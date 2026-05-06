VAEGA 08

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

Ua saofa’i ane i lalo Mareko ma fai ana meaa’oga, ae ua toe fo’i atu Lula ma le tamaitai pule o le ofisa, o Kuini, i a la laulau ma fa’aauau ona galulue.

“E fia tu’u atu i’i le tupu o Kalako, faamolemole, ae se’i o’u alu atu i la’u feau o’u toe sau ai,” o le faapea atu lea a Selema.

“Vave mai, te’i ua fasioti ma’ua e le tupu o Kalako,” o le tala lea Kuini ma ‘ata leotele. Ae na ona ea mai lava i luga o Mareko ma tilotilo mai iai, toe punou i lalo i ana meaa’oga.

O le tagata lea e alu Selema e fa’afetaui, o le alii o Nero. O se alii sa galue muamua i le ofisa faigaluega lea o lo’o galue ai Selema. O se alii ua litaea mai i vaega’au a le malo ma o lana galuega sa fai, o le alu lea e saili mai tagata sosola, ae le totogia a latou pili. Ma ina ua fa’ato’a faigaluega Selema, o Nero sa na a’oa’oina Selema i tiute o le galuega.

Ae ua pule nei o ia i sana lava aufaigaluega, e sikulaki i pisinisi ma kamupani ‘ese’ese, lea e tu i totonu o le taulaga, i luga o le fogafale valu ma le iva o se fale totogi. O le fogafale fitu, o iina e nofo ai Nero. O le fogafale valu ma le iva e iai le aufaigaluega a Nero.

Ina ua saofa’i ifo i lalo ia Selema, i totonu o le ofisa a Nero, sa fa’ate’ia o ia ina ua faapea mai Nero, “E manaomia seisi ma te to’alua i se koneseti a se tamaitai pese lauiloa.”

“O le a le mea e te mana’omia ai a’u? E lua lava nisi o ‘au tama faigaluega e mafai ona leoleoa.”

“O le faafitauli lena,” o le toe faapea mai a Nero, “A tu’u iai nisi o a’u tama, e maua atu ua fai ma teine faigaluega a le tamaitai pese.”

“O lea la o le a ou faia le galuega, ae ou te mana’omia seisi, e ma te toalua,” o le toe fame mai lea a Nero.

“Ae a ia le Tane?” o le fesilia tu lea a Selema.

O Tane, o le igoa lena o le lima taumatau a Nero. E fitu futu le umi ma maso e fefe ai lava le tagata, i le tilotilo iai. Ma o le uo tama a Lula.

“O le mana’o a le kamupani lea e pulea le teine pese, ia aua nei iloa e tagata ia le ‘au leoleo. Ia o lena e te iloa, e fai lava sina faigata ona nana ia Tane. Ae o le a galulue faatasi la’ua ma Pili, i le puipuiga o le faletalimalo e nofo ai le tamaitai pese,” o le tali mai lea a Nero.

Ma ia tago tu’u atu ia le fa’asologa o koneseti a le tamaitai pese, ia Selema.

“Ta feiloai nanei i le lima, i le faletalimalo,” o le toe faapea atu lea a Nero.

[E FAIA PEA]