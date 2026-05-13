VAEGA 10

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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A’o tutu Selema ma le tamaititi o Mareko i luma o le faitoto’a o le fale a Mikaele, na faapea atu Selema ia Mareko, “A ou tago e tatala le faitoto’a, ona e fa’atafa lea.”

“Aisea?” o le fesili a Mareko.

“E iai le maile a Mikaele, e fiafia e tamo’e mai i tagata pe a tatala le faitoto’a. Ae e fai sina tele ma mamafa o le maile,” o le fai atu lea a Selema.

Ua so so atu loa Mareko agai i leisi itu o le faitoto’a, ae fa’alogoina loa le ou mai a le maile mai i totonu o le fale. Na ona tatala lava e Selema o le fale, sau i le atoa le maile, pasi ia Selema ma Mareko lea e tutu i le faitoto’a, ae tamo’e sa’o lava i le la’au o lo’o i luma o le fale, ma si’i i luga lona vae.

Ua tutu Selema ma Mareko i luma o le faitoto’a ma faataupupula atu i le maile, ona tilotilo atu lea o leisi i leisi, ma alu le la talie. Ona o la tutu ai lava lea iina, e faatalitali le susuga ia Suko – le igoa o le maile- se’i fai lana pisinisi. Ina ua mae’a, ona ia toe savalivali mai lea ma toe agai sa’o atu i totonu o le fale. Ae ua atili ai ona talie ia Selema ma Mareko, i uiga a le maile.

Ua savali atu i totonu Selema ma Mareko, ona faape atu lea o Selema i le tamaititi. “O lea ua toeitiiiti ona taunu’u mai lea o Mikaele. Ae e iai le mea ou te alu ai. E mafai ona ou faatuatuaina oe e te nofo faalelei e faatali Mikaele?”

“Ioe, aua e te popole,” o le tali mai lea Mareko ma saofa’i i luga o le nofoa ma toso mai i fafo lana komipiuta feavea’i.

Ae ua toe savali atu i fafo ia Selema, i lana taavale ma vala’au ia Mikaele ma faapea atu iai, “Faatopetope mai i le fale. O lea ua ou alu ae na’o Mareko la e i le fale.”

[E FAIA PEA]