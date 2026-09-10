VAEGA 45

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua savali fa’asasa’o atu le teine o Selema, i totonu o le umukuka, ae o lo’o mulimuli atu ai ma Lula, ma sa fa’ate’ia i latou ina ua o latou va’aia ia se tamaloa lauulu sinasina ma sana mata faitau tusi lapo’a, o tu mai i le ogaumu, o lo’o sa’eu le meaai a le tina a Selema sa fai, e pei lava o seisi o le aiga.

“A’e, sa ou faapea o se tagata e pei o Hulk, a lea o se toeaina, e mafai lava ona ou tago e si’i ae togi i fafo,” o le faapea mai lea a Lula ma liliu ma savali atu i le tu i luma o le fa’alaititi lea o lo’o tu mai i le ogaumu.

Ua tago atu Lula i le se’i ese le sipuni sa u’u i le lima o le toeaina, ma faapea atu, “O oe la lea ua vava o ai le nu’u?”

“A faafefea ea, ua ta fiu e fai i lau teine le la e ma te talanoa, ae o lea lava ua i’u ina ou sau i le fale a le latou aiga. Ai o le mea lea e mana’o ai.” E le’i mae’a lelei mai le faamatalaga a le toeaina, ae mau ai Selema i le kola o lona ofu ma toso fa’atata mai i le laulau ‘ai ma togi e fa’asaofa’i i luga o le nofoa.

“Mama, alu e siaki ia tina matua ma ana uo, faamolemole,” o le faapea atu lea a Selema i lona tina, ae o ona mata, o lo’o pupula to’a i le toeaina lea o lo’o saofa’i i ona luma.

E le’i lilo lelei atu le tino o le tina a Selema, mai i le umukuka, ae ona se’i ifo i fafo lana fana lea e tautau lava i lona fusipa’u i lona papatua ma tu’u sa’o atu ai lava i le ulu o le toeaina.

“E tasi a le minute o le a tu’u atu ia te oe, e faamanino ai le uiga o lou sau i le fale a o’u matua, ae le’i faamavae oe ma lenei olaga,” o le tala lea a Selema, i le toeaina.

Ua pulapula mai mata o le toeaina ia Selema ma fai mai, “A tu’u i lalo lau fana, o le a mafai ona ta talanoa faalelei.”

[E FAIA PEA]