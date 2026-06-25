Vaega e 23

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 23.

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Na ona o’o atu lava o Selema i totonu o le potu malolo, tilotilo atu i le toeaina o Tepa, ona tu faafuasei loa lea, pei ua vaai i se aitu.

O le teine o Lula lea na savali i tua o Selema, ua vave lana gaioi ma oso fa’aautafa, semanu e taia ia Selema, lea ua na’o na tu ma faataupupula atu i le tagata, o lo’o saofai mai totonu o le potu malolo.

“Suga, o le a le mea ua tupu? E pei ua e va’ai i se aitu.” O le fesili atu lea a Lula ia Selema.

Ae ua na’o na faasino o le lima a Selema, i le nofoa o lo’o saofa’i mai ai Tepa.

Ma le tilotilo atu o Lula, ia, le tatou Tepa lena e saofa’i mai ma ona la’ei aso fanau.

Ua le iloa e Lula pe ata, pe ita.

“Sole! O le a le uiga o lau mea lena e fai? E o mai tagata i le fale, ae e nofo telenoa mai faapena?” o le leotele atu lea a Lula ia Tepa.

“E le o sou fale lea, o le fale a a’u!” o le ‘ava’avau mai lea a Tepa. “E pule a a’u i la’u mea e fai i totonu o lo’u fale!”

“Tepa, o le a le mea na e le alu atu ai i lau faamasinoga, ananei?” o le fesili atu lea a Selema, ma taumafai e taula’i lana vaai i luga o le fa’alo.

“O ananei?” o le fesili mai lea a le toeaina.

“Ioe, o ananei!” o le tali atu lea a Selema.

Ua tilotilo Tepa agai i lona uso ma faapea, “O fea le kalena lea sa maka ai le aso o lo’u faamasinoga?”

“Ua leiloa,” o le tali mai lea a lona uso.

“Ia o lea fai mai nai mafine ia, o ananei,” o le toe faapea atu lea a Tepa.

“O le a le mea e te popole ai? E mafai lava ona toe faatulaga seisi aso o lou faamasinoga,” o le tala mai lea a lona uso.

Na toeititi matapogia ia Lula, ina ua oso i luga ia le toeaina o Tepa ma savali atu i le fata tusi ma taumafai e su’e lana kalena. O le punou i lalo o Tepa, na toeititi ai lava pe le fatu a Lula.

Ua liliu atu nei ia Selema i le uso a Tepa ma faapea atu iai, “E manaomia ona matou o ma Tepa, e ave i le fale faamasino, e mafai ona toe faatulaga ia le tupe sa tatalaina ai o ia i tua, a leai, o le a loka o ia.”

“E iai sona ofuvae, e mafai ona fai, se’i matou o?” o le fesili atu lea a Selema.

“E leai ni ofuvae a Tepa,” o le tali mai lea a lona uso.

“Tatou o, faitalia a’u ma faatau sona ofuvae,” o le oso atu lea a Lula.

Ua te’i si toeaina o Tepa, i le masagi i luga o ona vae, ina ua tofu Lula ma Selema ma le lima, ae si’i mai i fafo o le fale, ma o latou agai atu i le taavale.

[E FAIA PEA]