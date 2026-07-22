VAEGA 30

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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E tatala atu e Nero ia le faitoto’a, o lo’o mai ai ia Tone ma ni fafine o lo’o li’o o ia, ma u’u ni a latou pepa fa’ailo, o lo’o tusia ai fa’aupuga, i le tete’e i le tamaitai pese o Repeka ma ana taotoga sa faia, e sui ai nisi o vaega o lona tino.

E tilotilo atu Selema, o lo’o u’u mai e Tone se tasi o fa’ailo, i leisi ona lima, ae o leisi lima, o lo’o taofiofi ai se fafine ma sisi i luga, ua le papa’i ai vae o le fafine, i lalo.

“O le a le mea ua tupu?” o le fesili atu lea a Nero ia Tone.

“Na manana’o e fia o atu i totonu ia Repeka,” o le tali mai lea a Tone. “Ae ina ua ou taofia i latou, sa tago si mafine lea, i le ta a’u i lana fa’ailo.”

“O e silafia e mafai ona molia oe i le fa’ao’olima?” o le fesili atu lea a Nero, i le fafine lea o lo’o sisi i luga e Tone.

Ua tilotilo atu Nero i le fafine, ae ua tilotilo le fafine ia Tone. Ona fa’atonu loa lea e Nero ia Tone, e tu’u i lalo le fafine.

Ona liliu atu lea o Nero, i fafine uma ma faapea atu ma le leotele, “E le mafai ona outou solo tete’e, i totonu o le faletalimalo. E mafai ona outou o atu i lalo i luma o le faletalimalo, e faataunu’u ai le tou solo tete’e. O lea toeititi ona agai atu lea i lalo, o Repeka.”

Ua liliu atu nei ia le vaega lea ma savavali atu agai atu i lalo, ma a latou fa’ailo, e fa’atalitali mai ai Repeka.

Ae o le taimi lea, ua se’i ane ai e Nero lana telefoni ma valaau ia leoleo o le faletalimalo ma ia fai atu iai, “Vaai nai mafine na e agai atu i lalo ma a latou fa’ailo, e fa’afeao ese atu ma le fanua.”

Ona toe fo’i lea o Nero ma Selema, i totonu o le potu.

“O le a le mea na tupu?” o le fesili mai lea a Repeka.

“O fafine la sa o mai e fa’aali lo latou le fiafia ia te oe ma ou la’ei na e fa’aaoga ai pa’u o manu,” o le faapea atu lea a Selema.

“Ou te le iloa po o le a le mea e pisapisa o ai. O le aoga lena o le manu, e fai ai la’ei a tagata. O se mea moni lea mai lava i le vaitaimi o Atamu ma Eva,” o le tali mai lea a Repeka. Ona ia lililu lea i lana failautusi, si teine o Susana ma faasino atu iai lona lima ma faapea atu, “O lau galuega lea o le faamalamalama o mea faapea, i ituaiga tagata ia.”

[E FAIA PEA]