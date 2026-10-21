VAEGA 57

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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E le’i umi na nonofo ifo i lalo ia Selema ma Mikaele, ma a la ipu kofe, i le potu malolo, i le fale a Mikaele, ae tatagi le logo o le faitoto’a pito i luma o le fale, ae ou ma le ta’ifau o Popo.

“O ai lea ua sau i le leva o le po?” o le fesili lea a Mikaele ma ‘a’apa atu i lana fana.

Ina ua tatalaina e Mikaele ia le faitotoa, sa vaaia se alii, pe a ma le matua o Selema ae e le umi tele, pae’e. “O i’i Tomasi faamolemole?”

Na ‘a’apa atu ia Selema ma ki le moli o fafo ma ia fesili atu, “Sefo?”

[O Sefo o se tagata e ta’a’alo ma talanoa so’o ma Tomasi, i totonu o le ta’aloga lea e fiafia ai lava Tomasi, ae na ta’ua e Tomasi, le fiu e tau autilo i luga o le taaloga, i lea afiafi, ae ua leai seisi.]

Ua tilotilo mai ia Sefo ia Selema, ona toe tilotilo lea ia Mikaele ma faapea atu, “E le o oe o Tomasi.”

Ua manatua e Selema ma Mikaele, o Sefo sa masani ona o latou a’o’oga faatasi. E le mautu i se aiga, ae o le tala mulimuli na faalogo iai Selema, ua toe fo’i Sefo, e nonofo faatasi ma lona tina.

“O a’u o Tomasi,” o le faapea mai lea o Tomasi mai luga o le nofoa, la sa nofo ai ma fai ana ta’aloga.

Na tilotilo atu Sefo ia Tomasi, toe tilotilo mai ia Mikaele, ona ‘ata leotele lea ma savali atu i totonu o le fale ma saofa’i i tafatafa o Tomasi ma se’i ifo lana komipiuta feavea’i mai lana ato fa’afafa, ma ki lana ta’aloga.

“Sefo,” o le faapea atu lea a Mikaele. “Ua leva le afiafi.”

“E tasi lava le ma ta’aloga,” o le ‘ai’oi mai lea a Tomasi.

Ina ua mae’a le ta’aloga, sa toe fa’amavae ia Sefo ma alu ‘ese atu. Ae ua tapena ia Selema, Mikaele ma Tomasi, mo malologa o le afiafi.

E toe malamalama ifo le teine o Selema, ua mae’a ona sauni ia Mikaele e alu e faigaluega. “Aua ne’i e moe umi, e tatau ona e alu e ave ia Tomasi i le a’oga.” O le faamatalaga lea a Mikaele ma sogi atu i le muaulu a Selema ma savali ese mai ma le potu moe.

Na lagona ai e Selema ia le pa’o o le savali a Mikaele, i luga o le fasitepu, agai atu i le faitoto’a, o le tatalaga ma le tapuniga o le faitoto’a.

Ae e le’i toe moeiini lelei atu mata o Selema, ae ona fa’alogoina ia ni pa pa se lua, e pei o ni pa pa a se fana, ma ia oso a’e ai i luga ma tamo’e ma le atoa mai i le potu moe.

[E FAIA PEA]