Bin Feng, o leisi e to’alua iai i la’ua, na malaga mai Hawaii, e fa’atautaia le potu. Vani Vaega, o le leoleo pea lea na fa’ate’aina mai lana galuega, i le gaoi. Ma Ivan Moli lea sa fesoasoani i le tu’ufa’atasia o lenei potu masini poka, ae na toe tu’ua le pisinisi, ma o ia lea o lo’o ta’ua o le tausoga/uso ia Tuitupou.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga – lea o lo’o fa’aaogaina faamaumauga e fa’atatau i alii e to’afitu, e aofia ai ma le auala na o’o atu ai lenei mataupu i le ofisa a leoleo - o le ata vitio na fa’alauiloa ai fafo o le fale i Nu’uuli, lea na iloa ai o le fale lea sa iai muamua le pisinisi ua tapunia, a le ‘684 Cloud’.

Ma ina ua fa’aauau atu le pu’eina o le ata vitio, i totonu o le fale, sa va’aia ai ni ‘ie pupuni, i tua o le faitoto’a lea e ulufale atu ai. A pasi atu ma nei ‘ie pupuni, sa fa’aalia i le ata vitio, totonu o le fale ma ni laulau se valu, o lo’o iai ni ‘screens’ e pei ona va’aia i fale poka i atunu’u i fafo. O nei laulau, o lo’o iai ni ‘joysticks’ se ono ma e tofu ia ‘joysticks’ ma ni ‘buttons’ e ta’ilua, ae ono ni masini i lalo o laulau, e mafai ona tu’u iai tupe.

E ta’ito’aono tagata ta’a’alo, e mafai ona fa’aaogaina le laulau e tasi.

Ina ia su’esu’eina ia le ata vitio, sa faapea ona fa’asoa atu e leoleo ia lenei ata vitio ma se tagata (John Doe), ua talitonu leoleo, e mafai ona maua mai ai nisi faamatalaga. O ‘John Doe’ e iai lona agava’a i fale poka i Hawaii ma sa galulue muamua ma leoleo, i a latou su’esu’ega, i nisi foi mataupu ua tuanai atu.

E tusa ai ma le su’esu’ega a ‘John Doe’, o le ta’aloga lea sa fa’aaogaina i totonu o le potu masini poka, o se ta’aloga e ta’ua o le ‘Fagota’. Ma na ia faamalamalama le auala e faatino ai lea taaloga ma sa ia ta’ua foi, o laulau, o masini poka. E mafai ona fa’aaluina, i le va o le $10 ma le $20 e te ta’alo ai, ma manumalo ai i se vaegatupe e o’o atu i le $10,000.00.

Ma sa ta’ua foi e ‘John Doe’, sa masani ona ia galue o se leoleo po, pe a ma le lua tausaga, i ni potu masini poka, e faia ai lenei ta’aloga, i Hawaii. Ma o se taaloga ua taatele i Hawaii, ae e faasaina i le tulafono ma ua tele ni potu masini poka, ua tapunia e le FBI, i Hawaii. E le gata i lea, sa ta’ua foi e ‘John Doe’ le maua ai foi o vaega o fualaau faasaina, i totonu o nei ituaiga potu.

I le fa’amaninoina o le auala e faia ai lea ta’aloga, sa ta’ua e ‘John Doe’, e tu’u le tupe i totonu o le laulau ma alu agai i le masini o lo’o aoina ai tupe, lea o lo’o i lalo o le laulau. E fua ia au ‘points’ e mafai ona e maua, i le aofaiga o le tupe e te tu’uina i totonu o le laulau. Ma o le temu pito sili ona maualuga i Hawaii, e $5.00. O isi laulau, e vaaia ai ata o I’a, ae o isi laulau, e vaaia ai ata o manu felelei.

Afai e te pu’eina le manu e ta’ua o le ‘phoenix’, po o le i’a pito sili ona lapo’a, ona tele lea o au ai e maua. Ma o le tupe e aoina e le tagata ta’alo, e fua lava i luga o ‘ai e na te maua mai i le ta’aloga e ta’alo ai.

