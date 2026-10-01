Vaega e 52

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 52.

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Na savali atu ia Selema ma tu’itu’i i le faitoto’a a le tamaitai pese, o Repeka, ae tatala mai e le failautusi a Repeka, le teine o Susana.

“O ai a Susana?” o le valaau mai lea a Repeka mai totonu o le potu.

“O le a le mea e te mana’o ai? Ua e sau e fa’aauau ona fa’aluma a’u i luma o le atunu’u atoa?” o le fesili mai lea a Repeka ma savali mai i fafo o lona potu. “Valaau Tone i le taimi, ou te le alu ma oe. Fai iai e sau e leoleo a’u i le po lenei.”

Ae o le taimi lena ua savali mai ai ia Lula i totonu o le potu ma faapea atu ia Repeka, “E faigofie lava le mataupu. A e le savali mai i ou vae, e mafai lava ona o’u amoina oe i fafo. Filifili oe.”

Na pei e va’ai ia Repeka i se aitu i lana tilotilo mai ia Lula ma lona faitino, e le gata o le masomasoa pei se tamaloa, ae o le maualuga.

E le’i atoa se lima minute, ae ua taunu’u le vaega lea i lalo o le potu malolo a le faletalimalo.

“Ua sa’o lau filifiliga,” o le musumusu atu lea a Lula ia Repeka. Sa le ita le tamaitai pese, ae ua ‘ata i le tala a Lula.

Ona ia faapea mai lea, “O Feleti lale?” ma faasino i le toeaina ulu sinasina lea sa faatonu e Selema, e aua ne’i toe latalata mai ia Repeka.

“E te masani i le tagata le la?” o le fesili atu lea a Lula ia Repeka.

“O lo’u tausoga, ae na talu lava ona taia i le ‘emo o uila, ua le toe lelei lava lona mafaufau. O le mafua’aga foi lena ua sinasina I lona ulu,” o le faapea mai lea a Repeka.

Ina ua vaai mai ia le toeaina lauulu sinasina ia Selema, na valaau atu Selema, “Alu i le fale ae ou te le’i valaau leoleo!”

“Mataala ina ne’i maua outou e le pizza!” o le valaau mai lea a le toeaina.

[E FAIA PEA]