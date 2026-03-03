Fa’amamaluina le masina o le Gagana Samoa
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
O le aso 27 o Fepuari, 2026, na sainia ai e le Afioga i le Kovana, ia Pulaalii Nikolao Pula, ia se poloa’iga fa’alaua’itele, e aloaia ai le avea o le masina o Mati 2026, ma “Masina o le Gagana Samoa.”
O le manulauti o lenei masina, ua fa’aautuina “O Lou Lumana’i ma Lau Gagana Samoa”.
E tusa ai ma fa’aupuga o le poloa’iga fa’alaua’itele, “O le faatupula’ia ma le mausali o le fa’aaogaina o le gagana Samoa, e fesoasoani i le fa’aolaola ma le atina’eina a’e o le fa’a-Samoa.”
E le gata i lea, “E tusa ma le 90 ma ona tupu pasene, o tagatanu’u a Amerika Samoa, e mua’i tautatala i le gagana Samoa; peita’i na tupu a’e se popolega i se su’esu’ega o le gagana Samoa na faia i le Teritori, i le 2001, e na’o le 67 pasene na fesiligia, e fetautalatalaa’i i le gagana Samoa, i o latou aiga.”
Ma ua fa’aalia mai foi i le poloa’iga fa’alaua’itele, “le mo’omia [o] le mataala i fuafuaga fa’ata’atitia, e puipui mai ai le mou ese o le gagana e pei ona a’afia ai nisi o tatou motu tuaoi i le Pasefika.”
O lea “ua poloa’iina e tulafono a le Teritori, o le gagana Samoa, o se tasi o gagana aloa’ia i Amerika Samoa, ma e tulaga tutusa le taua ma le gagana Peretania, i a’oa’oga, le Malo, tamaoa’iga ma le ola feso’ota’i o tagatanu’u a Amerika Samoa.”
Ma “e taua tele le silafia ma le fa’aaogaina o le Gagana Samoa, i le saunia o tagata ta’ito’atasi e saga auai pea i faiga ma fa’atinoga o le soifua fa’a-Samoa.”
O lea ua poloa’iina ai e le afioga i le Kovana, ia “le avea o Mati 2026 ma ‘Masina o le Gagana Samoa.” Ma ia faamanatuina ai lo tatou “faasinomaga, gagana ma la tatou aganu’u, i lenei Masina o le Gagana Samoa, ina ia teufatu e tupulaga, le taua o le fa’asaoina ma le puipuiga o tatou fa’atinoga o tu ma aga, aemaise o tatou faiga fa’aleaganu’u.
Sa saunoa foi le Afioga i le Epikopo, o le Puleaga a Samoa – Pago Pago, Rev. Kolio Tumanuvao Etuale, i le sauniga lotu sa faataunu’uina i le faaiuga o le vaiaso na se’i mavae atu, e tatala aloaia ai le masina o le Gagana Samoa, “O le gagan o le meaalofa mai le Atua. O le gagana e maopoopo ai. O le gagana foi, e ta’ape ai.” O lenei sauniga lotu sa faataunu’uina i le Malumalu Fa’aepikopo, a le Aiga Pa’ia i Fatuoaiga, i Tafuna.
O nisi o polokalama po o gaioiga, ua tapenapena atu iai le Komisi o le Gagana Samoa a Amerika Samoa, mo el fa’amanatuina o lenei masina faapitoa, e aofia ai ni fa’afiafiaga fa’a Samoa, o Solo ma Tauloto, Pese Fatu, Sula Toga ma Lauga fa’a Samoa.