MATAGALUEGA O FEFAATAUAIGA

Ia Me 5, 2025 sa taulimaina ai e le Ofisa a Leoleo, se tusi mai i le Faatonu o le Ofisa o Fefaatauaiga (DOC), sa talosagaina ai se su’esu’ega i ni gaioiga faasolitulafono, e pei ona ripotia atu e se tagata, i se pisinisi i Nu’uuli. Sa ta’ua e le Faatonu o le DOC, le le’i fia fa’ailoa atu e le tagata na valaau atu ia te ia, ia lona suafa.

Ae peitai, e pei ona ta’ua e le tamaitai Faatonu, e le agava’a la latou vaega su’esu’e mo le faia o ia ituaiga su’esu’ega ma fa’amaonia le faia o se solitulafono.

Sa faapea ona taua’aoina atu e se tagata su’esu’e a le DOC, i leoleo ia ni ata sa pu’eina, i totonu o le fale, lea na tali tutusa ma le ata vitio na matamata ai leoleo. Lea na mafua ai ona su’esu’eina e leoleo ia totonu o le fale, na masalomia o iai ni masini poka.

E tusa ai ma fa’amaumauga mai i le DOC, o le tagata e ana le fale, o le susuga ia Tino Logoai, ae o lo’o lisi e Ta’avili Jr. Tuitupou. Ae o le pisinisi, e pei ona resitaraina, o se fale mo masini ta’alo, e pulea e Tuitupou. O le igoa o lenei pisinisi, o le ‘Abundance Arcade’.

O LE MATAUPU

I faamaumauga e uiga ia Tuitupou, sa taunu’u mai o ia i Amerika Samoa ia Tesema 31 2024 ae na toe fo’i atu i Hawaii, ia Fepuari 4, 2025.

Na amata ona va’ava’aia e leoleo ia le pisinisi a le ‘Abundance Arcade’ ia Me 5, 2025 ma na fa’aalia ai le fa’ato’a pisi o lea pisinisi, i le po. Ma o nisi o tagata, e momoli atu i le pisinisi, ae o nisi, e paka ai a latou taavale, mai i le leva o le po se’ia o’o i le vaveao o le aso e soso’o ai.

I le aso 22 o Me, 2025, sa fa’ailoa atu ai e se leoleo ia se ripoti ua o’o atu ia te ia, e uiga i se pisinisi o masini ta’alo, ua i totonu o le atunu’u. Ma na ta’ua e le leoleo, la alu atu o se alii e suafa ia Vani Vaega, i le uluai vaiaso o Aperila 2025, ma valaaulia o ia (leoleo) e alu atu i le fale i Nu’uuli, lea sa iai le kamupani a le ‘684 vape’.

Sa ta’ua foi e le leoleo, le fai atu o Vaega ia te ia, e alu atu e ta’alo ma sa malo ai se tasi i le $3,000 mai i se tasi o ana masini, ae na’o le $20 na alu ai.

I su’esu’ega tutoatasi sa faataunu’u ma faamaonia mulimuli ane, o nei ta’aloga, o se vaega o taaloga poka. Ma o masini poka nei, e ta’alo pei o la e te fagota, ma e ao le temu, e ala i le filifilia o se i’a e taumafai e pu’e. E le gata i lea, e iai isi vaega o le taaloga, e tauva ai i le pu’eina o le I’a pito sili ona lapo’a. O le lapo’a/tele o le I’a e taumafai le tagata ta’alo e pu’e, o le tele foi lea o lana tupe maua.

O le aso 18 o Iuni, 2025, na fa’aulufale ai i luma o le faamasinoga ia se talosaga mo se fa’atagana e mafai ai ona ulufale leoleo, i le ‘Abundance Arcade’ ma sa tu’uina mai le faatagana a le faamasinoga.

O Iulai 19, 2025 i le 8:32 i le taeao, sa fa’atino ai e leoleo ia le faatonuga faafaamasinoga e su’esu’eina ai le fale sa masalomia. E to’aono ni alii na maua atu i totonu o le potu ta’alo, lea na avefaapagotaina e leoleo. O i latou ia, na aofia ai Christopher Vaega, Floyd Amotai, Levi Leasiolagi, Fogavi Ese, Te Qin Huang, ma Bin Feng.

