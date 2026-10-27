Fa’aauau pea ona Iloilo e le Komiti Faafoe a le ‘Zoning’ ia se talosaga a le O&O mo se faleoloa i tua o le Stadium

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o faatalitali pea ia le kamupani a le O&O, i se tali mai a le malo, mo sa latou pemita e mafai ai ona fausia sa latou ‘shopping center’ i Tafuna, i tua o le Stadium, ona o le tete’e o sui o le komiti fa’afoe a le Zoning, i le fausiaina o se ‘shopping center’, i se nofoaga ua tumu i fale o aiga, ma e ono tula’i mai ai ni fa’afitauli, i tulaga o femalagaiga i luga o le auala, a’afia ai le saogalemu o tagata lautele ae le gata i lea, o le a avea ma fa’afaigata i taavale falemai, tinei mu, leoleo ma isi taavale mo fa’alavelave fa’afuasei, ona o’o atu iai.

O lenei mataupu, e le o se mataupu fou, i luma o le Komiti Faafoe a le Zoning. Ua lua tausaga talu ona iloiloina ia le talosaga a le kamupani, mo le fausia o le ‘shopping center’ i luga o se fanua e fa eka, lea o lo’o i tua o le Stadium. Sa te’ena muamua ia le talosaga, ae o lea ua toe fa’aulu atu.

O le taimi muamua na fa’aulu ai le talosaga a le O&O, o Ianuari 22, 2025 a’o avea le afioga i le Faipule ia Manumaua Wayne C. Wilson, ma taitaifono o le komiti fa’afoe. Ae ona o le a’afiaga o aiga o lo’o iai i lea nofoaga, i Petesa ma Happy Valley, na le faia ai se faaiuga a le komiti faafoe.

O le fatu o le popolega i sui o le komiti faafoe, ona ne’i avea lenei fale fou ma tulaga, e ono fa’aopoopoina ai femalagaiga a taavale i totonu o lea eria, ma a’afia ai aiga, a’oga ma tagata, o lo’o fa’amautu, i lea vaega o le atunu’u.

O le aso 13 o Novema, 2025, na toe o’o atu ai le talosaga lona lua a le O&O, i le komiti lava e tasi, ma ina ua le maua se tali, sa faapea ona toe fa’aulufale atu, ia Ianuari 8, 2026.

Ae ina ua nofoia ia le komiti fou, i lalo o le taitaiga a le Taitaifono fou ia Vesiai Poyer Samuelu, sa faapea ona palota le komiti faafoe ia Aperila 30, 2026, ma te’ena ai le talosaga, mo se pemita.

E tusa ai ma tulafono a le malo, e sefulu aso, mai i le aso o le faaiuga e te’ena ai se talosaga, e mafai ona toe apili ai e se tagata po o se kamupani, ia lea faaiuga. Sa faapena ona faia e le O&O ia lea tulaga, ma o latou talosagaina ia le toe iloiloina o la latou talosaga.

Ia Aukuso 13, 2026, na fa’atulagaina e toe faia ai seisi iloiloga, e toe Iloilo ai lenei mataupu, peitai, ona e le’i o’o atu sui o le komiti faafoe, i le fanua ua fuafua e faataunu’u ai lenei galuega, o lea na le faataunu’uina ai le latou iloiloga. O se taimi mulimuli ane, na fa’amautu ai e le komiti faafoe, ia le tatau ona o latou o’o atu, e Iloilo muamua ia le nofoaga ma fanua, ua fuafua e faia ai lenei galuega, ae e le’i faia sa latou faaiuga.

Na faapea ona faataunu’uina le asiasiga e James McGuire ma Fofoga Sagato, o nisi o sui o le komiti faafoe, ae e le’i toe fono le komiti, i le vaiaso ua tuanai, i lalo o le taitaiga a le sui Taitaifono, le susuga ia Motuiliu Vesi Matu’u.

Sa auai atu i lea iloiloga ia le pule sili a le O&O, le susuga ia Sefulu Fuimaono, e avea ma sui o le pule o le kamupani – Osuk Ko – lea o lo’o i atunu’u i fafo, ae na mafai ona auai mai i le fonotaga, e ala i upega tafa’ilagi.

