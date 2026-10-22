Vaega e 58

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 58.

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E toe malamalama ifo le teine o Selema, ua mae’a ona sauni ia Mikaele e alu e faigaluega. “Aua ne’i e moe umi, e tatau ona e alu e ave ia Tomasi i le a’oga.” O le faamatalaga lea a Mikaele ma sogi atu i le muaulu a Selema ma savali ese mai ma le potu moe.

Na lagona ai e Selema ia le pa’o o le savali a Mikaele, i luga o le fasitepu, agai atu i le faitoto’a, o le tatalaga ma le tapuniga o le faitoto’a.

Ae e le’i toe moeiini lelei atu mata o Selema, ae ona fa’alogoina ia ni pa pa se lua, e pei o ni pa pa a se fana, ma ia oso a’e ai i luga ma tamo’e ma le atoa mai totonu o le potu moe.

E taunu’u mai Selema i le i lalo o sitepu, ae ona lagona le leo o Mikaele, i totonu o le fale.

“O le a le mea na tupu?” o le fesili mai lea a Selema ia Mikaele. “O le fana lea na pa?”

“Ioe, o le tuagane a Lina,” o le tali lea a Mikaele. “Ou te savali atu i fafo, ae oso mai i fafo o lana taavale ma amata ona fa’apa pa lana fana. Ou te le iloa pe leaga lana va’ai, pe sa na’o na mana’o e faafefe a’u. E fa’alua na faapa lana fana, ona toe oso lea i lana taavale.”

“O lea ua uma ona ou vala’au i le ofisa, e latou te o e su’e le taavale.”

Na toe tilotilo ia Selema agai i luga o sitepu o le fale, e agai atu i potu moe. Ae e leai lava ni foliga o Tomasi na va’aia. Sa ata ia Selema ma faapea mai, “Ou te ofo i le le ala i luga o le alii le la, i lenei pa’o.”

O sina taimi mulimuli ane, na tu’u ai e Selema ia Tomasi, i le aoga, ma ia toe fo’i i lona fale totogi, e sauni mo le galuega.

E toe fo’i mai i lalo ia Selema ua mae’a ona sauni, ae o le a ligi sana ipu kofe, ae tatagi lana telefoni.

“Sau vave lava i le ofisa,” o le tala faatopetope a Lula.

“O le a le mea ua tupu?” o le fesili atu lea a Selema.

“Se’i e sau ona e vaai lea iai,” o le tali lea a Lula ma toe tu’u i lalo le telefoni.

E taunu’u atu Selema i luma o lona ofisa, sa ia va’aia se limo umi ma ni sui o vaega fa’asalalau, i luma o le ofisa. Sa le tu le taavale a le teine, ae ua alu sa’o lana taavale.

[E FAIA PEA]