Ae aoina ai laulau/masini e valu, o masini tekonolosi, o faamaumauga, o totoga o masini, o ni vaega o fualaau faasaina faapea ma se vaegatupe e $46,261.00. Sa iai foi se fa’ailo na faapipii i totonu o le potu ma le faaupuga, a ao lau temu, faamolemole e fai faalelei ia le Kesia.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Christopher Vaega, sa ia ta’ua ai le telefoni atu o lona tausoga, o Tufa Tagata, i Hawaii, ia Tesema o le tausaga ua tuanai, ma fa’ailoa atu le iai o sana uo, e suafa ia Vili Tuitupou, e fia fa’afeiloai atu ia Christopher. O Vili o lo’o i le teritori, i le taimi lena. Ae sa ta’ua e Christopher, na mana’o lona tausoga o Tufa, e fesoasoani ia Christopher ia Vili, o lo’o taumafai Vili e tatala sana pisinisi i totonu o le teritori. O iina na alu ai Christopher ma feiloai ma Vili.

Ma na ta’ua foi e Christopher, o se taimi mulimuli ane, na fa’ailoa atu ai e Tufa ia te ia, o lo’o saili e Vili ia ni leoleo po mo lana pisinisi. Ma sa faapea ona faigaluega ai Christopher, ona o le lelei o le totogi, e $10.00 i le itula. Na faafaigaluega ai foi ma Floyd Amotai ma Levi Leasiolagi. Ma o se tasi o tulafono a le pisinisi, a ao le temu a le tagata ta’alo, e maua ai foi ma a latou tupe.

Sa ta’ua e Christopher, o Te Qin Huang ma Bin Feng, sa fa’afoeina le pisinisi, ae e fesuia’i i masina uma. E osofa’i e leoleo ia le pisinisi, ae o le fa’ato’a taunu’u mai lena o Huang e sui ia Feng, ae o Feng sa tatau ona tu’ua le teritori ia Iuni 19, 2025.

Sa faamatalaina e Christopher, le faafaigaluegaina o i latou e Vili ma sona manatu, e leai se ‘ese’esega o ia ta’aloga ma le Bingo, e le o solia ai se tulafono. Ma na fesiligia e leoleo ia Christopher, pe na iai se taimi na asiasi atu ai le ‘landlord’ o le fale, i nei potu masini poka. Sa tali Christopher, e le’i o’o atu lava le tamaloa, se’ia vagana ai le fafine, e fai ma alu atu e ta’alo. Ma nisi foi o tina/tamaitai, e o atu ta’a’alo ai i masini poka, pe a uma le Bingo i le po.

Sa fesiligia foi Christopher, i le a’afiaga o Vani Vaega, lea na faamalamalama e Christopher, o Vani Vaega sa fa’ate’a e Feng pe a ma le lua vaiaso ua te’a, ina maua lona gaoia o tupe mai i masini.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia le susuga ia Levi Leasiolagi ma e tusa ai ma lana faamatalaga, na amata ona faigaluega mo le potu masini poka i le vaiaso lona lua o Mati, 2025. O ni alii Saina se to’alua, o Huang ma Feng, sa pulea le potu masini poka, ae o Chris Vaega ma Amotai na ta’ita’ia le vaega o leoleo po.

Sa ta’ua foi e Levi e faapea, o isi leoleo po na iai, o Nick (lea na fa’amaonia mulimuli ane, o Cajetan Makuisa) ma Sinapati Tuufaanatu. Na ia faamanino foi, o lana totogi i le aso, sa $10.00 i le itula, ae galue i sifi ta’i 12 itula, ona e tatala le fale i le 24 itula.