Sa auai ai foi ma sui o le DPW, ia Alofa Tanuvasa ma Su’a Seloti, e fesoasoani i le faamalamalamaina o tulaga o alatele ma femalagaiga i luga o alatele.

I le faamaninoga a le itu talosaga, sa fa’aalia ai le ulufale atu ma le ulufafo mai o taavale, i le ‘shopping center’, i se itu o se auala vaititi, o lo’o feso’ota’i ai ia Petesa ma le Happy Valley. Sa fa’aalia ai e faapea, o taavale ia e tu’ua ia le ‘shopping center’ ma agai atu i le itu i Sasa’e, e mafai ona fa’aaogaina le auala i Petesa, ae o latou o lo’o agai i Sisifo, e fa’aaogaina le auala e oso mai i le Happy Valley.

O lo’o finau ia le kamupani, e mafai ona fesoasoani lea tulaga, i le fa’afaigofie ai ma sologa lelei, ia fa’agasologa o taavale.

Sa fa’ailoa atu foi e Fuimaono, i le komiti faafoe, ia le ofoina atu e le O&O, o seisi vaega o le fanua, mo le fa’alauteleina o le auala, ma faia ai nisi magaala, o auala savali ma se fale faatali pasi, i leisi itu o le ‘shopping center’.

Sa faapupulaina e le susuga ia Alofa Tanuvasa (pule o le ofisa a le DPW, e mataituina tulaga o alatele), i luma o le laulauafono, ia le mafai ona fausia seisi auala fa’aopoopo, i le alatele ma e ui ina sa talanoaina lea tulaga, peitai, e leai se vaegatupe a le malo ua fa’aagaga mo lea galuega.

Peitai, sa le faamalieina pea finagalo o le komiti faafoe, i le folasaga a le itu talosaga.

Sa faaleoina e nisi o totino o le komiti, ia o latou atugaluga, e tusa ai ma suiga i le natura o lea tuaoi, i le va o Petesa ma Happy Valley, pe afai ae faia ia suiga o lo’o finagalo iai le O&O. Ma o latou lapata’ia ia le a’afiaga o tagata o lo’o nonofo i lea nofoaga, aemaise o fanau i autafa o auala, pe afai ae fa’aopoopo taavale i lea vaega o le atunu’u.

E le gata i lea, sa fesiligia foi e sui o le komiti faafoe, ia tulaga i taavale mo faalavelave fa’afuase’i, aemaise lava ia taimi pisi o faatauga mo aso faapitoa. I tua atu o le saogalemu i luga o le alatele, ae sa faasino foi ia le komiti, i le a’afiaga o soifuaga o aiga, i lea tuaoi, ona o le a tele ia taavale, o tulaga o saogalemu o le ‘ea, a’afiaga o le soifua maloloina.

I manatu o le toatele o sui o le komiti, o le mataupu autu, e le o le tulaga lelei o le tamaoaiga, o le a aumaia e lenei faleoloa fou, ae o le a’afiaga o aiga i lea nofoaga.

I le mae’a ai o le tele o molimau ma iloiloga, sa fa’aalia ai e le sui Taitaifono, ia le leai o se tali vave, o le a faia i lenei talosaga. Ae sa ia fa’ailoa atu ia i latou uma na auai, o le a tapa se fautuaga fa’aletulafono, ina ia mafai ona fa’aauau pea ona Iloilo faalelei e le komiti, o mataupu sa soalaupuleina i totonu o le iloiloga, e aofia ai ma fesili e tusa ai ma auala tami, o aafiaga i femalagaiga o taavale ma tulafono tau tuaoi.

Sa saunoa Motuiliu, o le a toe fono le komiti faafoe, i seisi aso o loma, e fa’amautu ai leisi a latou la’asaga ma faia ai se faaiuga, i se auala tatau e fofoina ai se faafitauli, ua lata le lua tausaga, o i luma o le latou komiti.