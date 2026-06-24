VAEGA 22

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Na tilotilo mai Lula i le toe fo’i atu o le teine o Selema, i le taavale, ma ia fesili mai, “Ia, o le a se tala a le toeaina?”

“Ua ma’imau le ta taimi, na ta o mai ai!” o le faapea atu lea a Selema ma ona foliga le fiafia.

“O le a le tala a le toeaina?” o le toe fesili atu lea a Lula.

“E leai sana tupe!” o le tali atu a Selema ma faasaga i fafo o le faamalama.

Ua fa’aola e Lula le taavale ma solomuli atu i tua, ae na toe fesili atu ia Selema.

“O le a le mea lea na ou faalogo atu ai o ‘ava’avau mai le toeaina ia oe?”

Ae ua liliu Selema agai i lana faamalama ma faapea mai, “E leai se mea.”

Ua alu le mafaufau a Selema, i le faamatalaga a le toeaina, e faapea, o Mikaele, o le tama moni lea a Mareko.

Sa matua’i lagona e Selema ia lona fa’anoanoa tele, e tusa ai ma lea faamatalaga, aemaise o le tau o lona mafaufau ia Mikaele ma Lina.

Ua tilotilo mai ia Lula ia Selema, ona ia toe fesili atu lea ia Selema. “O fea leisi mea ta te o iai?”

“O lea e ta te o e piki mai le alii o Tepa, ona ua misi lona faamasinoga,” o le tali mai a Selema. “O Tepa, ua lata i le 90 tausaga, ae sa molia i lona fiafia e fealua’i telenoa i le alatele.”

Sa te’i Selema i le ‘ata leotele a lana paga o Lula. Ae sa avea le ata leotele o Lula ma tulaga na toe ata atu ai ma le teine o Selema.

“E a la? Ua lava oe e te alu i le fale?” o le fesili atu lea a Lula ia Selema.

Ua paka le taavale a Lula i luma o le fale a Tepa ma ua le oso i fafo, ae na’o na tilotilo mai ia Selema.

“Sau ta o!” o le faatonu atu lea a Selema.

Ua atili ai ona ata Lula ma savali atu i le faitoto’a, lea ua tu mai ai Selema.

Manatua, o Lula, e fai sina tino masomasoa, pei se tamaloa. Ma o se tagata maualuga foi. E fefe fua ai lava le tagata, pe a tilotilo iai.

Ua tu’itu’i e Selema le faitoto’a, ae tatala mai e se toeaina pa’e’e, ma lona ulu sinasina. “O oe o Tepa?”

“E leai,” o le tali mai lea a le toeaina. “O a’u o Anitele’a. O Tepa, o lo’u uso matua.”

Ona liliu lea o le toeaina ma taitai atu Selema agai i totonu o le potu malolo, a’o mulimuli atu i tua ia Lula.

“Sole Tepa! O lea e o mai teine ia, mo oe!” o le valaau atu lea a Anitele’a, agai i totonu o le fale.

Na ona o’o atu lava o Selema i totonu o le potu malolo, tepa atu i le toeaina o Tepa, ona tu faafuasei loa lea, pei ua vaai i se aitu.

O le teine o Lula lea na savali i tua o Selema, ua vave lana gaioi ma oso fa’aautafa, semanu e taia ia Selema, lea ua na’o na tu ma faataupupula atu i le tagata, o lo’o saofai mai totonu o le potu malolo.

“Suga, o le a le mea ua tupu? E pei ua e va’ai i se aitu.” O le fesili atu lea a Lula ia Selema.

Ae ua na’o na faasino o le lima a Selema, i le nofoa o lo’o saofa’i mai ai Tepa.

[E FAIA PEA]