Sa ta’ua foi e Levi, o le temu sili ona tele na ia molimauina, e $2,000 i le $3,000. Ma sa ia fa’aalia lona le fiafia, ona o le taimi atoa sa ia manatu ai, o lo’o tulaga lelei le pisinisi. Sa ia ta’ua foi, le leai o se taimi na o la feiloai ai ma le tagata o lo’o iai lona igoa i luga o le laisene o le pisinisi. Sa fesiligia foi Levi e tusa ai ma Vani Vaega, lea sa faamaonia e Levi, sa faigaluega leoleo po ae na fa’ate’a i se taimi lata mai.

O leisi tagata na fa’atalanoaina e leoleo, o le susuga ia Floyd Amotai, lea sa faigaluega leoleo po, mai i le 6 i le taeao, ae manava i le 6 i le po. I le osofaiga a leoleo, sa maua ai ni ‘straws’ ma vaega o fualaau faasaina, o le Aisa, ia Floyd ma fa’ao’oina atu loa ia tulaga i le vaega a leoleo o lo’o mataituina ia vaega o fualaau faasaina.

I le faatalanoaga a leoleo ma Fogavai Ese, sa ia ta’ua ai, o ia, ua na’o se tagata na alu atu e ta’alo. Sa faamatalaga e Fogavai, na ia nofo malamalama e uiga i le fale ta’alo, i le lua masina ua tuanai ma sa ia iloa foi, o lo’o pulea e ni tagata Saina ia le pisinisi, ma e to’alima le aufaigaluega. Sa ta’ua e Fogavai, o nisi aso e tumu ai le potu ta’alo, ae talu ona ia ta’alo, na o le fa’atolu lava ona ia malo, $1,200, $200 ma le $150.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia le alii Saina o Bin Feng, lea sa ia faamatalaina i leoleo, le fa’afaigaluegaina o ia e se alii e suafa ia Jimmy, e afa Saina ma afa Thai. Ma e iai foi nisi o pisinisi faapea a Jimmy i Hawaii. Sa fesiligia o ia (Feng) e Jimmy, pe fia faigaluega i lana pisinisi, iinei i Samoa ma fa’aali atu ia te ia (Feng) ia le laisene o le pisinisi. Ma sa ta’ua e Feng e faapea, sa faapea lava a ia, o lo’o tulaga lelei mea uma.

Na faamatalaina foi e Feng, o lana galuega, e pei o se kesia (cashier), ma o lana tofiga, e pei o se tagata e faigaluega i le faletupe. O ia e aoina mai tupe mai i masini, faitau, totogi le aufaigaluega leoleo po, ave’ese lona ia totogi ona tu’u lea o le tupe i totonu o se sefe. O lana galuega lea i aso uma lava, ae o Christopher Vaega ma isi alii, e latou te leoleoina le pisinisi.

Sa ta’ua foi e Feng, e le’i feiloai ma Vili Tuitupou. Ae na fa’aali atu se ata ia te ia. Na fa’aauau ona tete’e e Feng, le iai o se la masaniga ma Vili. Ae na ia faamaonia le fa’ate’aina o Vani Vaega mai lana galuega, ina ua maua lona gaoia o tupe mai i masini.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia le alii Saina o Huang, ma na ia faamaonia lona masani ona ta’alo i potu po o fale faapea, i Hawaii. O iina na o la feiloai ai ma le alii Samoa e suafa ia Moli, ma sa faafaigaluegaina o ia e Moli, e sau e galue i potu ta’alo i Amerika Samoa ma sa fa’aali atu foi e Moli ia te ia (Huang) ia le laisene o le pisinisi, e fa’amaonia atu ai le uia o ala o le tulafono. Sa ta’ua foi e Huang, ia le la fesuisuia’i ma Feng, i masina uma.

Sa ta’ua e Huang, na mua’i taunu’u mai i Amerika Samoa ma galue i le potu o ta’aloga, ia Mati 2025. Ma o ia sa pei o se tagata e faigaluega i le faletupe, e na te tausia le tupe. A sau ia Feng lea e suia o ia, ona ia tago lea pasi le paleni o le tupe i totonu o le fale. Sa ta’ua foi e Huang, i Hawaii, e iai lava le tagata e alu atu e piki le tupe mai i le fale ta’alo, ae talu ona tatalaina lenei pisinisi, e leai lava seisi e alu atu e piki mai le tupe.

