VAEGA 51

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua agai atu ia Selema i lo latou ofisa, o lo’o iai lava Lula.

“Lula, sauni ta o nanei e leoleo ia Repeka,” o le faapea atu lea a Selema ia Lula.

‘E totogi tupe?” o le fesili mai a Lula.

“Ioe,” o le tali a Selema.

“Ia ua iai foi tatou.”

“O le toniga e lanu uliuli,” o le faapea atu lea a Selema ia Lula.

“Sole, e le lava se taimi ou te alu ai e su’e so’u ofu,” o le faapea mai lea a Lula ma tu fa’atopetope atu i luga ma savali atu loa i fafo i lana taavale ma alu ‘ese atu, ae ua nofo na’o Selema, i le ofisa.

O le afa o le tolu, i le aoauli, ua leva ona iai Selema, i le potu malolo o le faletalimalo a Repeka, o lo’o faatalitali mo Lula ma tau autilo pe na te iloa atu le toeaina lauulu sinasina lea e va’aia lumanai o tagata.

E le’i umi ae taunu’u ma Lula, ona o la savavali loa lea i le elevator, e o ai agai i luga i le potu a Repeka.

“Vaai,” o le musumusu atu lea a Selema ia Lula, “Te’i ua le fia va’ai mai ia Repeka ia te a’u, ona o le mea lea na tupu analela.”

Ua ata leotele ia Lula ma fesili atu ia Selema, “le mea lea na tupu i ona fulufulu mata?”

Ua matala le faitoto’a o le elevator, ae iloa atu e Lula ia si ana manamea o Nero, o lo’o tu mai i luma o le faitoto’a o le potu a Repeka.

Na galo ai lava iina ia Lula leisi ana tala lea sa tau fai atu ia Selema, ae ua tamo’e faatopetope atu ia Nero ma opo mai ma sogi atu iai.

[E FAIA PEA]