Vaega e 11

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 11.

Ua faatopetope atu nei le teine o Seema, i lona fale , e sauni e alu e fa’afetaui ia Nero i le koneseti. Ua tago le teine i le tu’u ia lana a’upega (fana) i totonu o lana ato ma toe faatopetope ‘ese atu ma lona fale.

E lima minute na tuai atu ai Selema i luma o le faletalimalo sa fa’atonu ai o ia e Nero, e la te fetaui ai. Ma e taunu’u atu Selema, ua leva ona faatalitali mai le alii o Nero.

Ua fa’afeiloai mai e Nero ia Selema ma vala’au mai, “Faatope ua ta tuai.”

Ua mulimuli atu nei ia Selema ia Nero, i le fogafale lona tolu o le faletalimalo. Ma o la savali atu i luma o se potu, o lo’o tu mai ai le lima taumatau a Nero, le alii o Tane, o lo’o leoleo le faitoto’a o le potu.

“Sa iai se mea na tupu?” o le fesili lea a Nero ia Tane, ina ua o la taunu’u atu.

“E leai. Na talu lava ona ou taunu’u mai, o lo’o i totonu ia le tamaitai pese,” o le tali mai lea a Tane.

Ua savali ese atu ia Tane, ae ua tu’u mai le va’ava’aiga o le faitoto’a ia Nero ma Selema.

Na tu’itu’i lemu e Nero ia le faitoto’a ma vala’au atu i totonu, “Repeka!” Ae peitai, na fai sina umi o faatali se tali mai i totonu, ae e leai seisin a tali mai.

“Ai o i totonu o le fale ta’ele,” o le faapea atu lea a Selema.

Ona toe tu’itu’i lea a Nero ma toe vala’au, “Repeka! O Nero! Tatala mai le faitoto’a!” Ina ua fiu Nero ma Selema e faatali le tatalaina mai o le faitoto’a, na tago ai loa Nero i lana taga ma to mai i fafo le ki o le faitoto’a.

Ua o la ulufale atu nei i totonu o le potu ma tauvala’au le igoa o le tamaitai pese, o Repeka.

Ae oso mai se teine mai i totonu o le potu moe, “O le a?”

“O lea na ma o mai e fa’afeao atu ia le tamaitai pese,” o le tali atu lea a Nero.

Ae lagona atu loa le leo o Repeka i totonu o le potu, o faapea mai, “Ou te le iloa pe aisea le mea ou te sau ai fua i nei mea!”

[E FAIA PEA]