Ma sa ta’ua e Huang, e masani lava ona manana’o le to’atele o tagata e aua le faalauiloa tele ma sa mafai foi ona ia faamalamalamaina ia le faiga o masini, ma faamaonia ai le faamatalaga a ‘John Doe’ i leoleo. Sa faamanino e Huang, o le temu pito maualuga mo masini i le ‘Abundance Arcade, e $2.00. Ma e le mafai ona ao le tupe a se tagata ta’alo, seia vagana ua manumalo i le $50 pe sili atu foi.

Sa ta’ua e Huang ma Feng le fai o sina alualu lemu o le ‘Abundance Arcade’ pe a faatusatusa i potu ta’alo i Hawaii.

Ia Iuni 22, 2025 na o’o atu ai le susuga ia Ivan Moli, i le ofisa a leoleo i Fagatogo mo se faatalanoaga ma leoleo. E tusa ai ma le faamatalaga a Ivan, o Taavili Tuitupou, e igoa i lona ‘uncle’ ma na sau ia Iuni 2024 mo le aso fanau a lona ‘uncle’. Ae na faamanino e Ivan, e le tau toto i la’ua ma Taavili, ae e pei i la’ua o se auso po tausoga.

Sa ta’ua e Ivan, na faafaigaluegaina o ia e Taavili, ae e le’i nofo malamalama i vaega auiliili,po o le solia o se tulafono, i Hawaii, e fa’atatau i ia ituaiga potu ta’alo. Sa ia faamalamalama e faapea, na alu atu Taavili, ia te ia, i le tausaga ua tuanai, mo se fesoasoani mo ia ma ana tagata inivesi, mo le tau amataina o se potu ta’alo.

Ma sa ta’ua e Ivan e faapea, i lona mafaufau, e leai se a’afiaga. Sa faamalamalama atu e Taavili ia te ia, e tali tutusa lava ma le Bingo. Ma sa fai atu foi Taavili, e na’o le pau lava le tulaga e faia e le tagata ta’alo, o le fana o le I’a e malo tupe ai. Ma o le tiute na tu’uina atu e Taavili ia te ia (Ivan), o le saili o se nofoaga e mafai ai ona fa’atu le pisinisi. Sa ta’ua e Ivan, o se taimi mulimuli ane, na o la feiloai ai ma Mark (Huang) ma seisi alii Saina e igoa ia Elton, lea na fesoasoani ia Taavili, i lana pisinisi.

Sa ta’ua e Ivan, e na te le’i malamalama i se fa’afitauli, ma na ia alu loa ua tau saili se nofoaga. Ae o le taimi lea, sa ia masani ai i se alii o lo’o taumafai e faatau lana pisinisi i Nu’uuli – lea sa masani ona fa’atau ai sikaleti masini (e-vape), ona ua fa’asa Vapes i totonu o Amerika Samoa.

Ma sa fa’amatala e Ivan ia lona fesiligia o lea alii, e suafa ia Mathew Barha pe mafai ona ia fesoasaoni atu i le fa’amautuina o lea nofoaga. Ma na lafo mai e Taavili ia se vaegatupe e $8,000, tauala mai lona tuafafine. Lea na totogi ai le ‘Vape Shop’ i le $5,000.00 ae o le tupe na totoe, sa taofi ai le nofoaga.

E le gata i lea, sa ta’ua e Ivan lona faia o sana su’esu’ega e uiga i nei ituaiga potu ta’aloga – aemaise lava lona fa’agaioiga i Hawaii. Na ia iloa ai i lena taimi e le mana’o i lea galuega pe a’afia ai foi. Sa ta’ua e Ivan le malaga mai o Taavili i le teritori i le amataga o le tausaga ma taumafai e fa’amautu ia le laisene o le pisinisi faapea ma le lisi.

Ma na ia (Ivan) taumafai e tosotoso le faiga nei mea ae peitai, sa mafai ona fa’amae’aina e Taavili ma maua ai le laisene o le pisinisi faapea le lisi fou.

