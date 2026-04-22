VAEGA 01

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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“O le a le uiga o lau tala, e le o mafai ona totogi le pone e tatala ai i tua ia Lina?” o le fesili atu lea a le teine o Selema, i le faamatalaga a le pule o le latou ofisa, le tamaitai o Mona.

“E leai sana tupe, e faamautu ai le pone. E leai foi ni ana aseti,” o le tali mai lea a Mona.

“A’e, ou ke ofo fo’i a’u ia. E leai se kagaka i lalo o le la legei, e leai gi aga Aseti,” o le faapea atu lea a Selema. “Ae a lona tina? Po o lona tuagane? Ae leai ni ona tausoga e nonofo lata mai?”

“O la e tau su’e, ae o le taimi nei, e leai se mea o mafai. O la la e faatalitali ai Vini (le pulesili a le ofisa)”, o le toe tali mai lea a Mona.

“Ae o lea o le a ta le afa o le lua,” o le oso mai lea a Lula. “E le o le taimi lea e tu’ua ai a’oga? Manatua na e folafola ia Lina, e te va’aia lana tama pe a le mafai ona tatala mai i tua?”

“E a? Na e folafola ia Lina e te vaaia lana tama?” o le oso mai lea a Mona ma lona te’i.

“Na ou fai iai ou te alu e piki mai pe afai e tu’ua a’oga, e le’i tatala mai i tua,” o le faapea atu lea a Selema. “Ia o ai na iloa, o le a iai se fa’alavelave e tupu mai i lana pone.”

“Ua ova lou loto tele,” o le tala ata lea a Mona.

Ua tu i luga ia Selema ma u’u mai lana ato ma faapea mai, “O lea o le a ou alu e piki ma ave i le latou fale. O le maliliega lea na fai ma Lina.”

Ae faapea mai Lula, “Na e fai ia Lina e te vaaia lana tama. Ma e le mafai ona e tu’ua le tamaititi, i le fale e leai se tagata matua o iai. E molia ai oe i le tulafno.”

“O le a la’u mea e fai i le tamaititi?” o le fesili mai lea a Selema, e foliga mai ua amata ona ita.

Ua tau fai sisi’i uma tau’au a Lula ma Mona.

“Ae a pe a ou tago e saini le pone a Lina?” o le fesili atu lea a Selema ia Mona.

“E sili atu lou mativa i lo Lina,” o le tali mai lea a Mona ma ata leotele.

[E FAIA PEA]