Vaega e 09

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 09.

*****************************************

E toe fo’i atu le teine o Selema i le ofisa, o lo’o fai le ta’aloga a Mareko, a’o galue lava ia Kuini i lana laulau, ae ua sauni ia Lula e alu i le fale.

“O le a se tala mai i le pone e tatala ai i tua ia Lina?” o le fesili atu lea a Selema ia Kuini.

Na ea mai i luga ia Kuini mai lana komipiuta, ae e le’i tilotilo mai ia Selema, ae na tepa aga’i i le laulau o lo’o saofa’i mai ai Mareko ma fai lana taaloga, ona ia tepa mai lea ia Selema ma lulu lona ulu, e fa’ailoa mai ai, e le’i maua lava se aseti e mafai ona fa’aaoga e pone mai ai i tua Lina.

Ua savali atu Selema i le laulau o lo’o ta’alo mai ai Mareko ma po po le tau’au a Mareko, ona o lo’o fai ana mea fa’alogo, e le mafai ona lagona mai seisi.

“Tapena loa lau ato, ta o,” o le faapea atu lea a Selema.

Ina o agai ese atu le taavale a Selema ma Mareko, na fesili atu Selema ia Mareko, “E masani oe ia Mikaele?”

“E leai,” o le tali vave mai a Mareko.

“E aiga outou,” o le toe faapea atu lea a Selema.

O le taimi lea na fa’aafe ai e Selema ia le ta’avale i luma o se fale fogafale lua, i se eria e nonofo ai tagata e faigaluega i kamupani fau fale ma isi galuega e fa’aaoga ai lima.

“Na ou fa’alogo fai mai e matou te aiga,” o le tala lea a Mareko ma tilotilo atua gai i le fale lea ua tu ai le taavale i luma. “Faapea lava a’u e talanoa tagata o le matou aiga, e tele.”

“Sa masani ona fai mai le tuagane o lo’u tina, o le fale lea e tatau ona maua e ia, ae ua gaoi e Mikaele,” o le toe faapea atu lea a Mareko.

Ua oso I fafo ia Selema, mai i le taavale ma faapena foi Mareko.

“Ou ke ofo i lo’u kiga ma le faavalevalea ma le alu kau gaoi ia se faleoloa,” o le tomumu lea a Mareko ma savali atu i le mea o tu mai ai Selema, i luma o le fale.

Ua le iloa e Selema se tala e fai atu i le tamaititi, se’ia vagana ia lona faapea atu, “Tele o taimi e fai ai e tagata atamamai, ia ni faaiuga faavalevalea.”

“A ou tago e tatala le faitoto’a, ona e soso lea i tua, te’i ua so’a oe i lalo e le maile a Mikaele,” o le faatonuga lea a Selema ia Mareko, ma tatala loa le faitoto’a o le fale.

[E FAIA PEA]