Sa fa’aalia e Ivan lona manaomia e ave’ese lona igoa mai i “mea uma” ma na ia faamaonia foi i leoleo, ia le pa’aga faipisinisi a Taavili, Huang ma Feng Ae i su’esu’ega a leoleo i se taimi mulimuli ane, sa fa’ailoa ai le fa’aaogaina o le numera telefoni a Ivan i le pepa talosaga mo le laisene o le pisinisi.

Ia Iuni 23, 2025 sa alu atu ai foi Cajetan Makuisa, i le ofisa a leoleo i Fagatogo mo sona faatalanoaga ma leoleo, e tusa ai ma lenei lava mataupu e tasi. Ma sa fa’ailoa atu e Cajetan i leoleo, na amata ona faigaluega i le ‘Abundance Arcade’ talu ona tatalaina, ma o lona totogi sa $10.00 i le itula.

Sa ta’ua foi e Cajetan, ia lona le iloa po o ai e ana le pisinisi, ae na’o Feng ma Huang lea e fesuisuia’i. Sa faamaonia i se taimi mulimuli ane, o Cajetan, o le uso a Floyd Amotai.

O Sinapati Tuufaanatu, sa faatalanoaina foi i le ofisa a leoleo i Fagatogo ma sa ia ta’ua ia lona le malamalama tele i se mea na tupu, ona e fa’ato’a lua ona aso talu na faigaluega, ae osofa’ia loa e leoleo ia le pisinisi. Sa ia ta’ua foi le faigaluega ona o Cajetan, ma o lona totogi foi sa $10 i le itula.

I le faatalanoaga a leoleo ma le e ana le fanua ma le fale o iai le pisinisi, sa ia ta’ua ia lona le iloa, o se fale masini poka o lo’o faasaina i le tulafono. Na ia faamalamalama e faapea, na amata le lisi ia Aukuso 2025 ma e faamutaina ia Aukuso 2026. Sa faamanino e le pule o le fanua e faapea, e tusa ai ma faamatalaga a Ivan ma Taavili, o le pisinisi, e mo masini ta’alo e pei o le Pac-Man. Ae e leai sona iloa ma na pau le aso e alu iai, o le aoina o le tupe e totogi ai le fale.

I faamaumauga sa aoina e leoleo mai i le pisinisi, o lo’o fa’amaumauina ai gaioiga o aso taitasi. O le aofaiga o le tupe sa aoina e leoleo mai i le pisinisi, e pe a ma le $46,261.00. O le aofaiga e $13,054, o tupe o le faletupe, e tusa ai ma faamaumauga a le fale ta’alo.

Ae silia ma le $3,260 e mo Feng, ae o le $29,947 na totoe, o lo’o masalomia, o tupe mo le fale. O nisi o tupe sa maua i totonu o pusatoso o laulau, ae o isi sa i totonu o se ato, ma leisi vaega tele, sa i totonu o se loka pa’epa’e, na ta’ua e Feng. E tau leai ni tupe na maua i masni, e laititi ifo ma le ta’i $100.00.

Na fa’aalia mulimuli ane, i su’esu’ega na faia,o le tupe lea e ta’ua o tupe a le faletupe, o lo’o fa’aaogaina, e totogi ai tagata ta’a’alo pe a malo.

Mai i su’esu’ega ma faamaumauga sa aoina i lenei suesuega, ua ta’ua ai i fa’amaumauga a le malo e faapea:

• Ua iloa o le fale sa lisi e Taavili Tuitupou.

• O Taavili sa apalai/talosagaina le laisene o le pisinisi “Arcade and Skiled Games”.

• O le fale o lo’o tausia ma faagaioia e Huang ma Feng.

• O leoleo po sa faatautaia e Christopher Vaega, Levi Leasiolagi, Floyd Amotai, Nick Amotai, Cajetan Makuisa, Sinapati Tuufanatu ma Vani Vaega, lea na fa’ate’aina i le gaoia o tupe a masini.

• Na fa’alauiloa foi, o Taavili, Feng, Huang ma seisi alii Asia e suafa ia Elton, o ni pa’aga faipisinisi.