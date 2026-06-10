VAEGA 18

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua o’o i le taeao na soso’o ai, sa alapo lava ia Mikaele ma sauni mo lana galuega, a’o le taimi lea o lo’o moe lava le teine o Selema.

Ina ua savali mai Mikaele i totonu o le umukuka, o lo’o saofai atu ai ia le tamaititi o Mareko ma lana ipu ‘cereal’ o lo’o ‘ai.

“Aua ne’i e toe valiina la’u maile,” o le tala muamua lava lea a Mikaele ia Mareko.

Ae na’o na ea a’e lava i luga o Mareko, tilotilo atu ia Mikaele, tilotilo i le maile, toe punou i lalo i lana mea’ai.

E le’i umi ae savali atu loa ma le teine o Selema i totonu o le umukuka.

“Faatonu lau tamaititi lea, e ‘aua ne’i toe tago i la’u maile,” o upu faafeiloa’i ia a Mikaele.

Ua ata le teine o Selema ma savali atu i le opo mai le maile ma faapea atu iai, “Ua atili na e aulelei i lau vali ofu.” E fai lava le tala ata a Selema ma tilotilo atu ia Mareko. Ae o le taimi lea, ua toeititi maulu Mareko i totonu o le ipu o lo’o ‘ai ai lana ‘cereal’.

Ua savali atu nei Mikaele ma tu i le faitoto’a o le fale ma faapea mai, “Mareko, sauni e alu i le a’oga. E alu ia Selema e momoli oe, ma vaai faalelei o lo’o e savali i totonu o le falea’oga. Ou te le manao e popole foi i le tau sailiga o se tupe e toe tatala mai ai ma oe, mai i le falepuipui.”

Ona ia savali atu loa lea i fafo, oso i lana taavale ma alu loa e faigaluega.

Na fai sina umi o tu Selema ma tilotilo atu ia Mareko, a’o fa’aauau pea ona ‘ai le alii.

“Faatope ae alu e sauni mo le aoga,” o le faatonu atu lea a Selema.

Ua tu nei i luga Mareko ma tu’u lana ipu i totonu o le fa’atanoa e fufulu ai ipu.

Ae toe fesili atu iai Selema, “Na e tago aumai se tagata i totonu o le fale anapo?”

“E leai. Na o le tama kiliva pizza na sau i le fale. Ae na toe alu lava i lana taavale.” O le tali mai lea a Mareko.

‘Ia ua lelei, alu loa e sauni mo le aoga.”

[E FAIA PEA]