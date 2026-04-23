Vaega e 05

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 05.

**************************************************

Ua agai atu le tamaitai o Selema i le a’oga, e piki mai le tama a Lina. Sa tu’uina e Selema le ata a le tama a Lina, o Mareko, i luga o lana taavale, ina ia iloa ai le tamaititi. Ae sa fai sina umi o tau su’e Mareko, ona e faasino ifo e nisi o tamaiti a’oga ia Selema, ia Mareko, ae na matua’i ‘ese lava ia le tagata sa maua e Selema, ‘ese le tagata i totonu o le ata.

O le Mareko na maua e Selema, sa tui lona isu, mata ma taliga, i tautaliga. E ofu uli mai lava i lona lau’ulu se’ia o’o i ona se’evae ma e pu’upu’u.

“Mareko?” o le valaau atu lea a Selema.

“O ai o lo’o fia iloa?” o le tali mai a Mareko.

“O lea sa fai mai lou tina, ou te sau e avatu oe,” o le toe faapea atu lea a Selema.

“O lo’u igoa o Suka. Ou te le iloa ia se Mareko,” o le tali mai a Mareko.

Sa le’i faatali Selema, ae savali sa’o atu lava ma toso mai le ato fa’afafa a Mareko, agai i le taavale.

Ina ua toe taunu’u Selema ma Mareko i le ofisa faigaluega a Selema, na fesili atu Mareko, “O fea i?”

“O lou tina le la ua toe ave i le falepuipui ona sa le auai atu i lona faamasinoga,” o le tala lea a Selema ia Mareko. “Ua le mafai foi e lou tina ona totogia le tupe e mafai ona toe tatalaina mai ai i tua. Ma e le mafai ona ou aveina oe i se fale, e leai seisi o iai. O lea la la’a e tafao i le matou ofisa, se’ia maua seisi fale e ave iai oe.”

“E leai,” o le tali mai a Mareko, e pei ua le fiafia.

“O le a le uiga o lau tala? E leai sau filifiliga i le mataupu,” o le faapea atu lea a Selema ma oso i fafo o le taavale.

[E FAIA PEA]