E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA
VAEGA 53
E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.
E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo.
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Ua feosofi ia le tamaitai pese o Repeka ma lana failautusi, o Susana, o le teine o Selema ma lona lima taumatau, le tamaitai o Lula, i totonu o se taavale. Ae tatagi le telefoni a Selema.
“O fea oe?” o le fesili mai lea a Tomasi i luga o le telefoni.
“O lea ou te i totonu o le taavale,” o le tali atu lea a Selema. “A’o fea oe?”
“O lea ou te faatalitali i le a’oga e sau seisi e piki a’u,” o le tali mai a le tamaititi o Tomasi.
“O la ua tatala i tua lou tina, na tatala mai i tua analela,” o le faapea atu lea a Selema.
“O lea e leisi seisi ua sau,” o le toe tali mai a Tomasi.
“Ia faatali iina se’i o’u valaau iai,” o le faatonuga lea a Selema.
Ua tago Selema i le o’omi ni numera i luga o lana telefoni.
“O le a?” o le tali mai lea a le tuagane a Lina, le tina a Timoteo.
“O fea Lina? O la e fiu ia Tomasi e faatali mai i le falea’oga,” o le faapea atu lea a Selema.
“Ua atoa le itula talu ona alu Lina. Ai o tu i se faleoloa,” o le toe tali mai lea a lona tuagane i luga o le telefoni.
E le’i uma lelei mai le tali a le tuagane a Lina, ae toe faapea mai ma le leo ua tumu i le popole, “So’u alu!” Ma tapuni mai ma le telefoni.
Ona valaau loa lea o Selema ia Mikaele. “E iai le mea ua tupu ia Lina,” o le fai atu lea a Selema, ina ua tali mai e Mikaele ia le telefoni.
“O lea na valaau mai Tomasi, e le’i alu atu seisi e piki o ia mai i le aoga, ae lea na fai mai le tuagane a Lina, ua atoa le itula talu ona alu ese mai i le fale, e piki Tomasi,” o le faamatala atu lea e Selema o le mea ua tupu.
“E le mafai, o lea ou te faigaluega. Alu oe e piki mai,” o le tali mai a Selema.
[E FAIA PEA]