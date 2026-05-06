Faamamalu le masina o le Saogalemu i Gataifale

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso muamua o Me, 2026, na sainia ai e le Afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, ia se Poloa’iga Fa’alaua’itele, e avea ai le masina o Me 2026, ma “Masina o le Saogalemu o le Gataifale, ma fautuaina ai tagatanu’u ma pisinisi e auai fa’atasi i le aloa’iaina o le taua o le masina, o le saogalemu o le gataifale o Amerika Samoa nei.”

E pei ona ta’ua i le Poloa’iga Fa’alaua’itele, ua fa’apitoa lenei masina mo le Saogalemu I Gataifale, ona ua “silafia e Amerika Samoa, le taua tele o le a’au ma fa’agatama o le tai, aua e iai le feso’ota’iga, ma le soifua maloloina lelei mo le malosi o le tino ma le mafaufau, ma e tatau ona fa’aleleia ia tulaga mo le soifuaga o tagata uma.”

E le gata i lea, ua silafia foi e tagatanu’u a Amerika Samoa, “le taua o a’oa’oga i mataupu tau le saogalemu i gataifale ma fa’agatama i le tai, e fa’aitiitia ai le ono manu’a ma malelemo mai gataifale ma le fa’agatama o le tai.”

Ua ta’ua foi i le poloaiga fa’alauaitele, ia le “silafia e tagatanu’u o Amerika Samoa, o nisi ia o alamanuia, e pei ona fa’ailoa e sui o Fa’alapotopotoga o lo’o i totonu o le ‘National Water Coalition Month, mo le atina’eina o nofoaga saogalemu lelei mo ‘a’auga, porokalama o vai, vaita’ele i maota ma nisi vaega.”

“Ma o nisi o fuafuaga e tapu’e ai le soifua o le tagata lava ia, ma fausia ai tulaga lelei, talitonuga ma lagona fiafia o le tagata lava ia.”

Ua fa’aalia foi le “talisapaia e tagatanu’u a Amerika Samoa, ia taumafaiga ma le fa’aauauina pea a’oa’oga mo le mamalu o le atunu’u, i le tulaga o le tausia saogalemu o vaita’ele ma fuafuaga o le malu puipuia o paka.”

Aemaise ai le ‘silafia e tagatanu’u uma o Amerika Samoa fa’asalalauga i Tulafono ma porokalama mo le Saogalemu o Suavai, i aiga faapea tagata ta’ito’atasi i tausaga uma, tusa lava po o i latou e ana vaita’ele i maota, po o fale a’au a le malo, po o tagata asiasi i paka.”