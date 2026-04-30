Vaega e 07

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 07.

“O lau susuga lea e faafitauli ia Selema?” O le fesili lea a Lula ia Mareko ina ua taunu’u atu i le taavale ma punou atu i totonu o le faamalama o le taavale.

Ae o le taimi lea ua mimigi i totonu ia le alii o Mareko, i le fefe, ona e fai o le maualuga o Lula ae o le masomasoa.

“O a’u lea ua sau e fa’afeao atu i fafo lau susuga,” o le toe faapea atu lea a Lula.

E le’i uma lelei atu le tala a Lula, ae va’ai atu Selema, ua tatala mai e Mareko ia le faitoto’a o le taavale ma taumafai e oso mai i fafo.

“Vaai, e leai lava se faigata,” o le tala ‘ata atu lea a Lula ia Selema.

Ina ua savavali atu ia le to’atolu lea i totonu o le ofisa, ua tilotilo mai ia le fafine o Kuini ma fesili mai, “O le a lea?”

“O lea e fia tu’u atu i’i le tatou malo fa’aaloalogia lea, ae so’u alu e vaai ia le alii o Lasalo,” o le faapea atu lea a Selema.

“O lau susuga lea e fiafia e tusitusi lona igoa i laupapa ma pa o le taulaga?” o le fesili atu lea a Lula ia Mareko. “Ma o le a le la igoa e te tago i le tusi? Suko?”

“O lo’u igoa Kalako!” o le tali mai lea a Mareko.

“O le a lena mea? Se mea’ai?” o le toe fesili atu lea a Lula ma ‘ata leotele.

“E tou te le iloa le Kalako? O le a tonu le tou matutua?” o le fesili atu lea a Mareko. “O le Kalako, o le ta’aloga ua toe o pili ma mo’o e le iloa.”

Ua oso atu nei Lula ma tu tonu lava i luma o Mareko ma tu’u ona foliga i luma tonu lava o foliga a Mareko, “E te toe tautala mai loa faapena ia matou, e vaai iai i la’u mea e fai ia oe.” Na uma ai lava iina le toe fia tino ‘ao o le alii o Mareko. Ae ua savali atu i le nofo i lalo o le nofoa, ma toso mai i fafo ana tusi aoga.

[E FAIA PEA]