Vaega e 56

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 56.

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Ina ua taunu’u Mikaele ma le tina a Selema le tamaititi o Tomasi, i le nofoaga o lo’o fai ai le koneseti a le tamaitai pese, o Repeka, sa muamua ona telefoni ia Mikaele ia Selema ma fa’ailoa iai, o latou lea ua taunu’u atu.

“E uma loa le koneseti, ma toe o atu ma Tomasi, i lo’u fale. O lea foi ua fa’asa e lou tina, i lona fale. Ua nofo ma vali lona igoa i luma o le faitoto’a, i le pito i tua. Ae ua alu lou tina matua vali lona igoa i mea uma, na o’o lava i le lo’omatua lea e tuaoi,” o le tala lea a Mikaele.

“Talanoa ia Tomasi, ua manaomia lava se faamatalaga mai se tagata matua,” o le tala lea a Selema.

Ina ua uma le koneseti, na toe fo’i atu ia Selema ma Lula e toe fa’afeao le tamaitai pese, i lona faletalimalo. Ae e taunu’u le latou ta’avale, ua fa’atumulia mai luma o le faletalimalo, i sui o vaega fa’asalalau ma isi tagata sa i le koneseti.

Na muamua oso i fafo Tone lea sa taunu’u atu ua toeititi mae’a le koneseti, ma na i totonu o le taavale na iai le tamaitai pese, o Repeka faapea ma Selema.

Ua o latou galulue loa i le taofiofi i tua o tagata ma sui o vaega fa’asalalau, a’o fa’afeao atu ma le saogalemu ia Repeka i lona potu.

Ina ua mae’a galuega o le afiafi, na fa’asasa’o atu loa Selema, i le fale a Mikaele. Ae e le’i umi ae sosolo atu le taavale a Mikaele ma Tomasi. Ua ova i le lagi le fiafia o Tomasi, ona sa le gata i le feiloa’i ma le tamaitai pese o Repeka, ae na fa’afeao atu le latou taavale, e se taavale a leoleo.

Ina ua o’o atu le to’atolu lea i totonu o le fale, na muamua lava fa’asasa’o ia Tomasi, i lana komipiuta ma ki lana taaloga. Ua tilotilo atu iai Mikaele ma fesili atu ia Selema, “E le tatau ona ta fai iai, e alu e moe, o taeao le aoga?”

“Fai oe iai pe a e mana’o ai,” o le tali mai lea a Selema.

E le’i umi na nonofo ifo i lalo ia Selema ma Mikaele, ma a la ipu kofe. Ae tatagi le logo o le faitoto’a pito i luma o le fale, ae ou ma le ta’ifau o Popo.

“O ai lea ua sau i le leva o le po?” o le fesili lea a Mikaele ma ‘a’apa atu i lana fana.

[E FAIA PEA]