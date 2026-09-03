VAEGA 43

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua savali tautevateva atu le teine o Selema, i le fale taele ma amata ona sauni mo le aso. Ina uma ona sauna Selema, ona ia alu loa lea e fa’asavali ia le ta’ifau o Popo, ma fafaga.

Ona agai atu loa lea o Selema, i le fale a ona matua, e piki mai Tomasi mo le aoga. E taunu’u atu Selema, i le fale a ona matua, o lo’o tu mai lona tina, i le ogaumu, o lo’o gasese le ti o le taeao a le aiga.

Ae o lo’o saofafai mai lona tina matua faapea ma le alii o Tomasi, i le laulau ‘ai.

Ina ua mae’a le ti o le taeao, sa feosofi loa ia Tomasi ma Selema i le taavale ma fa’asasa’o atu Selema, i le aoga a Tomasi.

Ona agai atu loa lea o Selema i le latou ofisa.

E taunu’u atu ia Selema i le ofisa, o lo’o matamata ia Lula, i ni tusi o iai ata o teine faaipoipo. Sa tilotilo atu ia Selema ia Kuini, le pule o le ofisa, ae fa’ata’avavale polo o mata a Kuini, ma o la talie ma Selema.

A’o talatalanoa ia Lula ma Selema e uiga i le faaipoipoga, na tatagi le telefoni a Selema.

“Hello”, o le tali lea a Selema i totonu o lana telefoni.

“Selema, o Mom. E iai le tamaloa lea ua sau i le fale, e su’e oe. Na ou fai iai, o la ua e alu e faigaluega, ae lea e nofo mai lava,” o le tala lea a le tina a Selema.

“O le a le lanu o lona lauulu?” o le fesili atu lea a Selema.

“Paepae. Ma mata tioata tetele lava,” o le tali mai lea a le tina a Selema.

“Ia lea la’a ou toe alu atu,” o le faapea atu lea a Selema ma tu i luga, ma toe savali i fafo o le ofisa.

Ae tamo’emo’e atu ai ma Lula, i on atua.

[E FAIA PEA]