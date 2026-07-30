VAEGA 33

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Na muamua lava tula’i se alii e faigaluega i se nusipepa ma ia fesiligia ia Repeka, i ona lagona e tusa ai ma fa’aupuga o ana pese lea fa’ato’a salalau,, ma lona so’otaga i le soifuaga, i le taimi nei.

Sa tali mai Repeka, i le taimi na ia tu’ufa’atasia ai lana ‘album’ lea, e le’i iai sona mafaufauga, i tulaga o le soifuaga.

O le fesili lona lua, sa sau mai i se fafine, e uiga i solofanua. Ma na soisoi tagata uma sa i totonu o le potu, ina ua fesiligia e le fafine ia Repeka, pe fiafia i le manu lea o le solofanua. Ae tali Repeka, e na te le iloa ni tagata, e le fiafia i solofanua.

A’o faagasolo pea ia talatalanoaga a Repeka ma sui o vaega fa’asalalau, sa tula’i se tasi alii ma ia fesili atu e faapea, “O lo’o salalau ni tala e faapea, o lo’o lamatia lou soifua ma sa iai se tagata na taumafai e ave faapagota oe? E moni ia ripoti?”

“E moni,” o le tali mai lea a le alii o Lu, o ia lea sa tu’ufa’atasia ia le koneseti lea o le a faafiafia ai Repeka ma o ia foi sa totogia ia Nero e avea ma ‘bodyguard’ ia Repeka. “Ae ou te alofa i se tagata e taumafai e ave fa’amalosia ia Repeka.”

E fai le tala lea a Lu ma faasepasepa atu i le tulimanu o le potu, o lo’o tutu mai ai le alii o Nero ma le teine o Selema.

“E mo’i, ua maua le tagata lea e taumafai e ave faamalosi ia Repeka?” o le musumusu atu lea a Selema ia Nero.

“Vaai i le alii lale e nofo mai i le laina nofoa lona tolu. Lapo’a. Sinasina le ulu. Mata lanu uliuli?” o le musumusu mai l ea a Nero, ia Selema.

“O le a le mea ua le tuli ai i fafo? Ua uma ona fai se pepa saisai mo lea alii?” o le fesili lea a Selema.

“Ua uma, ae e sili ona tu’u ina ia ou iloa atu i taimi uma,” o le toe faapea mai lea a Nero.

[E FAIA PEA]